Почему избегать операторов ++ и -- в JavaScript: рекомендация jslint#Основы JavaScript #Операторы и выражения #ESLint и форматирование
Быстрый ответ
Приоритет отдается явным операторам присваивания (
x += 1,
x -= 1), вместо операторов инкремента (
++) и декремента (
--). Такой подход обеспечивает большую читаемость кода и способствует предотвращению непредсказуемых ошибок. Это особенно важно при работе с сложными выражениями, где операторы инкремента и декремента могут внезапно изменить результат.
Альтернатива:
let a = 1;
let b = a++;
Правильный вариант:
let a = 1;
let b = a;
a += 1; // Видим наглядно, что происходит
Этот подход гарантирует, что ясно видна наша намеренность увеличить значение
a после присвоения его переменной
b.
Проблемное использование операторов ++ и --
Операторы инкремента и декремента в JavaScript могут привести к проблемам, связанным с выходом за границы переменных и трудностям в понимании разницы между их префиксным (
++x) и постфиксным (
x++) использованием. Хотя в цикле
for использование
i++ или
i-- кажется безопасным, операции
i += 1 или
i -= 1 более прозрачны.
Почему стоит повременить с использованием ++ и --:
- Автоматическая вставка точек с запятой: JavaScript может невольно нарушить логику, активируя
++и
--не там, где нужно.
- Внезапное поведение замыканий: В контексте замыканий операторы инкремента и декремента могут вести себя непредсказуемо, изменяя значения вне ожидаемого контекста.
- Специфика разных языков: Разные языки программирования работают с
++и
--по-разному. Привычки, сформированные в JavaScript, могут привести к ошибкам в других средах.
- Советы Дугласа Крокфорда: Уважаемый специалист Дуглас Крокфорд рекомендует избегать этих операторов, чтобы повысить качество и удобство поддержки кода.
Отказ от сокращенных записей в пользу ясности
Упрощение ведет к пониманию: Следует избегать использования
++ и
-- ради иллюзорной эффектности и сложности. Это наиболее важно в тех областях кода, которые восприимчивы к ошибкам, таких как манипулирование буферами, где даже малейшее выход за границы может вызвать серьезные проблемы.
Ясность при обзоре кода: Очевидные намерения, выражаемые в форме простого сложения или вычитания, облегчают процесс взаимного анализа кода, избавляя коллег от необходимости разгадывать "шифры" и повышая эффективность команды.
Прощай, ++; здравствуй, +=: Практические примеры
Используйте
+= и
-= для изменения значений, чтобы обеспечить ясность и соответствие стандартам, определенным инструментами, такими как JSLint.
Эволюция цикла For: Вместо такого варианта:
for (let i = 0; i < length; i++) {
doSomething(i); // Уже надоело, не так ли?
}
Попробуйте так:
for (let i = 0; i < length; i += 1) {
doSomething(i); // Добро пожаловать в современный JavaScript!
}
Понятная работа с переменными:
// Зашифрованная логика:
let x = 10;
let y = x++ * 2;
// Чистота и понимание:
let x = 10;
let y = x * 2; // Ровно и честно.
x += 1;
Сделайте каждую строку кода ясной и понятной
Использование прямых присваиваний делает код понятным и облегчает его поддержку и модификацию. Безусловно, предсказуемый и стабильный код – основа качественной программы. Разумно стремиться к ясности и простоте, а не к сложности.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик