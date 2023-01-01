Преобразование объекта Error в строку с JSON.stringify

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Быстрый ответ

JSON.stringify() не может корректно сериализовать объекты Error , так как они содержат неперечислимые свойства. Для решения этой проблемы можно использовать следующий подход:

JS Скопировать код const error = new Error('Упс'); const serializedError = JSON.stringify( error, Object.getOwnPropertyNames(error) );

Применение метода Object.getOwnPropertyNames() позволяет учитывать все свойства объекта Error при сериализации.

Понимание процесса сериализации ошибок

Главная сложность при сериализации объектов Error заключается в неперечислимых свойствах, которые JSON.stringify() просто игнорирует. Рассмотрим несколько эффективных подходов к решению этой задачи.

Улучшение сериализации ошибок с помощью метода toJSON

Один из вариантов — добавить метод toJSON в прототип Error . Это упростит процесс сериализации:

JS Скопировать код if (!('toJSON' in Error.prototype)) { Object.defineProperty(Error.prototype, 'toJSON', { value: function () { const alt = {}; Object.getOwnPropertyNames(this).forEach(function (key) { alt[key] = this[key]; // Перебираем и "захватываем" каждое свойство }, this); return alt; }, configurable: true, writable: true }); }

После такой настройки JSON.stringify способен без проблем сериализовать объекты Error .

Использование функции-репортера

Другой вариант — использовать функцию-репортер в JSON.stringify для индивидуальной настройки сериализации:

JS Скопировать код function replaceErrors(key, value) { if (value instanceof Error) { let error = {}; Object.getOwnPropertyNames(value).forEach(function (key) { error[key] = value[key]; // "Перехватываем" свойства ошибки }); return error; } return value; } const error = new Error('Что-то пошло не так'); const serializedError = JSON.stringify( error, replaceErrors );

Этот подход успешно борется с проблемой неперечислимых свойств, обеспечивая корректную сериализацию.

Расширенные объекты ошибок

Пользовательские объекты ошибок позволяют добавить дополнительные перечислимые свойства:

JS Скопировать код class DetailedError extends Error { constructor(message, ...params) { super(message, ...params); if (Error.captureStackTrace) { Error.captureStackTrace(this, DetailedError); } this.name = 'DetailedError'; this.date = new Date(); this.customProperty = 'Произвольное значение'; } } const detailedError = new DetailedError('Подробности об ошибке'); const serializedDetailedError = JSON.stringify(detailedError);

Использование внешних библиотек

Если требуется готовое решение, пакет serialize-error с npm поможет выполнить сериализацию ошибок:

JS Скопировать код const { serializeError } = require('serialize-error'); const error = new Error('Пример использования'); const serializedError = JSON.stringify(serializeError(error));

Визуализация

Обычно JSON.stringify() может легко преобразовать объекты в JSON-строки:

Markdown Скопировать код JSON.stringify({ ... }) // Преобразует объект в полноценную JSON-строку

Но при работе с объектами Error :

JS Скопировать код let error = new Error("Таинственная ошибка"); JSON.stringify(error); // Возвращает "{}"

Это кажется загадкой, будто мы столкнулись с недоразумением:

Markdown Скопировать код 📸 + 👻 = ❓

Детали ошибки, такие как трассировка стека и текст сообщения об ошибке, остаются невидимыми для JSON.stringify , поскольку он не умеет работать с неперечислимыми свойствами.

Расшифровка "невидимых" свойств

Суть проблемы в том, что свойства объектов Error неперечислимы из соображений безопасности, чтобы предотвратить случайное раскрытие конфиденциальной информации.

Осознанная сериализация

Если требуется сериализовать только конкретные свойства, можно использовать функцию фильтрации:

JS Скопировать код const error = new Error('Выборочная сериализация'); const selectiveSerializedError = JSON.stringify( error, (key, value) => ['name', 'message', 'stack'].includes(key) ? value : undefined );

Данная функция сохранит только свойства name , message и stack , проигнорировав все остальные.

Обеспечение надёжности сериализации

Перед применением любого метода сериализации важно провести тщательное тестирование. Проверка корректности работы stringifyError и полноты журналов ошибок — ключевые условия для надёжного и эффективного управления исключительными ситуациями.

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