logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
JavaScript
arrow
Почему избегать операторов ++ и -- в JavaScript: рекомендация jslint
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Почему избегать операторов ++ и -- в JavaScript: рекомендация jslint

#Основы JavaScript  #Операторы и выражения  #ESLint и форматирование  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Приоритет отдается явным операторам присваивания (x += 1, x -= 1), вместо операторов инкремента (++) и декремента (--). Такой подход обеспечивает большую читаемость кода и способствует предотвращению непредсказуемых ошибок. Это особенно важно при работе с сложными выражениями, где операторы инкремента и декремента могут внезапно изменить результат.

Альтернатива:

JS
Скопировать код
let a = 1; 
let b = a++;

Правильный вариант:

JS
Скопировать код
let a = 1;
let b = a;
a += 1; // Видим наглядно, что происходит

Этот подход гарантирует, что ясно видна наша намеренность увеличить значение a после присвоения его переменной b.

Пошаговый план для смены профессии

Проблемное использование операторов ++ и --

Операторы инкремента и декремента в JavaScript могут привести к проблемам, связанным с выходом за границы переменных и трудностям в понимании разницы между их префиксным (++x) и постфиксным (x++) использованием. Хотя в цикле for использование i++ или i-- кажется безопасным, операции i += 1 или i -= 1 более прозрачны.

Почему стоит повременить с использованием ++ и --:

  • Автоматическая вставка точек с запятой: JavaScript может невольно нарушить логику, активируя ++ и -- не там, где нужно.
  • Внезапное поведение замыканий: В контексте замыканий операторы инкремента и декремента могут вести себя непредсказуемо, изменяя значения вне ожидаемого контекста.
  • Специфика разных языков: Разные языки программирования работают с ++ и -- по-разному. Привычки, сформированные в JavaScript, могут привести к ошибкам в других средах.
  • Советы Дугласа Крокфорда: Уважаемый специалист Дуглас Крокфорд рекомендует избегать этих операторов, чтобы повысить качество и удобство поддержки кода.

Отказ от сокращенных записей в пользу ясности

Упрощение ведет к пониманию: Следует избегать использования ++ и -- ради иллюзорной эффектности и сложности. Это наиболее важно в тех областях кода, которые восприимчивы к ошибкам, таких как манипулирование буферами, где даже малейшее выход за границы может вызвать серьезные проблемы.

Ясность при обзоре кода: Очевидные намерения, выражаемые в форме простого сложения или вычитания, облегчают процесс взаимного анализа кода, избавляя коллег от необходимости разгадывать "шифры" и повышая эффективность команды.

Прощай, ++; здравствуй, +=: Практические примеры

Используйте += и -= для изменения значений, чтобы обеспечить ясность и соответствие стандартам, определенным инструментами, такими как JSLint.

Эволюция цикла For: Вместо такого варианта:

JS
Скопировать код
for (let i = 0; i < length; i++) {
  doSomething(i); // Уже надоело, не так ли?
}

Попробуйте так:

JS
Скопировать код
for (let i = 0; i < length; i += 1) {
  doSomething(i); // Добро пожаловать в современный JavaScript!
}

Понятная работа с переменными:

JS
Скопировать код
// Зашифрованная логика:
let x = 10;
let y = x++ * 2;

// Чистота и понимание:
let x = 10;
let y = x * 2; // Ровно и честно.
x += 1;

Сделайте каждую строку кода ясной и понятной

Использование прямых присваиваний делает код понятным и облегчает его поддержку и модификацию. Безусловно, предсказуемый и стабильный код – основа качественной программы. Разумно стремиться к ясности и простоте, а не к сложности.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Почему рекомендуется избегать операторов ++ и -- в JavaScript?
1 / 5

Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

Свежие материалы
Каналы для опытных программистов
6 сентября 2024
Установка и настройка альтернативных IDE для Swift
6 сентября 2024
Как использовать Google Authenticator для двухфакторной аутентификации в Fortnite
6 сентября 2024

Загрузка...