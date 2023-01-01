Преобразование плоского JSON в древовидную структуру в JS#Основы JavaScript #Массивы и методы #JSON и сериализация
Быстрый ответ
Мы сталкиваемся с задачей трансформации линейного массива в древовидную структуру. Основной алгоритм состоит в создании словаря (отображения), соединяющего идентификаторы узлов и их позиции в массиве, что обеспечивает быстрый поиск. Далее проводится вложенная обработка массива для распределения каждого элемента в список потомков соответствующего родителя. Элементы, у которых не указан
parent_id, будут рассматриваться как корневые узлы дерева.
Вот так выглядит пример кода:
function buildTree(items) {
let map = {}, node, roots = [], i;
for (i = 0; i < items.length; i++) {
map[items[i].id] = i; // сохраняем связь между id элемента и его индексом
items[i].children = []; // начинаем формировать список потомков
}
for (i = 0; i < items.length; i++) {
node = items[i];
if (node.parent_id) {
// если указан родитель, помещаем элемент в его потомков
items[map[node.parent_id]].children.push(node);
} else {
// в противном случае это корневой узел
roots.push(node);
}
}
return roots;
}
const items = [
{ id: 1, name: 'Root1', parent_id: null },
{ id: 2, name: 'Child1', parent_id: 1 },
{ id: 3, name: 'Child2', parent_id: 1 }
];
console.log(buildTree(items));
Данный пример эффективно строит многоуровневую иерархию, формируя из массива готовую древовидную структуру.
Повышение эффективности и управление специальными случаями
Работу с большими объемами данных облегчает высокая производительность алгоритма. В нашем случае, алгоритм имеет временную сложность Θ(n log(n)), что обеспечивает повышенную эффективность при росте объема данных. Но что делать с небольшими массивами? Тут будет полезна рекурсивная фильтрация. Важно инициализировать карту и список потомков до итерации по массиву — не тратите драгоценное время разработчика без нужды!
Помимо этого, стоит обратить внимание на элементы, у которых указаны несуществующие
parent_id. Такие "подвешенные ветви", узлы без корня, требуют корректировки, чтобы не выпасть из структуры дерева.
Рассмотрение альтернативных решений
Рекурсивный подход
Для обработки меньших массивов можно использовать более простой рекурсивный подход:
function unflatten(array, parent_id = null) {
return array
.filter(item => item.parent_id === parent_id)
.map(item => ({ ...item, children: unflatten(array, item.id) }));
}
Обработка нескольких корневых узлов
Если у вас есть несколько корневых элементов, они все должны быть учтены:
items.filter(item => item.parent_id === null).forEach(rootNode => roots.push(rootNode));
Проверка и валидация данных
Не забудьте провести проверку данных на корректность. Например, обработайте ситуации, когда
parent_id отсутствует в массиве:
if (node.parent_id && !map[node.parent_id]) {
console.warn(`Родительский ID (${node.parent_id}) не найден для узла с ID (${node.id}). У нас проблема.`);
}
Современный JavaScript и его возможности
Использование оператора расширения из ES6 значительно упрощает чтение кода и делает его кратким. Объект Map повысит эффективность поиска элементов:
const itemMap = new Map(items.map(item => [item.id, { ...item, children: [] }]));
Визуализация
Давайте визуализируем процесс:
Исходный массив: [ребёнок, родитель, бабушка или дедушка]
Функция преобразования: связываем детей с родителями, а родителей – с бабушками или дедушками.
Получаем иерархическую структуру в виде дерева:
[ бабушка или дедушка ]
/ \
[ родитель ] [ дядя или тётя ]
/
[ ребёнок ]
В итоге имеем наглядную и структурированную древовидную структуру.
Стремление к аутономности решения
Да, можно использовать библиотеки вроде underscore.js или lodash, однако наша цель — индивидуальность решения. Решение, которое не зависит от сторонних библиотек, является самодостаточным и понятным.
В погоне за производительностью
Словосочетание "Big O" — это не только красиво звучит, но и позволяет оценить производительность кода. Для работы с большими массивами рекомендуется применять оператор цикла for вместо forEach для увеличения скорости исполнения. И не забывайте тестировать ваш код на различных данных.
Полезные материалы
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов