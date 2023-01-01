Последовательное выполнение NPM-скриптов: гарантированный запуск

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Быстрый ответ

Для последовательного запуска npm-скриптов в package.json используйте оператор && .

json Скопировать код "scripts": { "start": "npm run script1 && npm run script2 // script2 начнёт выполнение после завершения script1, соблюдая последовательность выполнения 👍" }

Вы можете их запустить, выполнив npm run start ; script1 сработает сначала, и только в случае его успешного выполнения, запустится script2 .

Такой подход необходим для задач, таких как setup , build , test , когда каждому шагу требуется строгое последовательное выполнение.

Визуализация

Представьте npm-скрипты в виде домино: каждое домино запускает следующий элемент:

Markdown Скопировать код Челнок домино: 🚄 1️⃣ -> 2️⃣ -> 3️⃣ -> 🏁 NPM-скрипт 1 (setup): 🚄 Устанавливает первую плитку 1️⃣ NPM-скрипт 2 (build): 🚄 Устанавливает следующую 2️⃣ NPM-скрипт 3 (test): 🚄 Заканчивает откат на плитке 3️⃣ и достигает финиша 🏁

Последовательность подразумевает, что каждая плитка упадёт после предыдущей.

Markdown Скопировать код "scripts": { "start": "npm run setup && npm run build && npm run test // Домино *_**любит**_* падать поочерёдно, так же как и наши скрипты 🚱" }

Каждый оператор && – это согласие для следующей плитки продолжить движение. 🚦🟢

Оптимизация с помощью npm-run-all

Вместо многочисленных && пакет npm-run-all сделает код более компактным и чистым:

json Скопировать код "scripts": { "start": "run-s script1 script2 // Код выглядит лаконичнее, а выполнение становится эффективнее 🧹" }

Неявное цепное соединение с помощью пре/пост-хуков

NPM позволяет автоматически связать задачи с помощью пре/пост-хуков. Скрипты с префиксами pre и post выполняются до и после основного скрипта автоматически, что делает package.json более структурированным:

json Скопировать код "scripts": { "prebuild": "npm run clean", "build": "npm run compile", "postbuild": "npm run test" }

При выполнении npm run build последовательно активируются clean, compile и test .

Обработка кодов выхода скриптов

Важно правильно обрабатывать коды выхода скриптов. Если код выхода отличается от нуля, это прервёт цепочку, что может быть полезно для остановки процессов при возникновении ошибок.

Расширенное создание последовательностей задач

Для более сложных сценариев можно использовать дочерние процессы Node.js или инструменты управления задачами типа Gulp:

Node.js предоставляет child_process.spawn() и child_process.exec() для детализированного управления процессами.

и для детализированного управления процессами. Gulp и подобные инструменты предлагают дополнительные способы управления порядком и зависимостями задач.

Обеспечение кроссплатформенной совместимости

Чтобы избежать потенциальных проблем совместимости на различных операционных системах, используйте инструменты, такие как cross-env , особенно при управлении переменными окружения в npm-скриптах.

Ситуационное применение последовательного выполнения

Непрерывная интеграция : гарантирует запуск тестов после полной сборки проекта.

: гарантирует запуск тестов после полной сборки проекта. Деплоймент : выполняет миграции базы данных после запуска сервера, но до старта приложения.

: выполняет миграции базы данных после запуска сервера, но до старта приложения. Настройка среды разработки: убеждается в установке всех зависимостей перед запуском локальных серверов разработки.

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