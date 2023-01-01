Печать определенного div без стилей: Способы реализации

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Быстрый ответ

Если вам нужно распечатать содержимое конкретного раздела <div id="printarea"></div> , вы можете применить для этого CSS-медиазапросы. Кроме того, будет необходим JavaScript для обработки события клика по кнопке, которое и запустит процесс печати.

Вот наглядный пример:

HTML Скопировать код <style> @media print { body * { visibility: hidden; // Прячем все элементы } #printarea, #printarea * { visibility: visible; // Делаем видимыми только #printarea и его содержимое } #printarea { position: absolute; // Позиционируем #printarea в начале страницы left: 0; top: 0; } } </style> <button onclick="window.print()">Печать содержимого</button> <div id="printarea">Текст для печати</div>

По нажатию кнопки происходит срабатывание события OnClick , которое инициирует процесс печати в браузере, и позволяет распечатать только то, что находится в #printarea .

Адаптация под различные сценарии

Обеспечение ровного внешнего вида

Чтобы добиться идеальной визуализации, требуется проверить и скорректировать печатные стили в различных браузерах, чтобы гарантировать похожий вид. Выделение #printarea и скрытие остальных элементов — это ключ к готовности к печати.

Управление содержимым

CSS занимается регулировкой видимости элементов, а JavaScript — управлением содержимым. Используя свойство innerHTML , вы можете изменить или обновить информацию внутри #printarea перед печатью.

Возврат к исходному состоянию

Важно предусмотреть способ возврата страницы к ее исходному виду после печати, отменив все изменения, введенные с помощью JavaScript.

Минимальность и чистота кода

Постарайтесь не перегружать проект трудновесными библиотеками, такими как jQuery, особенно если задачу можно решить при помощи нативного JavaScript. Чем проще, тем лучше.

Визуализация

Вообразите <div id="printarea"></div> как яркий подсолнух среди полевых цветов. В режиме печати он будет подобно выделяться на странице:

![Эмодзи подсолнуха 🌻]

Переходя на новый уровень качества печати

Адаптация под печать

Настройте стили в медиазапросе @media print таким образом, чтобы они подходили для различных форматов и ориентаций бумаги. Это поможет достичь максимально качественного вида печатного материала.

Выбор шрифтов и цветов

Создайте дизайн, который будет удобен для печати: контрастные цвета и шрифты, удобные для чтения, помогут улучшить качество распечатанных документов. Учтите также, что большинство принтеров печатают в черно-белом режиме.

Упрощение классов для печати

Вместо того чтобы использовать класс .noprint для каждого элемента, лучше использовать общие правила в @media print , чтобы глобально управлять стилями.

Избегание всплывающих окон

Использование новых окон для процесса печати может привести к активации блокировщиков всплывающих окон. Работайте в рамках текущего окна, чтобы обеспечить более гладкий процесс печати.

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