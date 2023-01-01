Получаем начало и конец дня в Javascript: учимся учётом GMT

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Быстрый ответ

Чтобы определить момент начала и завершения текущего дня, можно использовать следующий код:

JS Скопировать код let sunUp = new Date(); sunUp.setHours(0, 0, 0, 0); // Начало дня. let lightsOut = new Date(); lightsOut.setHours(23, 59, 59, 999); // Конец дня.

Переменная sunUp указывает на начало дня, а lightsOut – на его окончание.

Заботимся о временных зонах

Понимание временных зон играет важную роль при определении начала и окончания дня. Для работы со всемирным координированным временем (UTC), используйте следующий код:

JS Скопировать код let dawnUTC = new Date(); dawnUTC.setUTCHours(0, 0, 0, 0); // Начало дня по UTC. let duskUTC = new Date(); duskUTC.setUTCHours(23, 59, 59, 999); // Конец дня по UTC.

Методы dawnUTC.toUTCString() и duskUTC.toUTCString() позволяют получить строковые представления времени в формате UTC.

Работа с библиотеками

Для более удобной работы с временными зонами и форматированием дат можно воспользоваться библиотеками:

dayjs позволяет просто работать с UTC: dayjs.utc().startOf('day') и dayjs.utc().endOf('day') .

позволяет просто работать с UTC: и . Luxon's DateTime облегчает получение строк в формате ISO: .local().startOf('day').toUTC().toISO() и .local().endOf('day').toUTC().toISO() .

Выбирайте библиотеку, которая наиболее читаема и упрощает архитектуру вашего кода.

Остерегайтесь потенциальных ловушек

Разработка программного обеспечения полна неожиданностей. Например:

Переход на летнее время может влиять на расчёт начала и конца дня.

Високосные секунды, хотя и редки, могут влиять на вычисления, поэтому устанавливаем конец дня в 23:59:59.999 .

. Когда вы взаимодействуете с пользователем, обработка временных данных должна быть особенно точной.

Визуализация

Сравним понятие времени с книжным шкафом, где каждый том — это отдельный день:

Markdown Скопировать код Книжный шкаф: [🌞-1 янв, 🌞-2 янв, 🌞-3 янв, ..., 🌞-31 дек]

Каждый том имеет свое начало (рассвет) и конец (закат):

JS Скопировать код const today = new Date(); // 🌞-Том на сегодняшний день

Открываем том на начало дня:

JS Скопировать код today.setHours(0, 0, 0, 0); // Рассвет: первая страница

Закрываем том на конец дня:

JS Скопировать код today.setHours(23, 59, 59, 999); // Закат: последняя страница

Получаем:

Markdown Скопировать код Начало дня: 📖 Первая страница тома Конец дня: 📚 Последняя страница тома

Каждый день — это история от рассвета до заката.

Форматирование дат

За форматирование дат, у вас будут следующие методы:

new Date().toISOString() для получения строки в формате ISO.

для получения строки в формате ISO. Чтобы представить местное время в виде UTC, разделите строку по 'GMT' и добавьте 'UTC': new Date().toString().split('GMT')[0] + ' UTC' .

. Всегда проверяйте результаты и их форматирование, отслеживайте развертывание вашего кода, особенно при работе с форматированием дат.

Советы по выбору библиотек

Перед тем, как обращаться к внешним библиотекам, оцените все плюсы и минусы. Возможно, стандартный объект Date в JavaScript вполне справится с вашими задачами. Однако, если вам нужно решить сложные задачи, рассмотрите использование библиотек, как Dayjs и Luxon, которые предлагают удобный синтаксис и управление временными зонами. date-fns также предлагает решения для специализированных задач, например startOfDay . Изучите их документацию, чтобы следовать последним обновлениям и лучшим практикам.

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