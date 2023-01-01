Получение высоты окна в ReactJS: использование window.innerHeight

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того, чтобы определить высоту окна просмотра в React и подписаться на её изменения в реальном времени, можно создать пользовательский хук, как показано ниже:

jsx Скопировать код import React, { useState, useEffect } from 'react'; function useViewportHeight() { const [height, setHeight] = useState(window.innerHeight); useEffect(() => { const updateHeight = () => setHeight(window.innerHeight); window.addEventListener('resize', updateHeight); return () => window.removeEventListener('resize', updateHeight); }, []); return height; } function ViewportHeightComponent() { const height = useViewportHeight(); return <div>Высота окна просмотра: {height}px</div>; }

В данном коде мы создаем хук useViewportHeight , который отслеживает высоту окна браузера и обновляет свое значение при её изменении.

Как избежать проблем с серверным рендерингом

При серверном отрисовке (SSR) в React объект window недоступен, поэтому необходимо проверять его наличие перед использованием:

jsx Скопировать код function useViewportHeight() { const [height, setHeight] = useState(0); useEffect(() => { if (typeof window !== 'undefined') { setHeight(window.innerHeight); const updateHeight = () => setHeight(window.innerHeight); window.addEventListener('resize', updateHeight); return () => window.removeEventListener('resize', updateHeight); } }, []); return height; }

Жизненный цикл классового компонента: цикличность жизни

Управление высотой окна в классовых компонентах может выглядеть так:

jsx Скопировать код import React from 'react'; class ViewportHeightComponent extends React.Component { state = { height: window.innerHeight }; updateDimensions = () => { this.setState({ height: window.innerHeight }); }; componentDidMount() { window.addEventListener('resize', this.updateDimensions); } componentWillUnmount() { window.removeEventListener('resize', this.updateDimensions); } render() { return <div>Высота окна просмотра: {this.state.height}px</div>; } }

Чтобы функция updateDimensions корректно работала с this , её следует привязать в конструкторе или использовать стрелочные функции.

Визуализация

Воспринимайте браузер как стеклянную панель небоскрёба:

JS Скопировать код const glassPaneHeight = window.innerHeight;

Реализовав это в React, получим:

JS Скопировать код import { useState, useEffect } from 'react'; function useWindowHeight() { const [height, setHeight] = useState(window.innerHeight); useEffect(() => { const handleResize = () => setHeight(window.innerHeight); window.addEventListener('resize', handleResize); return () => window.removeEventListener('resize', handleResize); }, []); return height; }

Теперь у нас есть небоскрёб, способный адаптироваться при изменении размеров стеклянной панели.

Оптимизация, Переиспользование и Лучшие практики

Пользовательские хуки: ваша магия

Пользовательские хуки, такие как useViewportHeight , упрощают чтение кода и делают его более модульным. Это позволяет переиспользовать логику между компонентами без использования компонентов высшего порядка или render-props.

Предотвращение утечек памяти: борьба за чистоту

После использования useEffect не забывайте удалять ненужные подписки на события. Это позволяет избежать утечек памяти и проблем с производительностью.

Слушатель событий: правильное название

При добавлении и удалении слушателей используйте одинаковые обработчики и названия событий, чтобы избежать путаницы и ненужных подписок.

Методы жизненного цикла: избегайте устаревших вариантов

Используйте актуальные методы жизненного цикла, такие как componentDidMount , вместо устаревших, например, componentWillMount .

Завершение с использованием адаптивного дизайна

Размер окна браузера может влиять на стилевое оформление и условный рендеринг компонентов. Используя propTypes и defaultProps в React, вы сможете обеспечить более предсказуемое поведение и повысить надежность компонентов.

Полезные материалы