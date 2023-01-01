Правильная проверка переменной на null в JavaScript

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Быстрый ответ

Примените следующий подход:

JS Скопировать код if (myVar !== null) { // Код выполнится, если myVar точно не равна null }

Оператор строгого неравенства !== обеспечит точную проверку, успешно отличая null от undefined и других "ложных" значений, включая 0 , "" , false или NaN .

Анализ проверки на null

Проверка на null в JavaScript не всегда представляет собой прозрачный процесс, поэтому мы изучим его детальнее.

Проверка на "ложность" значений

Для базовой проверки используйте:

JS Скопировать код if (myVar) { // myVar не является "ложным" значением! }

Такой подход позволит избавиться от null , undefined , 0 , "" , false и NaN . Таким образом, if (myVar) становится хорошим решением для отбраковки всех "неистинных" значений.

Использование строгого равенства

Будьте внимательны при использовании == и === . Оператор === проводит проверку и на тип, и на значение, не применяя приведение типов, что невероятно полезно при строгих сравнениях.

Защита от неоднозначных данных

Когда работаешь с внешними данными, приходится прибегать к тактике оборонительного программирования. Явные проверки на null , т.е. ( !== null ), обезопасят ваш код от некорректных данных, наподобие строки "null" и других.

Определение приоритетов при проверке

Выбор между общей проверкой на истинность ( if (myVar) ) и явной проверкой на null ( if (myVar !== null) ) зависит от целей и требований вашего программного кода.

Визуализация

Визуальное представление материала облегчает его усвоение. В качестве наглядного примера рассмотрим проверку на null :

Markdown Скопировать код В коробке находятся: [🍎, 🗝️, 🧸, 💎, ✉️] Задача: Проверить, является ли 💎 настоящим драгоценным камнем.

Вот как мы проводим эту проверку:

JS Скопировать код let item = 💎; // Берем предмет из коробки. if (item !== null) { // Отлично! У нас настоящий драгоценный камень! console.log("Найден настоящий драгоценный камень 💎, это не подделка!"); } else { // Камень не обнаружен, пусто console.log("Камня в коробке не нашлось, возможно, ошибка. 🕳️"); }

ПОДСКАЗКА: При использовании !== null ошибка или обман исключаются. 🕵️‍♂️✅

Специфические случаи

Строки, выдающие себя за null

Если вы столкнулись с размышляющими проблемами, например с строкой "null" , вот ваше решение:

JS Скопировать код let myVar = "null"; if (myVar !== null && myVar !== "null") { // Это совершенно точно не null! }

Не забывайте о таких тонкостях для избежания путаницы в данных!

Непредсказуемые типы данных

В мире, где значения переменных порой поражают, важно оставаться на чеку. Для подобных целей JavaScript предлагает всем нужные инструменты:

JS Скопировать код const isValid = (typeof myVar !== "undefined" && myVar); if (isValid) { // Великолепно! Это не null, не undefined, не false... по-видимому, все в порядке! }

Берегитесь автоматического приведения типов

Неявное приведение типов может привести к ошибкам при использовании == . Чтобы избежать неприятных сюрпризов, всегда используйте === при сравнениях.

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