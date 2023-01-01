Отправка данных и файлов одной формой через Ajax и jQuery

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Быстрый ответ

Для того чтобы отправлять данные и файлы через Ajax, можно применить объект FormData , предоставляющий возможность прикрепления текстовых полей и файлов для последующего отправления методом fetch :

JS Скопировать код let formData = new FormData(); formData.append('textData', 'Текстовые данные'); // Добавление текстовых данных formData.append('file', document.querySelector('input[type="file"]').files[0]); // Добавление файла fetch('/upload', { method: 'POST', body: formData }) .then(response => response.json()) // Обработка успешного отправления .catch(error => console.error('Ошибка отправки:', error)); // Обработка ошибки

Устанавливать заголовки Content-Type не надо, это возьмет на себя FormData . На сервере данные будут доступны так, как если бы отправление формы было выполнено обычным способом.

Потенциальные трудности и краткие рекомендации при использовании FormData

Для обеспечения беспроблемной интеграции с MVC-паттерном убедитесь, что имена полей соответствуют свойствам модели, как ключи к замкам.

Преимущества использования Ajax

В синтаксисе $.ajax() из jQuery можно задать contentType: false и processData: false , чтобы форма сохранила тип кодировки multipart/form-data , что облегчит обработку файлов сервером.

JS Скопировать код $.ajax({ url: '/upload', type: 'POST', data: formData, contentType: false, // Не нужно указывать Content type processData: false, // Данные обработаны не будут success: function(response) { ... }, error: function(xhr, status, error) { ... } });

Отслеживание процесса загрузки файлов

В Ajax можно использовать xhr для отслеживания прогресса загрузки и предоставления обратной связи пользователю.

Визуализация

Загрузку данных и файлов через Ajax можно сравнить с почтовым ящиком, оборудованным на отдельных полках для данных и вложений:

Markdown Скопировать код 📬 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (Отправление формы) ├── 🗂 Данные (Текстовые поля) └── 📦 Файлы (Приложения)

FormData упрощает упаковку данных, как если бы вы упаковывали посылку.

JS Скопировать код const formData = new FormData(); formData.append('text', 'Текст'); // Добавить текст formData.append('file', fileInput.files[0]); // Добавить файл

Посылка с письмом и подарком готова к отпрвке:

Markdown Скопировать код Перед отправкой: 🗂+📦 ➡️ 📫 После отправки: ✅ (Получено сервером)

Теперь данные и файлы обернуты и подготовлены к отправке.

Знакомство FormData и Fetch API в деле

Fetch API поддерживает FormData , предлагая более современный и простой подход, соответствующий методикам JavaScript. Это позволяет отказаться от использования jQuery.

Недостатки iframe

По сравнению с прозрачностью и гибкостью fetch , использование iframe для загрузки файлов уступает. Ограничения в отладке и контролировании прогресса делают iframe устаревшим решением.

Альтернативные пути и ключевые соображения

Объятие будущего с Axios

Axios — многообещающий HTTP-клиент, обладающий набором полезных функций, таких как отмена запроса, и отлично работающий с async/await в JavaScript.

Валидация: Предупреждение спасает от ошибок

Не забывайте о клиентской валидации форм с целью избежания лишних запросов на сервер и обеспечения наилучшего пользовательского опыта. Проверяйте параметры, вроде размера и типа файла.

Сочетание с MVC

Разработчикам, которые используют MVC-паттерн, важно следить за соответствием имен полей свойствам модели, для обеспечения корректного присоединения файлов и данных на сервере.

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