Преобразование булевых значений в число: 0 и 1

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Быстрый ответ

Для преобразования булевых значений в числа, используйте унарный оператор + или функцию Number :

JS Скопировать код let num = +true; // 1 num = +false; // 0 num = Number(true); // 1 num = Number(false); // 0

Оператор + преобразует true в 1 , а false – в 0 . Функция Number() действует аналогично.

Различные методы преобразования

Условное преобразование: использование тернарного оператора

Если вы предпочитаете более наглядный подход, вы можете использовать тернарный оператор:

JS Скопировать код let myNum = myBool ? 1 : 0; // быстрое преобразование булевых значений

Переменная myBool содержит булево значение, которое нужно преобразовать: если myBool – истина, myNum получит значение 1, если же ложь – 0.

Сценарий производительности: побитовое ИЛИ для целочисленного результата

Когда важна производительность (например, в asm.js), побитовые операторы могут оказаться полезными:

JS Скопировать код let myResult = true | 0; // 1 myResult = false | 0; // 0

Оператор | 0 возвращает целое число в результате, что может увеличить скорость выполнения кода в некоторых JavaScript движках.

Забота о входных данных: управление аномалиями

Как ответственные разработчики, мы всегда должны проверять пользовательские данные на стороне сервера для обеспечения безопасности и надёжности. При работе с типами данных следует учитывать возможные нестандартные сценарии и писать код, способный с ними справляться. Так, вы улучшаете надёжность и качество своего кода.

Визуализация

Это можно представить как взвешивание истины:

Markdown Скопировать код | Булево значение | Вес истины | |-----------------|-------------------| | `true` | 🏋️‍♂️: 1 кг | | `false` | 🎈: 0 кг |

Преобразование булевого значения в число – это словно взвешивание истины на весах:

JS Скопировать код const weight = +true; // 🏋️‍♂️: Истина весит 1 кг! const balloon = +false; // 🎈: Ложь не имеет веса!

+ – это ваш надёжный помощник, который облегчает решение задач и поддержание порядка в коде.

Крайние случаи: будьте готовы к неожиданностям

Null и undefined

Что, если булево значение принимает форму null или undefined ?

JS Скопировать код +null; // 0 (Null на самом деле означает ноль) +undefined; // NaN (Undefined выдает NaN!)

Это следствие слабой типизации в JavaScript, поэтому всегда обращайте внимание на возможные подводные камни.

Принуждение типов в действии: истина и ложь

Когда речь заходит о принуждении типов, помните, что JavaScript имеет свои правила определения того, что является истиной, а что ложью:

JS Скопировать код +!!'непустая строка'; // 1 (непустые строки считаются истиной) +!!''; // 0 (пустые строки – это ложь)

Понимание того, как JavaScript определяет истинные и ложные значения, поможет избежать ошибок, связанных с неявными преобразованиями типов.

Присваивание и использование результата преобразования

При присваивании результата преобразования или его использовании в вычислениях, старайтесь поддерживать код в чистоте:

JS Скопировать код let isActiveNumeric = +isActive; let itemQuantity = isActiveNumeric * someItem;

Сначала проводится преобразование переменной isActive , а затем полученное значение используется в последующих расчетах. Это улучшает читаемость и удобство поддержки кода.

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