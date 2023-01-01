Получение первого ключа объекта в JavaScript: встроенные функции

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Быстрый ответ

Вы можете получить первый ключ объекта в JavaScript с помощью конструкции Object.keys(obj)[0] :

JS Скопировать код let obj = { 'firstKey': 'value', 'secondKey': 'value' }; console.log(Object.keys(obj)[0]); // Выведет "firstKey"

Таким образом, первый ключ в данном случае — это "firstKey".

Тонкости и особенности выполнения

Object.keys() и последовательность ключей

Функция Object.keys() возвращает ключи объекта в порядке, в котором они были добавлены. Вместе с тем, числовые ключи будут отображаться в отсортированном виде:

JS Скопировать код let obj = { 100: 'a', 2: 'b', 7: 'c' }; console.log(Object.keys(obj)); // Вывод: ["2", "7", "100"]

for...in , "старшкольный" метод

Цикл for...in также может быть использован для получения ключей, однако порядок этих ключей не гарантированно будет совпадать с порядком из Object.keys() :

JS Скопировать код for (let key in obj) { console.log(key); // Порядок ключей не обязательно совпадает с порядком из Object.keys() break; // Прерываем цикл после первой итерации }

Совместимость Object.keys()

Проверка совместимости – это здоровая практика программирования:

JS Скопировать код if (Object.keys) { console.log(Object.keys(obj)[0]); } else { // К сожалению, та или иная возможность в вашем окружении может быть недоступна }

Это позволяет избежать непредвиденных ситуаций при работе в старых версиях Javascript.

Не без помощи библиотеки Underscore.js

Если вы используете Underscore.js, она предоставляет удобный метод для данной задачи:

JS Скопировать код console.log(_.keys(obj)[0]); // Использование Underscore.js

Погружаемся в детали

Ключи – это не всё

Object.keys(obj)[0] вернёт первый ключ, тогда как Object.values(obj)[0] вернёт первое значение, а Object.entries(obj)[0] — первую пару ключ-значение в виде массива:

JS Скопировать код console.log(Object.values(obj)[0]); // Выведет первое значение console.log(Object.entries(obj)[0]); // Выведет первую пару ключ-значение

Особенности работы с объектами в JavaScript

Объекты JavaScript могут быть неочевидными: не гарантируется предсказуемость порядка ключей.

Что если важен порядок ключей

Если порядок ключей имеет значение, использование структуры данных Map может оказаться решением:

JS Скопировать код let orderedMap = new Map(); orderedMap.set('firstKey', 'value'); orderedMap.set('secondKey', 'value'); console.log([...orderedMap.keys()][0]); // Выведет 'firstKey'

Один цикл для всех

С помощью break в цикле for...in можно извлечь первый ключ объекта более оптимально:

JS Скопировать код for (let key in obj) { console.log(key); // Выведет firstKey break; }

Важные аспекты

Движки JavaScript и их особенности

В разных движках JavaScript организация свойств объекта может отличаться:

Markdown Скопировать код - Chrome/V8: Сохраняет порядок добавления свойств - Firefox/SpiderMonkey: В большинстве случаев аналогично V8, но могут быть исключения - Node.js: Чаще всего соответствует V8, но с учётом разницы в версиях

Не все свойства равны

Метод Object.keys() игнорирует неперечисляемые свойства. Вместо этого можно использовать Reflect.ownKeys() :

JS Скопировать код let obj = Object.create({}, { getFirst: { value: function() { return 'firstKey'; } } }); console.log(Reflect.ownKeys(obj)[0]); // Работа с неперечисляемыми свойствами

Влияние Babel

При использовании транспиляторов, например, Babel, стоит учесть, что они могут изменять порядок ключей:

Markdown Скопировать код - Babel может изменять порядок ключей для обеспечения совместимости - Необходимо изучить результаты транспиляции или настроить Babel так, чтобы порядок ключей оставался исходным

Визуализация: аналогия для программиста

Представим объект JavaScript в виде многоэтажного здания:

Markdown Скопировать код Дом: { "Квартира 1А": '👩‍💻', "Квартира 1Б": '🎨', "Квартира 2А": '🍳', "Квартира 2Б": '🏋️‍♂️' }

Первый ключ — это как первая квартира, в которую зайдёт почтальон:

JS Скопировать код let firstKey = Object.keys(Building)[0]; // 'Квартира 1А'

Адресатом первого письма станет владелец квартиры 1А. Как раз таки по порядку ключей объекта.

Полезные ресурсы

Завершение

Не бойтесь экспериментировать, улучшайте свои навыки и задавайте вопросы! Успехов вам в программировании!👩‍💻

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