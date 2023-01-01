Почему избегать операторов ++ и -- в JavaScript: рекомендация jslint

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Приоритет отдается явным операторам присваивания ( x += 1 , x -= 1 ), вместо операторов инкремента ( ++ ) и декремента ( -- ). Такой подход обеспечивает большую читаемость кода и способствует предотвращению непредсказуемых ошибок. Это особенно важно при работе с сложными выражениями, где операторы инкремента и декремента могут внезапно изменить результат.

Альтернатива:

JS Скопировать код let a = 1; let b = a++;

Правильный вариант:

JS Скопировать код let a = 1; let b = a; a += 1; // Видим наглядно, что происходит

Этот подход гарантирует, что ясно видна наша намеренность увеличить значение a после присвоения его переменной b .

Проблемное использование операторов ++ и --

Операторы инкремента и декремента в JavaScript могут привести к проблемам, связанным с выходом за границы переменных и трудностям в понимании разницы между их префиксным ( ++x ) и постфиксным ( x++ ) использованием. Хотя в цикле for использование i++ или i-- кажется безопасным, операции i += 1 или i -= 1 более прозрачны.

Почему стоит повременить с использованием ++ и --:

Автоматическая вставка точек с запятой : JavaScript может невольно нарушить логику, активируя ++ и -- не там, где нужно.

: JavaScript может невольно нарушить логику, активируя и не там, где нужно. Внезапное поведение замыканий : В контексте замыканий операторы инкремента и декремента могут вести себя непредсказуемо, изменяя значения вне ожидаемого контекста.

: В контексте замыканий операторы инкремента и декремента могут вести себя непредсказуемо, изменяя значения вне ожидаемого контекста. Специфика разных языков : Разные языки программирования работают с ++ и -- по-разному. Привычки, сформированные в JavaScript, могут привести к ошибкам в других средах.

: Разные языки программирования работают с и по-разному. Привычки, сформированные в JavaScript, могут привести к ошибкам в других средах. Советы Дугласа Крокфорда: Уважаемый специалист Дуглас Крокфорд рекомендует избегать этих операторов, чтобы повысить качество и удобство поддержки кода.

Отказ от сокращенных записей в пользу ясности

Упрощение ведет к пониманию: Следует избегать использования ++ и -- ради иллюзорной эффектности и сложности. Это наиболее важно в тех областях кода, которые восприимчивы к ошибкам, таких как манипулирование буферами, где даже малейшее выход за границы может вызвать серьезные проблемы.

Ясность при обзоре кода: Очевидные намерения, выражаемые в форме простого сложения или вычитания, облегчают процесс взаимного анализа кода, избавляя коллег от необходимости разгадывать "шифры" и повышая эффективность команды.

Прощай, ++; здравствуй, +=: Практические примеры

Используйте += и -= для изменения значений, чтобы обеспечить ясность и соответствие стандартам, определенным инструментами, такими как JSLint.

Эволюция цикла For: Вместо такого варианта:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < length; i++) { doSomething(i); // Уже надоело, не так ли? }

Попробуйте так:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < length; i += 1) { doSomething(i); // Добро пожаловать в современный JavaScript! }

Понятная работа с переменными:

JS Скопировать код // Зашифрованная логика: let x = 10; let y = x++ * 2; // Чистота и понимание: let x = 10; let y = x * 2; // Ровно и честно. x += 1;

Сделайте каждую строку кода ясной и понятной

Использование прямых присваиваний делает код понятным и облегчает его поддержку и модификацию. Безусловно, предсказуемый и стабильный код – основа качественной программы. Разумно стремиться к ясности и простоте, а не к сложности.