Получение кода статуса из HTTP ошибки в Axios

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Быстрый ответ

Для получения кода состояния при HTTP-ошибках в Axios обращайтесь к свойству error.response.status в блоке .catch() :

JS Скопировать код axios.get('your/api/endpoint') .catch(error => console.log(error.response?.status));

Такой пример кода поможет предотвратить возникновение необработанных исключений и облечь в форму контроль над ошибками в вашем приложении.

Разгоняем туман: Упрощаем обработку ошибок

Обработка HTTP-запросов требует умения классифицировать, диагностировать и адекватно реагировать на ошибки. Давайте разберемся с ошибками поподробнее, структурируя информацию в блоке .catch() :

JS Скопировать код axios.get('your/api/endpoint') .then(response => /* Успешно! */) .catch(error => { if (error.response) { // Сервер ответил, но что-то пошло не так (статус-коды вне диапазона 2xx) console.log('Статус:', error.response.status); // статус ответа сервера console.log('Тело ответа:', error.response.data); // содержимое ответа сервера console.log('Заголовки:', error.response.headers); // заголовки ответа } else if (error.request) { // Запрос отправлен, но ответ не получен console.log(error.request); } else { // Проблема с формированием запроса на стороне клиента console.log('Ошибка:', error.message); // Сообщение об ошибке } console.log(error.config); // Посмотрим на конфигурацию запроса });

Такая структуризация обработки ошибок в Axios обеспечивает их четкую классификацию и облегчает процесс отладки.

Подаем смесь JavaScript паттернов

Глубокое погружение в понимание ошибок

Серверное сообщение, находящееся в error.response.data , — это крайне важный источник информации для отладки.

Исследуем объект ошибки подробно

Чтобы полностью разобраться в объекте ошибки, используйте JSON.stringify(error) :

JS Скопировать код .catch(error => console.log(JSON.stringify(error, null, 2)));

Используем TypeScript для большей точности в обработке ошибок Axios

TypeScript позволяет точно определить типы данных AxiosResponse и AxiosError , что предохраняет от исполнительных ошибок и помогает при написании кода.

Настраиваем определение ошибок

Для более точного определения критериев ошибки в Axios используйте функцию validateStatus в конфигурации:

JS Скопировать код axios.get('your/api/endpoint', { validateStatus: function (status) { return status < 500; // Прощаем ошибки с кодом, меньшим 500 } })

Интерпретация кодов состояния

Для обработки разных HTTP кодов статуса рекомендуется разделить их с помощью if-else или switch в блоке .catch.

Использование деструктуризации

Для быстрого доступа к определенной информации применяйте деструктуризацию status , data и headers :

JS Скопировать код .catch(error => { const { status, data, headers } = error.response; // ваш код });

Визуализация

Получение кода состояния из ошибки Axios — словно открытие тайного сундука:

Markdown Скопировать код Запрос: 🏹 Ошибка: 🐉 (Ой!)

Скрипт для извлечения кода:

JS Скопировать код axios.get("/endpoint") .then(response => /* ... */) .catch(error => { if (error.response) { /* Вот где клад с кодом состояния */ } });

Иллюстрированная схема:

Markdown Скопировать код В норме: 🏹 -> 🎯 -> 👍 (200 – Цель достигнута!) При ошибке: 🏹 -> 🐉 -> 🔍 -> 👑 (4xx/5xx – Код найден!)

Совет: Как у каждого дракона есть клад, так и в Axios каждая ошибка сопровождается кодом состояния.

Важность понимания ответов сервера на ошибки

Осмысление того, что говорит нам сервер при ошибке, важнее самого кода. Детально анализируйте error.response.data для эффективной отладки.

Значимость заголовков ответов

Заголовки могут содержать важные данные, например, ограничения на количество запросов. error.response.headers дает нам возможность углубиться в подробности.

Осторожное раскрытие деталей ошибки

Вместо борьбы со всем объектом error , разбирайте его по частям, используя деструктуризацию.

Синергия TypeScript и Axios

Совмещение TypeScript и Axios обеспечивает строгую типизацию response.data для большего удобства и безопасности.

Ищем закономерности

Опознавайте характерные черты ошибок и создавайте надежную систему их обработки, которая умеет различать операционные ошибки (вроде "404 – Not Found" или "503 – Service Unavailable") и ошибки разработчиков.

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