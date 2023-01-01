Передача переменной в функцию evaluate() в Puppeteer

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Быстрый ответ

Чтобы внедрить переменную в page.evaluate при работе с Puppeteer, нужно передать её в качестве второго аргумента функции. Таким образом, вы сможете перенести значение из Node.js среды в контекст браузера:

JS Скопировать код const data = 'пример'; await page.evaluate((injectedData) => { // Теперь значение 'injectedData' доступно в браузере, проверим это console.log(injectedData); // выводит: 'пример' }, data); // передаем 'пример', как обозначено в начале

Работа с несколькими переменными

Если требуется передать в функцию несколько переменных, просто включите их в список аргументов как дополнительные элементы:

JS Скопировать код const name = 'Алиса'; const age = 30; await page.evaluate((userName, userAge) => { // Теперь значения 'userName' и 'userAge' доступны внутри функции — вот и вся магия Puppeteer! }, name, age);

Обработка сложных типов данных

При передаче функций или несериализуемых объектов применяются JSHandles или сериализация:

JS Скопировать код await page.exposeFunction('myFunc', () => { console.log("All your base are belong to us!") }); await page.evaluate(async () => { await window.myFunc(); // выводит: "All your base are belong to us!" });

Также можно сериализовать функцию, проявляя профессионализм:

JS Скопировать код const complexFunction = function() { console.log("Can't touch this!") }; const stringifiedFunction = complexFunction.toString(); await page.evaluate(new Function(`return (${stringifiedFunction})();`)); // выводит: "Can't touch this!"

Подсказки для отладки

Чтобы отладить выполнение кода внутри page.evaluate , применяйте оператор debugger; :

JS Скопировать код // Готовы принять вызов, Нео? await page.evaluate(() => { debugger; // вызывает точку останова в коде, выполняющемся в браузере });

Не забывайте включить { devtools: true } при запуске Puppeteer, чтобы избежать шрёдингеровского эффекта.

Вывод в консоль и безголовый режим

Обратите внимание, что console.log() внутри page.evaluate() работает не так, как вы привыкли — никакого вывода в консоль Node.js не произойдет. В безголовом режиме следите за выводом через событие page.on('console') :

JS Скопировать код page.on('console', msg => console.log('PAGE LOG:', msg.text()));

Сферы видимости, сериализация и вы

Сериализация может оказаться засадой, если ваша переменная содержит функции или символьные ключи, которые игнорируются в формате JSON. На благо, для таких ситуаций существуют сериализация кода и JSHandles.

Визуализация

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Кейс-стади: За пределами известного

Хотите попробовать в деле деструктуризацию объектов, реализовать глобальные функции или опробовать работу в различных контекстах браузера?

JS Скопировать код // Попробуйте деструктурирование объекта в действии const user = { name: 'Алиса', age: 30 }; await page.evaluate(({ name, age }) => { // 'name' и 'age' доступны как отдельные переменные }, user); // Создаём глобальную функцию в контексте браузера: await page.evaluate(() => { window.myGlobalFunction = () => { console.log("Привет, мир!"); }; }); // Ваши достижения вызывают восхищение. // Следующий пример поможет вам разобраться с работой в разных контекстах браузера: // (Напоминаем, что прямое манипулирование DOM из Node.js не поддерживается.)

Ловушки и спасательные круги

Когда вы погружаетесь в написание скриптов, будьте всегда начеку, чтобы избежать следующих распространенных ошибок:

Область видимости : Не забывайте, что вне page.evaluate объявленные переменные не видны внутри, если вы их явно не передали.

: Не забывайте, что вне объявленные переменные не видны внутри, если вы их явно не передали. Сериализация : Возникают проблемы, если вашу переменную не удаётся сериализовать. В таком случае, JSON.stringify и JSHandles придут на помощь.

: Возникают проблемы, если вашу переменную не удаётся сериализовать. В таком случае, и придут на помощь. Слушатели событий: События, создаваемые кодом в page.evaluate , остаются внутри этого же браузера. Node.js не может обрабатывать их непосредственно.

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