Понимаем оператор = +_ в JavaScript: приемы и примеры

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Быстрый ответ

Оператор =_ не существует в JavaScript. Вероятно, это опечатка. Для добавления значения к переменной и параллельного его присваивания используйте += . Унарный плюс + используется для преобразования значений в числа. Посмотрим на корректный пример:

JS Скопировать код let num = 10; let str = '5'; num += +str; // num увеличивается до 15, str превращается в число.

В этом коде += добавляет к 10 число 5 после преобразования строки '5' в числовое значение при помощи +str .

Разгадываем тайну

Запись r = +_ может вызвать замешательство, но разберем выражение на составляющие:

r — это переменная, в которую будет сохранен результат.

— это переменная, в которую будет сохранен результат. + — унарный плюс, который преобразует следующее за ним значение в число.

— унарный плюс, который преобразует следующее за ним значение в число. _ — это значение, которое подлежит преобразованию.

Значения, обозначенные как _ , будут преобразованы в число независимо от того, являются ли они строками, булевыми значениями или null , либо получат значение NaN , если преобразование невозможно.

Когда возникает

Попытка преобразовать неопределенные значения, строки без числовых данных или сложные объекты с использованием унарного плюса даст в результате NaN . Чтобы обработать такие результаты, можно использовать следующий код:

JS Скопировать код let result = +_; if (isNaN(result)) { console.log('Преобразование не удалось, данные пропущены!'); }

Искусство именования переменных

Хотя использование _ в качестве имени переменной допустимо, оно не способствует читаемости и удобству поддержки кода. Предпочтительнее выбирать такие имена переменных, которые отражают их предназначение и содержимое, не усугубляя понимание.

Распространенные ошибки

Отнеситесь внимательно к использованию операторов: не путайте + с ++ — оператором инкремента, а также с += , который увеличивает значение и присваивает его. Некорректное использование этих операторов может привести к неожиданным результатам.

Визуализация

Представьте себе, что вы настраиваете старинный радиоприемник (📻) с помощью ручки, чтобы найти нужную станцию.

Markdown Скопировать код // Помехи 📻🔊🔊🔊 // Настройка с помощью = +_ 📻🔄 = +🔧 // Действительно настраиваем звук.

После настройки музыка звучит ясно, без шумов.

Markdown Скопировать код // После настройки 📻🎶✨ // Потрясающая музыка без помех.

Таким образом, оператор = +_ настраивает переменные путем превращения строк в числа, как настройка радиоприемника на конкретную волну.

Советы по настройке кода

Унарный + обеспечивает быстрое преобразование по сравнению с parseInt() или parseFloat() , что может сократить объем кода и повысить производительность .

обеспечивает по сравнению с или , что может и . Лучше избегать использования ~ в преобразовании строк в целые числа, так как такой подход менее традиционен и может привести к некорректным результатам.

в преобразовании строк в целые числа, так как такой подход менее традиционен и может привести к некорректным результатам. Ясные комментарии и говорящие имена переменных помогут вам быстрее разобраться в сокращенных операциях, таких как унарный плюс.

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