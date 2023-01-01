Получение текущей позиции окна для скролла в JS

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Быстрый ответ

Для получения текущей позиции скролла обращайтесь к window.scrollX и window.scrollY . Для устаревших браузеров используйте window.pageXOffset и window.pageYOffset . Вот пример кода:

JS Скопировать код let x = window.scrollX || window.pageXOffset; let y = window.scrollY || window.pageYOffset;

Чтобы отследить изменения этих значений в процессе прокрутки, используйте console.log("Прокрутка X:", x, "Прокрутка Y:", y); .

Совместимость со старыми браузерами

window.scrollX и window.scrollY — это современные стандарты, но поддержка устаревших браузеров также важна. Для Internet Explorer версии 6 и выше, или Firefox версии 2 и выше, используйте document.documentElement.scrollLeft и document.documentElement.scrollTop вместо window.pageXOffset и window.pageYOffset .

Пример:

JS Скопировать код let x = 'scrollX' in window ? window.scrollX : document.documentElement.scrollLeft; let y = 'scrollY' in window ? window.scrollY : document.documentElement.scrollTop;

Чтобы учесть границы элемента, корректируйте значения следующим образом:

JS Скопировать код let x = window.scrollX – document.documentElement.clientLeft; let y = window.scrollY – document.documentElement.clientTop;

Плавная прокрутка страницы

В дополнение к получению позиции, можно создать анимацию скролла с помощью window.scrollBy(x, y) :

JS Скопировать код window.scrollBy(50, 100); // Скроллим на 50 пикселей вправо и на 100 пикселей вниз

Для отладки реакции на прокрутку используйте window.addEventListener с функциями предотвращения дребезга (debounce) или API IntersectionObserver .

Превращаемся в мастера скролла с помощью событий

Сделайте элементы интерактивными, используя события скролла:

JS Скопировать код window.addEventListener('scroll', throttleFunction(() => { console.log(window.scrollY); }, 100));

Используйте функции дебаунсинга для оптимизации обработки событий:

JS Скопировать код window.addEventListener('scroll', debounceFunction(() => { // Бизнес-логика, реагирующая на прокрутку }, 200));

Стильная прокрутка и контроль полной высоты

Реализуйте интересные визуальные эффекты на основе document.documentElement.scrollHeight и событий скролла:

JS Скопировать код function scrollToTop() { // Плавная прокрутка страницы к верху if (window.scrollY > 0) { window.requestAnimationFrame(scrollToTop); window.scrollTo(0, window.scrollY – 30); } }

Визуализация

Представьте позицию скролла в JavaScript в виде двухмерного геолокатора:

JS Скопировать код const xPos = window.scrollX; // 🕹️←→ X-ось: Горизонтальная прокрутка const yPos = window.scrollY; // 🕹️↑↓ Y-ось: Вертикальная прокрутка

Воспринимайте полосы прокрутки как элементы управления:

Markdown Скопировать код Горизонталь 🕹️: [🏠 Начало]---🔜→[🎮 Текущее положение X] Вертикаль 🕹️: [🏠 Начало]---🔝↑[🎮 Текущее положение Y]

Превратите вашу страницу в уровень игры:

Markdown Скопировать код 🗺️ Маршрут: Стартуем (🏠) в левом верхнем углу, двигаемся вправо (→→🎮 X), спускаемся вниз (↓↓🎮 Y) до места назначения!

Актуальность методов

Следите за обновлениями методов работы с прокруткой и изучайте новые рекомендации для их более эффективного использования.

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