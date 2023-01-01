Передача параметра в callback функцию setTimeout() в JS

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Быстрый ответ

Для передачи параметров в функцию обратного вызова setTimeout() , вы можете использовать стрелочную функцию:

JS Скопировать код setTimeout(() => myFunction(param1, param2), 1000);

Так, параметры param1 и param2 будут переданы в myFunction после завершения однозначенного задерживания одной секунды.

Визуализация: Синхронное обслуживание ужина

Представьте, что вы — шеф-повар на устроенном вами ужине:

JS Скопировать код function serveDish(dishName, delay) { // Суп готов! Или любое другое блюдо... setTimeout(() => { console.log(`Стол накрыт: ${dishName}`); }, delay); } // Всё подобно изысканному ресторану — каждое блюдо подаётся в назначенное время serveDish('🍲 Суп', 1000); // Суп в горшочке появится на столе через секунду serveDish('🥗 Салат', 2000); // Затем, через две секунды, салат serveDish('🍰 Десерт', 3000); // И десерт, безусловно, подаём в конце, в это укладывается всеобщий порядок

Вот как точно по расписанию происходит сервировка блюд:

Markdown Скопировать код ⏲️ Через 1 сек: [🍲 Суп] ⏲️ Через 2 сек: [🍲 Суп, 🥗 Салат] ⏲️ Через 3 сек: [🍲 Суп, 🥗 Салат, 🍰 Десерт]

Каждое из блюд подается в точно заранее назначенное время.

Глубокое погружение в параметры setTimeout

Зафиксировать аргументы с помощью Function.prototype.bind

Используя Function.prototype.bind , вы можете привязать параметры к вызываемой функции в setTimeout :

JS Скопировать код setTimeout(myFunction.bind(null, param1, param2), 1000);

Это приведет к созданию новой функции с переданными параметрами param1 и param2 , которая будет выполнена после задержки.

Прямая передача параметров

С помощью ES2015 (известным также как ES6) есть возможность прямо передавать дополнительные параметры в setTimeout :

JS Скопировать код setTimeout(myFunction, 1000, param1, param2);

Так, param1 и param2 будут быстро переданы в myFunction после истечения одной секунды.

Управление областью видимости с помощью let

Уникальность let в ES6 заключается в том, что она позволяет управлять областью видимости переменных, особенно в циклах, чтобы адекватно привязать их значения:

JS Скопировать код for (let i = 0; i < 3; i++) { setTimeout(() => { console.log(`Итерация: ${i}`); }, i * 1000); }

Благодаря let , каждый вызов setTimeout() использует своё замыкание, которое в итоге делает все итерации значений i независимыми.

Использование библиотек — Underscore.js

Библиотека Underscore.js предлагает функцию _.delay , которая просто упрощает задачу передачи параметров, выступая облегчающей оберткой для setTimeout :

JS Скопировать код _.delay(myFunction, 1000, param1, param2);

Такой подход обеспечивает простоту использования благодаря наглядному и понятному API.

Особенности и тонкости

Важно тестировать различные подходы и разбираться в их тонкостях. Например, стрелочные функции сохраняют контекст this области видимости, в то время как Function.prototype.bind позволяет намеренно задать this для привязки.

Следует избегать передачи инструкций в виде строк в setTimeout , так как это может иметь негативное влияние на производительность и безопасность кода из-за неявного вызова eval() .

Понимание контекста выполнения таймеров может значительно улучшить ваши профессиональные навыки. Независимо от того, создаете ли вы плавные анимации или обрабатываете API-запросы, правильный выбор подхода влияет на отклик вашего приложения и удовлетворенность пользователей.

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