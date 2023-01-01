Печать определенного div без стилей: Способы реализации#CSS и верстка #Работа с DOM #Div и спаны
Быстрый ответ
Если вам нужно распечатать содержимое конкретного раздела
<div id="printarea"></div>, вы можете применить для этого CSS-медиазапросы. Кроме того, будет необходим JavaScript для обработки события клика по кнопке, которое и запустит процесс печати.
Вот наглядный пример:
<style>
@media print {
body * {
visibility: hidden; // Прячем все элементы
}
#printarea, #printarea * {
visibility: visible; // Делаем видимыми только #printarea и его содержимое
}
#printarea {
position: absolute; // Позиционируем #printarea в начале страницы
left: 0;
top: 0;
}
}
</style>
<button onclick="window.print()">Печать содержимого</button>
<div id="printarea">Текст для печати</div>
По нажатию кнопки происходит срабатывание события
OnClick, которое инициирует процесс печати в браузере, и позволяет распечатать только то, что находится в
#printarea.
Адаптация под различные сценарии
Обеспечение ровного внешнего вида
Чтобы добиться идеальной визуализации, требуется проверить и скорректировать печатные стили в различных браузерах, чтобы гарантировать похожий вид. Выделение
#printarea и скрытие остальных элементов — это ключ к готовности к печати.
Управление содержимым
CSS занимается регулировкой видимости элементов, а JavaScript — управлением содержимым. Используя свойство
innerHTML, вы можете изменить или обновить информацию внутри
#printarea перед печатью.
Возврат к исходному состоянию
Важно предусмотреть способ возврата страницы к ее исходному виду после печати, отменив все изменения, введенные с помощью JavaScript.
Минимальность и чистота кода
Постарайтесь не перегружать проект трудновесными библиотеками, такими как jQuery, особенно если задачу можно решить при помощи нативного JavaScript. Чем проще, тем лучше.
Визуализация
Вообразите
<div id="printarea"></div> как яркий подсолнух среди полевых цветов. В режиме печати он будет подобно выделяться на странице:
![Эмодзи подсолнуха 🌻]
Переходя на новый уровень качества печати
Адаптация под печать
Настройте стили в медиазапросе
@media print таким образом, чтобы они подходили для различных форматов и ориентаций бумаги. Это поможет достичь максимально качественного вида печатного материала.
Выбор шрифтов и цветов
Создайте дизайн, который будет удобен для печати: контрастные цвета и шрифты, удобные для чтения, помогут улучшить качество распечатанных документов. Учтите также, что большинство принтеров печатают в черно-белом режиме.
Упрощение классов для печати
Вместо того чтобы использовать класс
.noprint для каждого элемента, лучше использовать общие правила в
@media print, чтобы глобально управлять стилями.
Избегание всплывающих окон
Использование новых окон для процесса печати может привести к активации блокировщиков всплывающих окон. Работайте в рамках текущего окна, чтобы обеспечить более гладкий процесс печати.
Полезные материалы
Тимур Голубев
веб-разработчик