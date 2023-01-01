Получение всего HTML контента тега <html> через JS/jQuery

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Быстрый ответ

Вкратце пройдемся по основам:

Чтобы извлечь полную разметку <html> : JavaScript: document.documentElement.outerHTML; jQuery: $('html')[0].outerHTML;

JS Скопировать код console.log(document.documentElement.outerHTML); // Это JavaScript в чистом виде console.log($('html')[0].outerHTML); // А вот и jQuery в работе

Подробное руководство: методы получения и манипулирования элементов HTML

Мы рассмотрим некоторые из способов работы с HTML-элементами, когда важны не только результат, но и сам процесс.

Получение doctype

На самом деле, doctype не очень просто считывать, но в JavaScript есть специальный инструмент для этого:

JS Скопировать код const doctype = new XMLSerializer().serializeToString(document.doctype); console.log(doctype); // выводит "<!DOCTYPE html>" или ваш текущий doctype

Получение атрибутов тега <html>

Вы можете извлечь атрибуты тега <html> следующими способами:

JavaScript:

JS Скопировать код // Element.getAttribute(): это метод, который существует с самого начала const langAttr = document.documentElement.getAttribute('lang'); console.log(langAttr); // будет выведен 'en' или язык вашего сайта

jQuery:

JS Скопировать код // .attr() в jQuery: добрый старый подход const langAttrJQuery = $('html').attr('lang'); console.log(langAttrJQuery); // получим тот же результат, но уже с использованием jQuery

Изменение атрибутов тега <html> — сложное дело

Менять атрибуты можно, но учтите возможные последствия:

JavaScript:

JS Скопировать код // JavaScript поможет сделать все на испанском document.documentElement.setAttribute('lang', 'es');

jQuery:

JS Скопировать код // jQuery с радостью переведет `<html>` на испанский язык $('html').attr('lang', 'es');

Визуализация

Возьмем для наглядности полный тег <html> :

Markdown Скопировать код HTML-тег = **Целый веб-сайт** 🏞️ До: [🌳 <body> Лес </body> 🌳] Действие: JavaScript делает снимок всего сайта 📸 После: [🖼 <html> 🌳 <body> Лес </body> 🌳 </html>]

Чтобы получить полный HTML-документ, используйте document.documentElement.outerHTML :

JS Скопировать код let htmlContent = document.documentElement.outerHTML; // Загляните под кромку тега – вот и все!

Дополнительно: Альтернативные методы и хитрости

У JavaScript есть инструменты для решения всех видов задач, как у многофункционального ножа. Рассмотрим некоторые из них:

Мастерские способы обращения к HTML

JavaScript предлагает целый арсенал методов, чтобы вытащить тег html:

JS Скопировать код // Получаем тег html. Как будто джин вылез из бутылки document.getElementsByTagName("html")[0]; document.querySelector("html"); document.body.parentNode; // Или просто попросите у body родителя. Он знает

Вопрос скорости: JavaScript против jQuery

Пока JavaScript быстр и подвижен как заяц, jQuery тихий и спокойный как черепаха. Но в программировании заяц обычно выигрывает:

JS Скопировать код // JavaScript быстро стартует и делает работу let htmlElement = document.documentElement; // jQuery передвигается медленнее, но и он в итоге достигает своей цели let htmlElementJQuery = $('html')[0];

Расширение функционала с помощью плагинов

С помощью плагинов jQuery вы можете стать истинным мастером. Знакомы с getAttributes ? Он достает все атрибуты элемента:

JS Скопировать код $('#element').getAttributes(); // Спрашиваем у джина о его возможностях

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