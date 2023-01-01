Получение подмассива из массива: функция getSubarray в JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания подмассива в JavaScript можно использовать метод slice(start, end) :

JS Скопировать код let subarray = [1, 2, 3, 4, 5].slice(1, 4); // [2, 3, 4]

Этот метод включает в результат элемент с индексом start , но не включает элемент с индексом end . Исходный массив при этом остаётся неизменным.

Понимание метода slice()

Метод slice(start, end) — это важный инструмент для выполения операций над массивами, который создаёт новый массив и не затрагивает исходные данные. Давайте вместе углубимся в изучение его особенностей для более эффективного использования.

Изучение метода slice(): endIndex

Чтобы получить подмассив, начинающийся с определённой позиции и до конца массива, пропустите аргумент endIndex . JavaScript сам решит этот вопрос за вас:

JS Скопировать код let endSubarray = [1, 2, 3, 4, 5].slice(2); // "Начиная с третьего элемента и до конца!"

JavaScript самостоятельно интерпретирует данное действие с помощью slice() , адаптируясь к различным потенциальным неочевидным ситуациям.

Изучение метода slice(): отрицательные индексы

Если нужно начать считать с конца массива, используйте отрицательные индексы в slice :

JS Скопировать код let negativeIndices = [1, 2, 3, 4, 5].slice(-3, -1); // [3, 4] [Подсказка: "Отрицательные значения? Интересно! Попробую"]

Эта особенность расширяет границы возможностей при работе, особенно со задней частью массива.

Изучение метода slice(): несуществующие диапазоны

Если индекс fromIndex больше, чем toIndex , то slice возвращает пустой массив, предотвращая возникновение ошибок:

JS Скопировать код let invalidRange = [1, 2, 3, 4, 5].slice(4, 2); // [] – переместиться из будущего в прошлое нам не под силу

Этот аспект добавляет дополнительный уровень защиты к коду, особенно если вводимый диапазон вызывает у вас сомнения.

Изучение метода slice(): выход за границы массива

JS Скопировать код let outOfBounds = [1, 2, 3].slice(1, 5); // [2, 3] — возвращает всё, что может, до последнего

Метод slice() предохраняет программу от ошибок, возникающих при выходе начального или конечного индексов за размер массива.

Учет array.length с помощью getSubarray()

Можно расширить Array.prototype собственным безопасным методом:

JS Скопировать код Array.prototype.getSubarray = function(start, end) { return this.slice(start, Math.min(end, this.length)); };

Теперь getSubarray поможет извлечь подмассивы более эффективно, даже если end превышает размер массива.

Визуализация

Можно представить разделение массива как выпечку кусков багета, который так вам по душе:

JS Скопировать код let baguette = ['🍞', '🍞', '🍞', '🍞', '🍞']; let desiredSlices = baguette.slice(1, 4);

И вуаля, вы получили срединку багета:

Markdown Скопировать код До: [🔪, 🍞, 🍞, 🍞, 🍞, 🍞, 🔪] После: [🍞, 🍞, 🍞]

Это не ракетная наука, а искусство пекаря с применением метода slice() : "Мне, пожалуйста, срединку багета!"

Соблюдение функционального стиля

Следуйте принципам функционального программирования, избегая изменений в исходном массиве. Это делает код более предсказуемым и упрощает процесс отладки.

Использование глубокого клонирования

Для клонирования объектов внутри массива используйте методы глубокого клонирования данных или библиотеки, например, Lodash. Это поможет избежать нежелательных побочных эффектов при работе со сложными структурами.

Надёжный приём: повторное использование функций

Теперь getSubarray можно превратить в универсальную функцию:

JS Скопировать код const getSubarray = (array, start, end) => array.slice(start, end);

Полезные материалы