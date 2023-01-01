Получение подмассива из массива: функция getSubarray в JS#Основы JavaScript #Функции #Массивы и методы
Быстрый ответ
Для создания подмассива в JavaScript можно использовать метод
slice(start, end):
let subarray = [1, 2, 3, 4, 5].slice(1, 4); // [2, 3, 4]
Этот метод включает в результат элемент с индексом
start, но не включает элемент с индексом
end. Исходный массив при этом остаётся неизменным.
Понимание метода slice()
Метод
slice(start, end) — это важный инструмент для выполения операций над массивами, который создаёт новый массив и не затрагивает исходные данные. Давайте вместе углубимся в изучение его особенностей для более эффективного использования.
Изучение метода slice(): endIndex
Чтобы получить подмассив, начинающийся с определённой позиции и до конца массива, пропустите аргумент
endIndex. JavaScript сам решит этот вопрос за вас:
let endSubarray = [1, 2, 3, 4, 5].slice(2); // "Начиная с третьего элемента и до конца!"
JavaScript самостоятельно интерпретирует данное действие с помощью
slice(), адаптируясь к различным потенциальным неочевидным ситуациям.
Изучение метода slice(): отрицательные индексы
Если нужно начать считать с конца массива, используйте отрицательные индексы в
slice:
let negativeIndices = [1, 2, 3, 4, 5].slice(-3, -1); // [3, 4] [Подсказка: "Отрицательные значения? Интересно! Попробую"]
Эта особенность расширяет границы возможностей при работе, особенно со задней частью массива.
Изучение метода slice(): несуществующие диапазоны
Если индекс
fromIndex больше, чем
toIndex, то
slice возвращает пустой массив, предотвращая возникновение ошибок:
let invalidRange = [1, 2, 3, 4, 5].slice(4, 2); // [] – переместиться из будущего в прошлое нам не под силу
Этот аспект добавляет дополнительный уровень защиты к коду, особенно если вводимый диапазон вызывает у вас сомнения.
Изучение метода slice(): выход за границы массива
let outOfBounds = [1, 2, 3].slice(1, 5); // [2, 3] — возвращает всё, что может, до последнего
Метод
slice() предохраняет программу от ошибок, возникающих при выходе начального или конечного индексов за размер массива.
Учет array.length с помощью getSubarray()
Можно расширить
Array.prototype собственным безопасным методом:
Array.prototype.getSubarray = function(start, end) {
return this.slice(start, Math.min(end, this.length));
};
Теперь
getSubarray поможет извлечь подмассивы более эффективно, даже если
end превышает размер массива.
Визуализация
Можно представить разделение массива как выпечку кусков багета, который так вам по душе:
let baguette = ['🍞', '🍞', '🍞', '🍞', '🍞'];
let desiredSlices = baguette.slice(1, 4);
И вуаля, вы получили срединку багета:
До: [🔪, 🍞, 🍞, 🍞, 🍞, 🍞, 🔪]
После: [🍞, 🍞, 🍞]
Это не ракетная наука, а искусство пекаря с применением метода
slice(): "Мне, пожалуйста, срединку багета!"
Соблюдение функционального стиля
Следуйте принципам функционального программирования, избегая изменений в исходном массиве. Это делает код более предсказуемым и упрощает процесс отладки.
Использование глубокого клонирования
Для клонирования объектов внутри массива используйте методы глубокого клонирования данных или библиотеки, например, Lodash. Это поможет избежать нежелательных побочных эффектов при работе со сложными структурами.
Надёжный приём: повторное использование функций
Теперь
getSubarray можно превратить в универсальную функцию:
const getSubarray = (array, start, end) => array.slice(start, end);
Полезные материалы
- Array.prototype.slice() – JavaScript | MDN — подробно о методе slice для работы с подмассивами в JavaScript.
- JavaScript Array splice vs slice – Stack Overflow — обсуждение разницы и способов использования
spliceи
sliceразработчиками.
- 4 способа создания массива в JavaScript — обзор различных техник создания и управления массивами.
- Методы работы с массивами в JavaScript — обзор основных методов работы с массивами, включая операции с подмассивами.
- ES6 подробно: параметры rest и значения по умолчанию – Mozilla Hacks — детальный анализ rest оператора и параметров по умолчанию из ES6, полезных для манипуляций с массивами.
- Array.prototype.filter() – JavaScript | MDN — руководство от MDN по использованию метода filter для извлечения подмассивов по заданным условиям.
- Документация Lodash — описание функции
_.slice()из библиотеки Lodash, являющейся дополнительным инструментом для операций с подмассивами.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер