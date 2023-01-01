Параллельный вызов функций async/await в Node.js: решения

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Быстрый ответ

Для реализации параллельного выполнения функций async/await используется метод Promise.all . Этот метод работает с массивом промисов и возвращает результат выполнения всех промисов.

Иллюстрируем на примере:

JS Скопировать код async function fetchData() { /* ... */ } async function fetchMoreData() { /* ... */ } const [data, moreData] = await Promise.all([fetchData(), fetchMoreData()]);

После выполнения промисов значения data и moreData будут содержать результаты вызова соответствующих функций.

Обработка ошибок и выбор альтернатив

С блоками try...catch для обработки ошибок мы имеем больше гибкости, нежели с Promise.all . Последний немедленно прерывает выполнение при возникновении ошибки в любом из промисов. Детализированный отчёт об ошибках доступен при использовании метода Promise.allSettled . Однако стоит учесть, что этот метод является относительно новым и не поддерживается в Internet Explorer. В качестве альтернативы можно применить следующий подход с использованием try...catch :

JS Скопировать код async function processInParallel() { try { const [data, moreData] = await Promise.all([fetchData(), fetchMoreData()]); // Далее следует обработка данных } catch (error) { // Здесь обрабатываются ошибки } }

Если необходимо продолжить выполнение кода независимо от результатов выполнения промисов, рекомендуется обрабатывать ошибки для каждого промиса отдельно или использовать метод Promise.allSettled :

JS Скопировать код async function fetchAllData() { const results = await Promise.allSettled([fetchData(), fetchMoreData()]); for (const result of results) { if (result.status === 'fulfilled') { // Всё выполнено успешно! } else { // Ошибка. Необходима обработка } } }

Визуализация

Параллельное выполнение функций async/await можно сравнить с эстафетой: все функции стартуют одновременно и продвигаются вперёд, не ожидая друг друга:

Markdown Скопировать код Эстафета асинхронности 🏃‍♂️🏃‍♀️🏃 Старт: 🏁 [Функция A, Функция B, Функция C] Стартовый выстрел! 🎯 (Все начинают одновременно) Итог: 🎉 Функции выполняются параллельно, стремясь выполниться как можно быстрее!

Основная идея: 🎯 Функции не ожидают завершения друг друга и движутся как можно быстрее, что уменьшает общее время выполнения. 🏃‍♂️💨

Метрики производительности и стратегия отката

При параллельном выполнении задач, как правило, производительность улучшается. Мы можем это измерить с помощью console.time и console.timeEnd :

JS Скопировать код console.time('параллельная загрузка данных'); const [data, moreData] = await Promise.all([fetchData(), fetchMoreData()]); console.timeEnd('параллельная загрузка данных'); // Выводит время выполнения

При использовании Promise.all отсутствует возможность отменить выполнение после его начала. Если одна задача зависит от другой и в случае неудачи требуется откат, вам придётся учитывать это заранее и разрабатывать стратегию поведения в случае возникновения ошибок.

Увеличиваем скорость выполнения, применяя параллельность

Не только API-вызовы могут выполняться параллельно: в некоторых случаях это также применимо для чтения или записи файлов, выполнения запросов к базе данных. В Node.js для этого можно использовать набор утилит от библиотеки async , таких как eachLimit .

Если между задачами есть сложная логика или зависимости, требуется создание отдельного промиса для каждой асинхронной функции:

JS Скопировать код const timerPromise = (ms, value) => new Promise(resolve => setTimeout(() => resolve(value), ms)); const runConcurrently = async () => { const promises = [ timerPromise(500, 'Первый'), timerPromise(1000, 'Второй'), timerPromise(1500, 'Третий') ]; return await Promise.all(promises); } runConcurrently().then(console.log); // ["Первый", "Второй", "Третий"] примерно через 1500 мс

Последовательное и параллельное выполнение: что выбрать?

Важно разбираться в отличиях между параллельным и последовательным выполнением. Использование async/await в цикле приводит к последовательному выполнению, в то время как Promise.all обеспечивает параллельное выполнение. Рассмотрим примеры:

Последовательное выполнение (Выполнение тогда, когда подошла очередь):

JS Скопировать код for (const asyncFunc of [fetchData, fetchMoreData]) { await asyncFunc(); // "Подождите, пожалуйста... Ваша очередь." }

Параллельное выполнение (Выполнение всех задач одновременно):

JS Скопировать код await Promise.all([fetchData(), fetchMoreData()]); // "Все сразу!"

Дружественная обработка ошибок

Готовьтесь к тому, что при использовании Promise.all сбой хотя бы одного промиса приведёт к отказу всех других. Promise.allSettled используется, когда требуется дожидаться завершения всех промисов, прежде чем продолжать выполнение кода.

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