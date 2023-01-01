Поиск дочернего элемента по классу в JavaScript и YUI2

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Быстрый ответ

Если вам нужно найти дочерний элемент с определённым именем класса, примените метод querySelector('.child-class') к родительскому элементу. Он вернёт вам первый элемент, который соответствует этому запросу:

JS Скопировать код let child = document.getElementById('parent').querySelector('.child-class');

Для того чтобы найти все дочерние элементы с заданным именем класса, воспользуйтесь методом querySelectorAll :

JS Скопировать код let children = document.getElementById('parent').querySelectorAll('.child-class');

Теперь в переменной child будет храниться первый найденный элемент, а в children — коллекция всех подходящих элементов.

Использование ':scope' для выбора только прямых потомков

С помощью псевдокласса :scope и комбинатора > можно упростить работу с глубокими DOM деревьями, выбирая только прямых потомков:

JS Скопировать код let directChildren = parentElement.querySelectorAll(':scope > .child-class');

Псевдокласс :scope обозначает контекст, из которого был вызван метод, и позволяет выбрать только прямых потомков.

Повышение производительности и совместимости

Совет профессионалов: если требуется получить только первый дочерний элемент, лучше использовать querySelector , а не querySelectorAll , чтобы избежать безнужного извлечения всех элементов.

Вопрос совместимости с браузерами также важен. Методы querySelector и querySelectorAll работают начиная с IE9. В случае необходимости работы с устаревшими браузерами, можно прибегнуть к альтернативным методам, например, перебору childNodes и проверке className .

Создание собственной функции для обхода DOM

Если стандартные методы вас не устраивают, особенно когда требуется широкая поддержка браузеров или детальный контроль, можно составить собственную функцию для обхода DOM:

JS Скопировать код // Велик дар рекурсии для обхода DOM элементов! function findElementsByClassName(rootElement, className) { var foundElements = []; var elementsToSearch = [rootElement]; while (elementsToSearch.length > 0) { var currentElement = elementsToSearch.shift(); if (currentElement.classList.contains(className)) { foundElements.push(currentElement); } Array.prototype.push.apply(elementsToSearch, currentElement.children); } return foundElements; } let foundChildren = findElementsByClassName(document.getElementById('parent'), 'child-class');

Эта функция прекрасно справится с поиском в вложенных структурах и обеспечит совместимость с различными браузерами.

Визуализация

Представьте себе цифровую библиотеку ( <div> ) с рядами полок ( <div> с классом .shelf ), на каждой из которых размещены книжные коллекции ( <div> с классом .book ). Ваша задача — найти все книги о приключениях. Вот пример кода:

JS Скопировать код let library = document.querySelector('.digital-library'); let adventureShelf = library.querySelector('.shelf.adventure'); let adventureBooks = adventureShelf.querySelectorAll('.book');

Наглядное представление этой структуры выглядит так:

Markdown Скопировать код 🏛️📚 Библиотека (`.digital-library`) ├ 📚 Полка Нон-Фикшн (`.shelf.non-fiction`) ├ 📚 Полка Романтика (`.shelf.romance`) ├ 📚 **Полка Приключений** (`.shelf.adventure`) │ ├ **Книга о Приключениях 1** (`.book`) │ ├ **Книга о Приключениях 2** (`.book`) │ └ **Книга о Приключениях 3** (`.book`) └ 📚 Полка Научной Фантастики (`.shelf.scifi`)

Таким образом, все приключенческие романы на ".shelf.adventure" могут быть обнаружены благодаря вашему искусному коду!

Работа с элементами, содержащими несколько классов, и раннее завершение поиска

Элементы могут содержать несколько классов, и для выбора нужного элемента требуется точность. Вот функция, которая этим занимается:

JS Скопировать код function getByClass(targetClass, parentElement = document) { var children = parentElement.children, element; for (var i = 0; i < children.length; i++) { if (children[i].classList.contains(targetClass)) { element = children[i]; break; // Нужный элемент найден, поиск можно заканчивать. } } return element; }

Раннее завершение: когда цель достигнута, продолжать поиск необязательно — так можно избежать wasteful processing и экономить время.

Продвинутый поиск: слежение за динамически изменяющимися элементами DOM

В динамичных веб-приложениях элементы DOM постоянно могут меняться. MutationObserver позволяет отслеживать эти изменения и вовремя на них реагировать:

JS Скопировать код let observer = new MutationObserver(mutations => { mutations.forEach(mutation => { if (mutation.type === 'childList') { // Элементы были добавлены или удалены. Пора корректно адаптировать методы поиска. } }); }); observer.observe(document.getElementById('parent'), { childList: true });

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