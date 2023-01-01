Преобразование булевых значений в число: 0 и 1#Разное
Быстрый ответ
Для преобразования булевых значений в числа, используйте унарный оператор
+ или функцию
Number:
let num = +true; // 1
num = +false; // 0
num = Number(true); // 1
num = Number(false); // 0
Оператор
+ преобразует
true в
1, а
false – в
0. Функция
Number() действует аналогично.
Различные методы преобразования
Условное преобразование: использование тернарного оператора
Если вы предпочитаете более наглядный подход, вы можете использовать тернарный оператор:
let myNum = myBool ? 1 : 0; // быстрое преобразование булевых значений
Переменная
myBool содержит булево значение, которое нужно преобразовать: если
myBool – истина,
myNum получит значение 1, если же ложь – 0.
Сценарий производительности: побитовое ИЛИ для целочисленного результата
Когда важна производительность (например, в asm.js), побитовые операторы могут оказаться полезными:
let myResult = true | 0; // 1
myResult = false | 0; // 0
Оператор
| 0 возвращает целое число в результате, что может увеличить скорость выполнения кода в некоторых JavaScript движках.
Забота о входных данных: управление аномалиями
Как ответственные разработчики, мы всегда должны проверять пользовательские данные на стороне сервера для обеспечения безопасности и надёжности. При работе с типами данных следует учитывать возможные нестандартные сценарии и писать код, способный с ними справляться. Так, вы улучшаете надёжность и качество своего кода.
Визуализация
Это можно представить как взвешивание истины:
| Булево значение | Вес истины |
|-----------------|-------------------|
| `true` | 🏋️♂️: 1 кг |
| `false` | 🎈: 0 кг |
Преобразование булевого значения в число – это словно взвешивание истины на весах:
const weight = +true; // 🏋️♂️: Истина весит 1 кг!
const balloon = +false; // 🎈: Ложь не имеет веса!
+ – это ваш надёжный помощник, который облегчает решение задач и поддержание порядка в коде.
Крайние случаи: будьте готовы к неожиданностям
Null и undefined
Что, если булево значение принимает форму
null или
undefined?
+null; // 0 (Null на самом деле означает ноль)
+undefined; // NaN (Undefined выдает NaN!)
Это следствие слабой типизации в JavaScript, поэтому всегда обращайте внимание на возможные подводные камни.
Принуждение типов в действии: истина и ложь
Когда речь заходит о принуждении типов, помните, что JavaScript имеет свои правила определения того, что является истиной, а что ложью:
+!!'непустая строка'; // 1 (непустые строки считаются истиной)
+!!''; // 0 (пустые строки – это ложь)
Понимание того, как JavaScript определяет истинные и ложные значения, поможет избежать ошибок, связанных с неявными преобразованиями типов.
Присваивание и использование результата преобразования
При присваивании результата преобразования или его использовании в вычислениях, старайтесь поддерживать код в чистоте:
let isActiveNumeric = +isActive;
let itemQuantity = isActiveNumeric * someItem;
Сначала проводится преобразование переменной
isActive, а затем полученное значение используется в последующих расчетах. Это улучшает читаемость и удобство поддержки кода.
Полезные материалы
- Преобразование типов – MDN Web Docs Glossary – Более глубокое изучение принуждения типов в JavaScript.
- Как преобразовать строку в число в JavaScript – Stack Overflow – Обсуждение методов преобразования строк в числа на Stack Overflow.
- Преобразования типов – JavaScript.info – Детальный курс об преобразовании типов в JavaScript.
- Преобразование булевого значения в число – Stack Overflow – Обсуждение преобразования булевых значений в число в JavaScript на Stack Overflow.
- JavaScript: Обзор языка – Обзор типов данных в JavaScript от Дугласа Крокфорда.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы