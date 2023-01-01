Плавная прокрутка страницы с помощью jQuery: scrollTop

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

С помощью метода animate() из библиотеки jQuery можно анимированно прокрутить страницу к нужному HTML-элементу. Ниже приведён пример того, как это может быть реализовано:

JS Скопировать код $('html, body').animate({ scrollTop: $('#yourElement').offset().top }, 'slow');

Данный код параметризирует jQuery, указывая ему анимированно прокрутить страницу до определённого элемента небыстрым темпом.

Подробно о прокрутке с поддержкой анимации

Контроль скорости: регулирование длительности анимации

Скорость анимации прокрутки зависит от её продолжительности. Чтобы регулировать это, можно установить нужное время:

JS Скопировать код $('html, body').animate({ scrollTop: 300 }, 1000); // Прокрутка произойдёт за 1 секунду.

Действия после анимации: использование промисов и коллбэк-функций

Для добавления действий после окончания прокрутки возможно использовать коллбэк-функцию:

JS Скопировать код $('html, body').animate({ scrollTop: 300 }, 'slow', function() { console.log('Мы достигли заданной позиции!'); });

Также применимы промисы для создания асинхронных операций в рамках последовательности событий:

JS Скопировать код $('html, body').animate({ scrollTop: 300 }, 'slow').promise().done(function() { console.log('Прокрутка успешно завершена!'); });

Эффективные и совместимые операции прокрутки

Для улучшения производительности и обеспечения совместимости лучше выбрать один элемент для анимации:

JS Скопировать код var $scrollElement = $('html, body').scrollTop() ? $('html, body') : $('body'); $scrollElement.animate({ scrollTop: 300 }, 'slow');

Предоставление пользователю возможности управлять прокруткой во время анимации

Позволяет прервать анимацию, если у пользователя появится такое желание:

JS Скопировать код $('html, body').on('scroll mousedown wheel DOMMouseScroll mousewheel keyup touchmove', function(){ $(this).stop(); });

Делаем движение более естественным с помощью сглаживания

Сглаживание сделает анимацию прокрутки более натуральной:

JS Скопировать код $('html, body').animate({ scrollTop: 300 }, 'slow', 'swing');

Обработка крайних ситуаций

Всегда учтите возможные исключения, когда, например, элемент является невидимым:

JS Скопировать код if ($yourElement.is(':visible')) { $('html, body').animate({ scrollTop: $yourElement.offset().top }, 'slow'); } $('html, not(body)').animate({ scrollTop: 300 }, 'slow');

Визуализация

Представьте себе прокрутку документа как путешествие вдоль вертикальной оси:

JS Скопировать код $('html, body').animate({ scrollTop: '200px' }, 'slow');

Это команда на смещение экрана по вертикали на 200 пикселей вниз, идущую с замедлением, благодаря чему видимые области страницы изменяются плавно.

Мгновенная прокрутка — без анимации

Если вам нужно немедленно изменить позицию прокрутки без анимации, просто установите значение scrollTop напрямую:

JS Скопировать код $(window).scrollTop(300); // Мгновенное смещение до позиции на 300px.

Полезные материалы