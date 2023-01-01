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Понимаем оператор = +_ в JavaScript: приемы и примеры
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Понимаем оператор = +_ в JavaScript: приемы и примеры

#Основы JavaScript  #Синтаксис и типы данных  #Операторы и выражения  
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Быстрый ответ

Оператор =_ не существует в JavaScript. Вероятно, это опечатка. Для добавления значения к переменной и параллельного его присваивания используйте +=. Унарный плюс + используется для преобразования значений в числа. Посмотрим на корректный пример:

JS
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let num = 10;
let str = '5';
num += +str; // num увеличивается до 15, str превращается в число.

В этом коде += добавляет к 10 число 5 после преобразования строки '5' в числовое значение при помощи +str.

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Разгадываем тайну

Запись r = +_ может вызвать замешательство, но разберем выражение на составляющие:

  • r — это переменная, в которую будет сохранен результат.
  • + — унарный плюс, который преобразует следующее за ним значение в число.
  • _ — это значение, которое подлежит преобразованию.

Значения, обозначенные как _, будут преобразованы в число независимо от того, являются ли они строками, булевыми значениями или null, либо получат значение NaN, если преобразование невозможно.

Когда возникает

Попытка преобразовать неопределенные значения, строки без числовых данных или сложные объекты с использованием унарного плюса даст в результате NaN. Чтобы обработать такие результаты, можно использовать следующий код:

JS
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let result = +_; 
if (isNaN(result)) {
  console.log('Преобразование не удалось, данные пропущены!');
}

Искусство именования переменных

Хотя использование _ в качестве имени переменной допустимо, оно не способствует читаемости и удобству поддержки кода. Предпочтительнее выбирать такие имена переменных, которые отражают их предназначение и содержимое, не усугубляя понимание.

Распространенные ошибки

Отнеситесь внимательно к использованию операторов: не путайте + с ++оператором инкремента, а также с +=, который увеличивает значение и присваивает его. Некорректное использование этих операторов может привести к неожиданным результатам.

Визуализация

Представьте себе, что вы настраиваете старинный радиоприемник (📻) с помощью ручки, чтобы найти нужную станцию.

Markdown
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// Помехи
📻🔊🔊🔊

// Настройка с помощью = +_
📻🔄 = +🔧 // Действительно настраиваем звук.

После настройки музыка звучит ясно, без шумов.

Markdown
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// После настройки
📻🎶✨ // Потрясающая музыка без помех.

Таким образом, оператор = +_ настраивает переменные путем превращения строк в числа, как настройка радиоприемника на конкретную волну.

Советы по настройке кода

  • Унарный + обеспечивает быстрое преобразование по сравнению с parseInt() или parseFloat(), что может сократить объем кода и повысить производительность.
  • Лучше избегать использования ~ в преобразовании строк в целые числа, так как такой подход менее традиционен и может привести к некорректным результатам.
  • Ясные комментарии и говорящие имена переменных помогут вам быстрее разобраться в сокращенных операциях, таких как унарный плюс.

Полезные материалы

  1. Выражения и операторы – JavaScript | MDN — главный источник информации об операторах JavaScript, включая операторы присваивания.
  2. Унарный плюс (+) – JavaScript | MDN — подробное описание унарного плюса в JavaScript.
  3. ECMA-262 – Ecma Internationalсвод знаний по JavaScript, также известный как ECMAScript 2020.
  4. Справочник по операторам JavaScript — подробные разъяснения о арифметических и логических операторах JavaScript.
  5. Основные операторы, математика — наглядный вводный курс по операторам и математике в JavaScript.
  6. no-implicit-coercion – ESLint – Pluggable JavaScript Linter — правила ESLint для предотвращения непреднамеренного запутывания в JavaScript.
  7. Таблица сравнения JS — интерактивная таблица для сравнения типов в JavaScript.
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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