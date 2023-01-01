Передача параметра в callback функцию setTimeout() в JS#Основы JavaScript #Функции #Асинхронность
Быстрый ответ
Для передачи параметров в функцию обратного вызова
setTimeout(), вы можете использовать стрелочную функцию:
setTimeout(() => myFunction(param1, param2), 1000);
Так, параметры
param1 и
param2 будут переданы в
myFunction после завершения однозначенного задерживания одной секунды.
Визуализация: Синхронное обслуживание ужина
Представьте, что вы — шеф-повар на устроенном вами ужине:
function serveDish(dishName, delay) {
// Суп готов! Или любое другое блюдо...
setTimeout(() => {
console.log(`Стол накрыт: ${dishName}`);
}, delay);
}
// Всё подобно изысканному ресторану — каждое блюдо подаётся в назначенное время
serveDish('🍲 Суп', 1000); // Суп в горшочке появится на столе через секунду
serveDish('🥗 Салат', 2000); // Затем, через две секунды, салат
serveDish('🍰 Десерт', 3000); // И десерт, безусловно, подаём в конце, в это укладывается всеобщий порядок
Вот как точно по расписанию происходит сервировка блюд:
⏲️ Через 1 сек: [🍲 Суп]
⏲️ Через 2 сек: [🍲 Суп, 🥗 Салат]
⏲️ Через 3 сек: [🍲 Суп, 🥗 Салат, 🍰 Десерт]
Каждое из блюд подается в точно заранее назначенное время.
Глубокое погружение в параметры setTimeout
Зафиксировать аргументы с помощью Function.prototype.bind
Используя
Function.prototype.bind, вы можете привязать параметры к вызываемой функции в
setTimeout:
setTimeout(myFunction.bind(null, param1, param2), 1000);
Это приведет к созданию новой функции с переданными параметрами
param1 и
param2, которая будет выполнена после задержки.
Прямая передача параметров
С помощью ES2015 (известным также как ES6) есть возможность прямо передавать дополнительные параметры в
setTimeout:
setTimeout(myFunction, 1000, param1, param2);
Так,
param1 и
param2 будут быстро переданы в
myFunction после истечения одной секунды.
Управление областью видимости с помощью let
Уникальность
let в ES6 заключается в том, что она позволяет управлять областью видимости переменных, особенно в циклах, чтобы адекватно привязать их значения:
for (let i = 0; i < 3; i++) {
setTimeout(() => {
console.log(`Итерация: ${i}`);
}, i * 1000);
}
Благодаря
let, каждый вызов setTimeout() использует своё замыкание, которое в итоге делает все итерации значений
i независимыми.
Использование библиотек — Underscore.js
Библиотека Underscore.js предлагает функцию
_.delay, которая просто упрощает задачу передачи параметров, выступая облегчающей оберткой для
setTimeout:
_.delay(myFunction, 1000, param1, param2);
Такой подход обеспечивает простоту использования благодаря наглядному и понятному API.
Особенности и тонкости
Важно тестировать различные подходы и разбираться в их тонкостях. Например, стрелочные функции сохраняют контекст
this области видимости, в то время как
Function.prototype.bind позволяет намеренно задать
this для привязки.
Следует избегать передачи инструкций в виде строк в
setTimeout, так как это может иметь негативное влияние на производительность и безопасность кода из-за неявного вызова
eval().
Понимание контекста выполнения таймеров может значительно улучшить ваши профессиональные навыки. Независимо от того, создаете ли вы плавные анимации или обрабатываете API-запросы, правильный выбор подхода влияет на отклик вашего приложения и удовлетворенность пользователей.
Полезные материалы
- Глобальная функция setTimeout() – Веб API | MDN — детальное понимание функции
setTimeout().
- События времени в JavaScript — практическое руководство по временным событиям.
- Планирование: setTimeout и setInterval — обучение планированию задач в JavaScript на профессиональном уровне.
- JavaScript: Стрелочные функции для начинающих | от Брэндона Морелли | codeburst — всё, что нужно знать о стрелочных функциях, активно используемых в синтаксисе
setTimeout().
- Использование requestAnimationFrame с React Hooks | CSS-Tricks — альтернативы функции
setTimeoutдля создания анимации.
- no-implied-eval – ESLint – Подключаемый линтер JavaScript — рекомендации по безопасности для избегания использования
eval()в
setTimeout().
- Как использовать консоль разработчика JavaScript | DigitalOcean — методы отладки
setTimeoutв консоли разработчика браузера.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик