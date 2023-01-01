Отправка данных и файлов одной формой через Ajax и jQuery#Веб-разработка #Асинхронность #jQuery
Быстрый ответ
Для того чтобы отправлять данные и файлы через Ajax, можно применить объект
FormData, предоставляющий возможность прикрепления текстовых полей и файлов для последующего отправления методом
fetch:
let formData = new FormData();
formData.append('textData', 'Текстовые данные'); // Добавление текстовых данных
formData.append('file', document.querySelector('input[type="file"]').files[0]); // Добавление файла
fetch('/upload', {
method: 'POST',
body: formData
})
.then(response => response.json()) // Обработка успешного отправления
.catch(error => console.error('Ошибка отправки:', error)); // Обработка ошибки
Устанавливать заголовки
Content-Type не надо, это возьмет на себя
FormData. На сервере данные будут доступны так, как если бы отправление формы было выполнено обычным способом.
Потенциальные трудности и краткие рекомендации при использовании FormData
Для обеспечения беспроблемной интеграции с MVC-паттерном убедитесь, что имена полей соответствуют свойствам модели, как ключи к замкам.
Преимущества использования Ajax
В синтаксисе
$.ajax() из jQuery можно задать
contentType: false и
processData: false, чтобы форма сохранила тип кодировки
multipart/form-data, что облегчит обработку файлов сервером.
$.ajax({
url: '/upload',
type: 'POST',
data: formData,
contentType: false, // Не нужно указывать Content type
processData: false, // Данные обработаны не будут
success: function(response) { ... },
error: function(xhr, status, error) { ... }
});
Отслеживание процесса загрузки файлов
В Ajax можно использовать
xhr для отслеживания прогресса загрузки и предоставления обратной связи пользователю.
Визуализация
Загрузку данных и файлов через Ajax можно сравнить с почтовым ящиком, оборудованным на отдельных полках для данных и вложений:
📬 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК (Отправление формы)
├── 🗂 Данные (Текстовые поля)
└── 📦 Файлы (Приложения)
FormData упрощает упаковку данных, как если бы вы упаковывали посылку.
const formData = new FormData();
formData.append('text', 'Текст'); // Добавить текст
formData.append('file', fileInput.files[0]); // Добавить файл
Посылка с письмом и подарком готова к отпрвке:
Перед отправкой: 🗂+📦 ➡️ 📫
После отправки: ✅ (Получено сервером)
Теперь данные и файлы обернуты и подготовлены к отправке.
Знакомство FormData и Fetch API в деле
Fetch API поддерживает
FormData, предлагая более современный и простой подход, соответствующий методикам JavaScript. Это позволяет отказаться от использования jQuery.
Недостатки iframe
По сравнению с прозрачностью и гибкостью
fetch, использование iframe для загрузки файлов уступает. Ограничения в отладке и контролировании прогресса делают iframe устаревшим решением.
Альтернативные пути и ключевые соображения
Объятие будущего с Axios
Axios — многообещающий HTTP-клиент, обладающий набором полезных функций, таких как отмена запроса, и отлично работающий с
async/await в JavaScript.
Валидация: Предупреждение спасает от ошибок
Не забывайте о клиентской валидации форм с целью избежания лишних запросов на сервер и обеспечения наилучшего пользовательского опыта. Проверяйте параметры, вроде размера и типа файла.
Сочетание с MVC
Разработчикам, которые используют MVC-паттерн, важно следить за соответствием имен полей свойствам модели, для обеспечения корректного присоединения файлов и данных на сервере.
Полезные материалы
- Использование объектов FormData – Web API | MDN — руководство по использованию FormData для загрузки файлов через Ajax.
- jQuery.ajax() | jQuery API Documentation — документация по Ajax-запросам с использованием jQuery.
- Отправка и получение двоичных данных – Web API | MDN — инструкция по работе с файлами с помощью XMLHttpRequest.
- Начало работы | Axios Docs — описание Axios, популярного HTTP-клиента в JavaScript приложениях.
- Использование XMLHttpRequest – Web API | MDN — пример отслеживания прогресса Ajax-запросов.
- Использование Fetch API – Web API | MDN — отправка файлов через Fetch API и FormData.
- simpleUpload.js — гайд по созданию простой AJAX-загрузки файлов на чистом JavaScript.
Элина Баранова
разработчик Android