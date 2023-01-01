Перезагрузка ReCaptcha JavaScript при ошибке в форме

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Быстрый ответ

Для перезагрузки ReCaptcha требуется вызвать функцию grecaptcha.reset() . Перед этим убедитесь, что скрипт ReCaptcha доступен:

JS Скопировать код if (grecaptcha) { grecaptcha.reset(); // Подчищаем старую капчу! }

Если вам необходимо перезагрузить определённый виджет, используйте его widgetId :

JS Скопировать код grecaptcha.reset(widgetId); // WidgetId: "Ты выбран!"

Используете устаревшую версию v1 ReCaptcha? В этом случае используйте метод Recaptcha.reload() для её перезагрузки и подумайте об обновлении до более новой версии для усиления безопасности и улучшения пользовательского опыта.

Работа с несколькими капчами

Если на странице размещено несколько экземпляров ReCaptcha, управлять каждым из них следует индивидуально, используя соответствующие widget ID:

JS Скопировать код var widgetIds = []; widgetIds.forEach(function (widgetId) { grecaptcha.reset(widgetId); });

Не вызывайте grecaptcha , если объект null или undefined:

JS Скопировать код if (typeof grecaptcha !== 'undefined' && grecaptcha) { // Код для перезагрузки расположен здесь }

Сброс, вызванный ошибкой

Рекомендуется сбрасывать ReCaptcha в контексте обработки критических ошибок. При этом следует помнить, что сброс – затратная операция и без особой необходимости её использовать не стоит.

Взаимодействие с jQuery

Если вы используете jQuery, можно организовать перезагрузку ReCaptcha при клике на кнопку:

JS Скопировать код $('#recaptcha-refresh-button').click(function() { grecaptcha.reset(); // "Перезагрузка одним кликом!" });

Визуализация

Перезагрузка reCAPTCHA схожа с нажатием кнопки обновления на музыкальном плеере:

Markdown Скопировать код До: 🚫🎵🔄 (Музыки нет, требуется повтор!) grecaptcha.reset(); // DJ запускает трек сначала После: ▶️🎵 (И музыка вновь играет!)

Используйте grecaptcha.reset(), будто бы вы нажали кнопку обновления для повторного воспроизведения мелодии.

Продвинутое использование

Истечение срока действия ReCaptcha

Отслеживайте моменты истечения срока действия через события grecaptcha :

JS Скопировать код grecaptcha.render('recaptcha-widget', { 'sitekey': your_site_key, 'callback': verifyCallback, 'expired-callback': expiredCallback }); function expiredCallback() { // Автоматический сброс ReCaptcha при истечении срока действия grecaptcha.reset(); // "Срок истёк? Не беда, перезапускаю!" }

Условные сбросы в зависимости от действий пользователя

Используйте условные выражения для обновления ReCaptcha на основании действий пользователя или по истечении определённого времени:

JS Скопировать код if (userActionRequired) { setTimeout(function() { grecaptcha.reset(); // Следим за пользователем, как за часами }, delayTime); }

Использование ReCaptcha в случае отправки форм через AJAX

При отправке форм с помощью AJAX, сбросьте ReCaptcha в обработчиках успеха или неудачи:

JS Скопировать код $.ajax({ type: "POST", url: "server-script.php", data: $("#form").serialize(), success: function(response) { // Успешная серверная валидация }, error: function(response) { // Ошибка валидации на стороне сервера grecaptcha.reset(); // "Попробуем ещё раз!" } });

Ограничения сброса

Частые вызовы функции grecaptcha.reset() могут привести к ограничению квоты. Поэтому используйте эту функцию обдуманно.

Стилизация и персонализация

Для персонализации внешнего вида ReCaptcha обратитесь к рекомендациям Google, и ваша капча станет изюминкой вашего сайта.

Возможные проблемы

Без учета совместимости версий можно получить ошибки в коде.

Пренебрежение проверкой наличия объекта может привести к ошибкам JavaScript.

Чрезмерное использование сброса капчи может вызвать подозрение и быть расценено как мошенническая активность.

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