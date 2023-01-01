Получение всех значений свойств объекта JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы получить значения всех свойств объекта в JavaScript, можно использовать метод Object.values() :

JS Скопировать код const obj = { key1: 'value1', key2: 'value2' }; console.log(Object.values(obj)); // ['value1', 'value2']

Метод Object.values(obj) позволяет извлечь значения свойств без явного обращения к их ключам.

Работа с перечисляемыми и неперечисляемыми свойствами

Неперечисляемые свойства не будут получены с помощью метода Object.values() . Вместо этого вы можете использовать Object.getOwnPropertyNames(obj) , чтобы получить полный список свойств:

JS Скопировать код const obj = Object.create({}, { getFoo: { value: function() { return this.foo; }, // Скрытая функция enumerable: false } }); obj.foo = 'bar'; console.log(Object.getOwnPropertyNames(obj)); // ['foo', 'getFoo']

Этот метод возвращает все свойства объекта, включая неперечисляемые, но для доступа к их значениям необходимо вложить дополнительные усилия.

Защита от появления свойств прототипа с помощью hasOwnProperty()

Прототипное наследование в JavaScript может привести к нежелательному появлению свойств из прототипа:

JS Скопировать код for (const key in obj) { if (Object.prototype.hasOwnProperty.call(obj, key)) { console.log(obj[key]); // Безопасный вывод, нет свойств прототипа! } }

Функция hasOwnProperty() помогает отфильтровать унаследованные свойства, давая работать только с собственными свойствами объекта.

Выплытие на волны ES5

Если вы по-прежнему используете синтаксис ES5, следующий способ будет Вам полезен:

JS Скопировать код var values = Object.keys(obj).map(function(key) { return obj[key]; // Возвращаем значение на каждый проход цикла });

Этот подход наглядно демонстрирует, как можно работать с объектами до появления ES6.

Использование надежного современного метода: Object.entries()

Если вам нужно получить и ключи, и значения, метод Object.entries() становится неотъемлемым:

JS Скопировать код console.log(Object.entries(obj)); // [['key1', 'value1'], ['key2', 'value2']]

Этот метод идеально подходит для работы со свойствами в формате пары "ключ-значение".

Обеспечение совместимости через транспиляцию

С помощью Babel вы можете адаптировать современный код JavaScript для выполнения в старых версиях браузеров, обеспечивая таким образом совместимость.

Проявление творчества с помощью сторонних утилит

С использованием библиотек, таких как Underscore.js или lodash, вы можете заметно упростить работу с объектами:

JS Скопировать код _.values(obj); // Элегантное получение значений через Underscore или lodash

Эти библиотеки упрощают процесс перебора значений объектов.

Визуализация

Использование метода Object.values() в JavaScript сравнимо с открытием сокровищницы:

Markdown Скопировать код Сундук (🧳): Скрытые сокровища! Для доступа к содержимому:

JS Скопировать код Object.values(🧳).forEach(coin => console.log(coin));

Результат применения света к сундуку:

Markdown Скопировать код До: [❓, ❓, ❓] После: [💰, 💰, 💰] // Великий метод Object.values() открывает путь к ценным значениям для искателей приключений!

Работа со вложенными значениями свойств

Для обработки вложенных объектов в JavaScript можно использовать рекурсию:

JS Скопировать код function getAllValues(obj) { return Object.values(obj).reduce((acc, val) => { if (typeof val === 'object' && val !== null) { acc.push(...getAllValues(val)); // Исследуем внутренние слои! } else { acc.push(val); } return acc; }, []); }

В результате этого действия мы извлекаем все значения, даже те, которые находятся во вложенных объектах.

Контроль над массивами

Когда вы работаете с объектами, содержащими массивы, можно использовать метод Array.prototype.flat() для преобразования его в одноуровневый массив значений:

JS Скопировать код const objWithArrays = { key1: ['value1a', 'value1b'], key2: 'value2' }; const values = getAllValues(objWithArrays).flat(); // ['value1a', 'value1b', 'value2']

Это позволит более компетентно управлять массивами в структуре объектов.

Меры предосторожности: Не раздражайте дракона производительности!

Важно избегать выполнения объемных операций внутри циклов и следить за глубиной рекурсии. При работе с сложными объектами необходимо контролировать производительность, используя, например, Инструменты разработчика Chrome.

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