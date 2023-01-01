Получение ключа объекта JavaScript по его значению: методы

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Быстрый ответ

Для извлечения ключа объекта по его значению у вас понадобится всего одна строчка кода:

JS Скопировать код const key = Object.keys(obj).find(k => obj[k] === value);

Замените параметр obj на ваш объект и параметр value на искомое значение. Данный код элегантно просканирует ключи объекта и вернёт тот, который соответствует заданному значению.

Работа с не уникальными значениями

Если вам требуется найти все ключи, соответствующие определённому значению, которое встречается неоднократно, воспользуйтесь методом filter :

JS Скопировать код const keys = Object.keys(obj).filter(k => obj[k] === value);

При выполнении этой операции будет возвращён массив с ключами, указывающими на одно и то же значение.

Инкапсуляция в функцию

Чтобы предотвратить дублирование кода, оберните указанную логику в функцию, это сделает ваш код яснее и упростит его чтение.

JS Скопировать код function getKeyByValue(object, value) { return Object.keys(object).find(key => object[key] === value); }

Теперь у вас есть универсальный инструмент для получения ключей.

Работаем с большими объектами

В случае работы с крупными объектами или когда критически важна производительность, рассмотрите возможность применения хеш-карт для обратного отображения значений на ключи:

JS Скопировать код const valueKeyMap = new Map(Object.entries(obj).map(([key, value]) => [value, key])); const key = valueKeyMap.get(value);

Данный подход позволит выполнять поиск значений за константное время O(1), что будет способствовать улучшению производительности.

Борьба с вложенными объектами и массивами

Для поиска ключей в объектах со сложной структурой поможет применение метода JSON.stringify :

JS Скопировать код const keyNested = Object.keys(obj).find(k => JSON.stringify(obj[k]) === JSON.stringify(value));

Однако здесь следует быть осторожными, так как этот подход может снижать производительность и обладает рядом особенностей, к числу которых относятся значимость порядка свойств и соответствие типов данных.

Гармония с библиотеками утилит

Если ваш проект уже использует такие библиотеки, как Underscore.js или Lodash, то вы сможете применить их методы для поиска ключей:

JS Скопировать код // С использованием Underscore.js const key = _.findKey(obj, val => val === value);

Эти библиотеки предоставляют оптимизированные алгоритмы и обработку исключений.

Визуализация

Можно представить поиск ключа по значению в JavaScript-объекте как детективное расследование:

Markdown Скопировать код Объект: 🏢 Потерянный предмет (Значение): 🗝️ Разоблачающий детектив (Ключ): 🕵️‍♂️

🕵️‍♂️: "Я нашел этот 🗝️, кому он принадлежит?"

JS Скопировать код const scene = { desk: 'lamp', drawer: 'stapler', pocket: '🗝️' };

Нашему детективу 🕵️‍♂️ придётся проверить каждое место ( desk , drawer , pocket ), пока он не найдёт владельца ключа...

Секретный метод детектива :

JS Скопировать код function findKeyByValue(object, value) { return Object.keys(object).find(key => object[key] === value); } const keyForValue = findKeyByValue(scene, '🗝️');

Дело расследовано: 🔍

Markdown Скопировать код Найден ключ: `pocket`

Список потенциальных проблем

Внимание следует обратить на следующие нюансы:

Преобразование типов : Убедитесь в соответствии типов или используйте == для осуществления нестрогого сравнения.

: Убедитесь в соответствии типов или используйте для осуществления нестрогого сравнения. Отсутствующие свойства : Проверьте наличие ключа, чтобы избежать ошибок.

: Проверьте наличие ключа, чтобы избежать ошибок. Скрытые свойства: Метод Object.keys возвращает исключительно собственные перечисляемые свойства объекта, для прочих следует использовать Object.getOwnPropertyNames . ## О приемах написания высококачественного кода

Соблюдая следующие принципы, вы обеспечите высокое качество своего кода:

Избегайте внесения изменений в прототипы встроенных объектов, чтобы не скажаться на стабильности работы кода.

Предпочитайте простой и понятный код, что облегчит его чтение и отладку.

Не избегайте использования новшеств ES6, они могут значительно упростить и улучшить ваш код.

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