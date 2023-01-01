Поиск дочернего элемента по классу в JavaScript и YUI2#Веб-разработка #Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Если вам нужно найти дочерний элемент с определённым именем класса, примените метод
querySelector('.child-class') к родительскому элементу. Он вернёт вам первый элемент, который соответствует этому запросу:
let child = document.getElementById('parent').querySelector('.child-class');
Для того чтобы найти все дочерние элементы с заданным именем класса, воспользуйтесь методом
querySelectorAll:
let children = document.getElementById('parent').querySelectorAll('.child-class');
Теперь в переменной
child будет храниться первый найденный элемент, а в
children — коллекция всех подходящих элементов.
Использование ':scope' для выбора только прямых потомков
С помощью псевдокласса
:scope и комбинатора
> можно упростить работу с глубокими DOM деревьями, выбирая только прямых потомков:
let directChildren = parentElement.querySelectorAll(':scope > .child-class');
Псевдокласс
:scope обозначает контекст, из которого был вызван метод, и позволяет выбрать только прямых потомков.
Повышение производительности и совместимости
Совет профессионалов: если требуется получить только первый дочерний элемент, лучше использовать
querySelector, а не
querySelectorAll, чтобы избежать безнужного извлечения всех элементов.
Вопрос совместимости с браузерами также важен. Методы
querySelector и
querySelectorAll работают начиная с IE9. В случае необходимости работы с устаревшими браузерами, можно прибегнуть к альтернативным методам, например, перебору
childNodes и проверке
className.
Создание собственной функции для обхода DOM
Если стандартные методы вас не устраивают, особенно когда требуется широкая поддержка браузеров или детальный контроль, можно составить собственную функцию для обхода DOM:
// Велик дар рекурсии для обхода DOM элементов!
function findElementsByClassName(rootElement, className) {
var foundElements = [];
var elementsToSearch = [rootElement];
while (elementsToSearch.length > 0) {
var currentElement = elementsToSearch.shift();
if (currentElement.classList.contains(className)) {
foundElements.push(currentElement);
}
Array.prototype.push.apply(elementsToSearch, currentElement.children);
}
return foundElements;
}
let foundChildren = findElementsByClassName(document.getElementById('parent'), 'child-class');
Эта функция прекрасно справится с поиском в вложенных структурах и обеспечит совместимость с различными браузерами.
Визуализация
Представьте себе цифровую библиотеку (
<div>) с рядами полок (
<div> с классом
.shelf), на каждой из которых размещены книжные коллекции (
<div> с классом
.book). Ваша задача — найти все книги о приключениях. Вот пример кода:
let library = document.querySelector('.digital-library');
let adventureShelf = library.querySelector('.shelf.adventure');
let adventureBooks = adventureShelf.querySelectorAll('.book');
Наглядное представление этой структуры выглядит так:
🏛️📚 Библиотека (`.digital-library`)
├ 📚 Полка Нон-Фикшн (`.shelf.non-fiction`)
├ 📚 Полка Романтика (`.shelf.romance`)
├ 📚 **Полка Приключений** (`.shelf.adventure`)
│ ├ **Книга о Приключениях 1** (`.book`)
│ ├ **Книга о Приключениях 2** (`.book`)
│ └ **Книга о Приключениях 3** (`.book`)
└ 📚 Полка Научной Фантастики (`.shelf.scifi`)
Таким образом, все приключенческие романы на
".shelf.adventure" могут быть обнаружены благодаря вашему искусному коду!
Работа с элементами, содержащими несколько классов, и раннее завершение поиска
Элементы могут содержать несколько классов, и для выбора нужного элемента требуется точность. Вот функция, которая этим занимается:
function getByClass(targetClass, parentElement = document) {
var children = parentElement.children, element;
for (var i = 0; i < children.length; i++) {
if (children[i].classList.contains(targetClass)) {
element = children[i];
break; // Нужный элемент найден, поиск можно заканчивать.
}
}
return element;
}
Раннее завершение: когда цель достигнута, продолжать поиск необязательно — так можно избежать wasteful processing и экономить время.
Продвинутый поиск: слежение за динамически изменяющимися элементами DOM
В динамичных веб-приложениях элементы DOM постоянно могут меняться.
MutationObserver позволяет отслеживать эти изменения и вовремя на них реагировать:
let observer = new MutationObserver(mutations => {
mutations.forEach(mutation => {
if (mutation.type === 'childList') {
// Элементы были добавлены или удалены. Пора корректно адаптировать методы поиска.
}
});
});
observer.observe(document.getElementById('parent'), { childList: true });
Полезные материалы
- Документ: метод querySelector() – Веб API | MDN — подробная инструкция по использованию метода querySelector.
- ParentNode.querySelector() – Веб API | MDN — описание применения querySelector в контексте родительского узла.
- Документ: метод querySelectorAll() – Веб API | MDN — правильное применение querySelectorAll для выбора нескольких элементов.
- MutationObserver – Веб API | MDN — урок по наблюдению за изменениями в DOM с использованием MutationObserver.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик