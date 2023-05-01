Переход на 24-часовой формат в moment.js: функция meridiem

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Быстрый ответ

Чтобы отобразить время в 24-часовом формате с использованием библиотеки Moment.js, используется формат moment().format('HH:mm') . Здесь HH обозначает часы в диапазоне 00 до 23 , а mm — минуты.

JS Скопировать код const formattedTime = moment().format('HH:mm'); console.log(formattedTime); // Верите или нет, но сейчас "14:23"!

Если вам требуется переключиться с 12-часового формата на 24-часовой, достаточно заменить hh на HH в вашем коде.

Переход между форматами времени

Один и тот же подход не всегда подходит для всех задач, особенно когда речь идет о форматах времени. В Moment.js токен LT отображает время в 12-часовом формате с указанием AM/PM, подходящем для конкретной локали.

JS Скопировать код let twelveHourTime = moment().format('LT'); // Например, "2:23 PM"... время для перерыва на чай!

Чтобы преобразовать это время в 24-часовой формат, можно изменить строку формата следующим образом:

JS Скопировать код let twentyFourHourTime = twelveHourTime.replace(/(\d+)(:\d+)(\s+)(AM|PM)/, (match, hour, minute, space, meridiem) => `${hour.padStart(2,'0')}${minute}`); // Вот так... работаем с математикой!

Работа с единицами времени

Когда требуется повышенная точность, на помощь приходят секунды ss и миллисекунды SSS .

JS Скопировать код const fullTime = moment().format('HH:mm:ss.SSS'); console.log(fullTime); // Такая точность: "14:23:15.123"

В Moment.js предусмотрены методы для управления компонентами времени, например, hour , minute и second .

JS Скопировать код const hour = moment().hour(); // Получаем текущий час moment().hour(15).minute(30); // Устанавливаем время на 15:30

Визуализация

Широко известно, что представление времени в виде расписания движения поездов помогает понять специфику 24-часового формата:

Markdown Скопировать код | Поезд (Moment) | Время отправления | Время в 24-ч. формате | | --------------- | ----------------- | --------------------- | | Утренний | 04:00 | `04:00` | | Полденный | 12:00 | `12:00` | | Дневной | 15:00 | `15:00` | | Ночной | 00:00 | `00:00` |

Так мы распрощаемся с путаницей AM/PM.

JS Скопировать код moment().format('HH:mm'); // Преобразование текущего времени в 24-часовой формат

Приятного пути! И маршрут от 00:00 до 23:59 прольется гладко, без всяких сбоев.

Учет каждого часового пояса

Обязанность любого разработчика – учитывать различные форматы времени. Moment.js позволяет настроить отображение времени в соответствии с международными стандартами.

Для настройки 24-часового отображения без AM/PM используйте функцию meridiem:

JS Скопировать код moment.updateLocale('en', { meridiem : function (hour, minute, isLowerCase) { return ''; // Прощай, AM/PM! } });

Продвинутое управление временем

Moment.js предоставляет мощные инструменты для конвертации, проверки и управления временем:

Конвертация из 12-часового в 24-часовой формат и обратно. Проверка корректности пользовательского формата времени. Реализация обратного отсчета или планирование событий.

JS Скопировать код const isValidTime = (time) => moment(time, 'HH:mm').isValid(); // Проверка корректности времени const addHours = (time, hoursToAdd) => moment(time, 'HH:mm').add(hoursToAdd, 'hours').format('HH:mm'); // Добавление часов к времени const eventTime = moment('2023-05-01T15:00:00'); // Время планируемого события const countdown = moment.duration(eventTime.diff(moment())).humanize(); // "через 10 дней"... или уже меньше!

Эти функции повышают статус разработчика до уровня истинного властителя времени.

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