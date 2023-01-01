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Печать определенного div без стилей: Способы реализации
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Печать определенного div без стилей: Способы реализации

#CSS и верстка  #Работа с DOM  #Div и спаны  
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Быстрый ответ

Если вам нужно распечатать содержимое конкретного раздела <div id="printarea"></div>, вы можете применить для этого CSS-медиазапросы. Кроме того, будет необходим JavaScript для обработки события клика по кнопке, которое и запустит процесс печати.

Вот наглядный пример:

HTML
Скопировать код
<style>
  @media print {
    body * {
      visibility: hidden; // Прячем все элементы
    }
    #printarea, #printarea * {
      visibility: visible; // Делаем видимыми только #printarea и его содержимое
    }
    #printarea {
      position: absolute; // Позиционируем #printarea в начале страницы
      left: 0;
      top: 0;
    }
  }
</style>

<button onclick="window.print()">Печать содержимого</button>
<div id="printarea">Текст для печати</div>

По нажатию кнопки происходит срабатывание события OnClick, которое инициирует процесс печати в браузере, и позволяет распечатать только то, что находится в #printarea.

Пошаговый план для смены профессии

Адаптация под различные сценарии

Обеспечение ровного внешнего вида

Чтобы добиться идеальной визуализации, требуется проверить и скорректировать печатные стили в различных браузерах, чтобы гарантировать похожий вид. Выделение #printarea и скрытие остальных элементов — это ключ к готовности к печати.

Управление содержимым

CSS занимается регулировкой видимости элементов, а JavaScript — управлением содержимым. Используя свойство innerHTML, вы можете изменить или обновить информацию внутри #printarea перед печатью.

Возврат к исходному состоянию

Важно предусмотреть способ возврата страницы к ее исходному виду после печати, отменив все изменения, введенные с помощью JavaScript.

Минимальность и чистота кода

Постарайтесь не перегружать проект трудновесными библиотеками, такими как jQuery, особенно если задачу можно решить при помощи нативного JavaScript. Чем проще, тем лучше.

Визуализация

Вообразите <div id="printarea"></div> как яркий подсолнух среди полевых цветов. В режиме печати он будет подобно выделяться на странице:

![Эмодзи подсолнуха 🌻]

Переходя на новый уровень качества печати

Адаптация под печать

Настройте стили в медиазапросе @media print таким образом, чтобы они подходили для различных форматов и ориентаций бумаги. Это поможет достичь максимально качественного вида печатного материала.

Выбор шрифтов и цветов

Создайте дизайн, который будет удобен для печати: контрастные цвета и шрифты, удобные для чтения, помогут улучшить качество распечатанных документов. Учтите также, что большинство принтеров печатают в черно-белом режиме.

Упрощение классов для печати

Вместо того чтобы использовать класс .noprint для каждого элемента, лучше использовать общие правила в @media print, чтобы глобально управлять стилями.

Избегание всплывающих окон

Использование новых окон для процесса печати может привести к активации блокировщиков всплывающих окон. Работайте в рамках текущего окна, чтобы обеспечить более гладкий процесс печати.

Полезные материалы

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Тимур Голубев

веб-разработчик

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