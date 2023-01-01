Получение ключа объекта JavaScript по его значению: методы#Основы JavaScript #Объекты и прототипы
Быстрый ответ
Для извлечения ключа объекта по его значению у вас понадобится всего одна строчка кода:
const key = Object.keys(obj).find(k => obj[k] === value);
Замените параметр
obj на ваш объект и параметр
value на искомое значение. Данный код элегантно просканирует ключи объекта и вернёт тот, который соответствует заданному значению.
Работа с не уникальными значениями
Если вам требуется найти все ключи, соответствующие определённому значению, которое встречается неоднократно, воспользуйтесь методом
filter:
const keys = Object.keys(obj).filter(k => obj[k] === value);
При выполнении этой операции будет возвращён массив с ключами, указывающими на одно и то же значение.
Инкапсуляция в функцию
Чтобы предотвратить дублирование кода, оберните указанную логику в функцию, это сделает ваш код яснее и упростит его чтение.
function getKeyByValue(object, value) {
return Object.keys(object).find(key => object[key] === value);
}
Теперь у вас есть универсальный инструмент для получения ключей.
Работаем с большими объектами
В случае работы с крупными объектами или когда критически важна производительность, рассмотрите возможность применения хеш-карт для обратного отображения значений на ключи:
const valueKeyMap = new Map(Object.entries(obj).map(([key, value]) => [value, key]));
const key = valueKeyMap.get(value);
Данный подход позволит выполнять поиск значений за константное время O(1), что будет способствовать улучшению производительности.
Борьба с вложенными объектами и массивами
Для поиска ключей в объектах со сложной структурой поможет применение метода
JSON.stringify:
const keyNested = Object.keys(obj).find(k => JSON.stringify(obj[k]) === JSON.stringify(value));
Однако здесь следует быть осторожными, так как этот подход может снижать производительность и обладает рядом особенностей, к числу которых относятся значимость порядка свойств и соответствие типов данных.
Гармония с библиотеками утилит
Если ваш проект уже использует такие библиотеки, как Underscore.js или Lodash, то вы сможете применить их методы для поиска ключей:
// С использованием Underscore.js
const key = _.findKey(obj, val => val === value);
Эти библиотеки предоставляют оптимизированные алгоритмы и обработку исключений.
Визуализация
Можно представить поиск ключа по значению в JavaScript-объекте как детективное расследование:
Объект: 🏢
Потерянный предмет (Значение): 🗝️
Разоблачающий детектив (Ключ): 🕵️♂️
🕵️♂️: "Я нашел этот 🗝️, кому он принадлежит?"
const scene = { desk: 'lamp', drawer: 'stapler', pocket: '🗝️' };
Нашему детективу 🕵️♂️ придётся проверить каждое место (
desk,
drawer,
Секретный метод детектива :
function findKeyByValue(object, value) {
return Object.keys(object).find(key => object[key] === value);
}
const keyForValue = findKeyByValue(scene, '🗝️');
Дело расследовано: 🔍
Найден ключ: `pocket`
Список потенциальных проблем
Внимание следует обратить на следующие нюансы:
- Преобразование типов: Убедитесь в соответствии типов или используйте
==для осуществления нестрогого сравнения.
- Отсутствующие свойства: Проверьте наличие ключа, чтобы избежать ошибок.
- Скрытые свойства: Метод
Object.keysвозвращает исключительно собственные перечисляемые свойства объекта, для прочих следует использовать
Object.getOwnPropertyNames. ## О приемах написания высококачественного кода
Соблюдая следующие принципы, вы обеспечите высокое качество своего кода:
- Избегайте внесения изменений в прототипы встроенных объектов, чтобы не скажаться на стабильности работы кода.
- Предпочитайте простой и понятный код, что облегчит его чтение и отладку.
- Не избегайте использования новшеств ES6, они могут значительно упростить и улучшить ваш код.
Полезные материалы
- Работа с объектами в JavaScript | MDN — Глубоко освещающее тему руководство о работе с объектами в JavaScript.
- Как найти ключ объекта JavaScript по его значению? | Stack Overflow — Уйма решений и примеров от опытных разработчиков.
- Подводные камни использования объектов как мапов в JavaScript — Объяснение тонкостей использования объектов как мапов.
- Справочник по объектам JavaScript — Конспект по методам и свойствам объектов JavaScript.
- Официальная спецификация языка ECMAScript 2015 – ECMA-262 6-я редакция —Официальный справочник JavaScript.
- Объекты в JavaScript | JavaScript.info — Замечательный ресурс для ознакомления с базовыми принципами работы с объектами JavaScript.
- Глубины JavaScript | Frontend Masters — Курс для тех, кто хочет погрузиться в изучение JavaScript, включая тему объектов и прототипов.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер