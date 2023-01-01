Отправка данных формы через jQuery и Ajax с PHP

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Быстрый ответ

Для формирования jQuery Ajax POST запроса сконфигурируйте $.ajax() , определив такие свойства как type: 'POST' , проконсультировавшись с URL серверного скрипта и объектом data для передачи данных. Чтобы обработать ответ сервера, используйте функции обратного вызова success и error .

Пример кода:

JS Скопировать код $.ajax({ url: 'submit.php', type: 'POST', data: { name: 'John', age: 30 }, success: function(res) { console.log(res); }, error: function(err) { console.error(err); } });

Обратите внимание:

Замените name и age на соответствующие ваши типы данных.

и на соответствующие ваши типы данных. Доступ к переданным данным на сервере осуществляется с помощью $_POST['name'] и $_POST['age'] .

Отправка данных формы: кто говорил о том, что это требует перезагрузки страницы?

Традиционно отправка формы происходит с перезагрузкой страницы, что не является удобным. Воспользуйтесь event.preventDefault() вместе с $form.serialize() , чтобы собрать данные бе перезагрузки страницы. Включение блокировки для ввода данных во время выполнения запроса ( $inputs.prop("disabled", true) ) считается полезной практикой для предотвращения многократной отправки.

JS Скопировать код $('form').on('submit', function(event) { event.preventDefault(); var $form = $(this); var $inputs = $form.find('input, select, button, textarea'); var serializedData = $form.serialize(); $inputs.prop('disabled', true); $.ajax({ url: $form.attr('action'), type: 'POST', data: serializedData, success: function(response) { // Обрабатываем результат в случае успешного выполнения }, complete: function() { $inputs.prop('disabled', false); // Разблокировка полей ввода } }); });

Не забывайте очищать и проверять свои данные на сервере, используя filter_input_array() , чтобы предотвратить SQL-инъекции.

Взаимодействие с сервером

Динамическое взаимодействие требует обмена данными. Метод $.ajax() предоставляет возможность использовать функции .done() , .fail() и .always() для сценариев различных вариантов выполнения запроса.

JS Скопировать код $.ajax({ // Обычные настройки здесь }).done(function(response) { // Если сервер вернул успешный ответ }).fail(function(jqXHR, textStatus, errorThrown) { // Если возникла ошибка }).always(function() { // Выполняется в любом случае после запроса });

Для обмена данными лучше всего использовать формат JSON. Важно помнить: валидация на стороне клиента – это хорошая практика, но серверная валидация – это необходимость.

Визуализация

Метафора обмена данными напоминает работу почтового голубя:

Markdown Скопировать код Голубь (Ajax POST) 📬: {"message": "Привет, PHP!"}

PHP получает и возвращает ответ:

php Скопировать код echo "Получил ваше сообщение: " . $_POST['message'];

Представим процесс следующим образом:

Markdown Скопировать код 🏰🚀💻: Инициируется POST запрос 📜 🕊️ -> Переносит данные через интернет 💻📥🏰: PHP получает данные 📬, обрабатывает 📜 и отвечает 👍

Результат в журнале:

Markdown Скопировать код | Действие | Описание | | ------------- | -------------------------- | | Исходящее | 📜 "Привет, PHP!" отправлено | | Входящее | 👍 "Сообщение получено" |

Отправка файлов с помощью POST

Для отправки файлов используйте FormData и настройки $.ajax() : processData: false , contentType: false . Это можно сравнить с отправкой посылки и записки вместе.

JS Скопировать код $('form').on('submit', function(event) { event.preventDefault(); var formData = new FormData(this); $.ajax({ url: 'upload.php', type: 'POST', data: formData, processData: false, contentType: false, success: function(data) { // Файл успешно загружен 🎉 }, error: function(data) { // Во время загрузки файла произошла ошибка } }); });

В вашем PHP-скрипте обрабатывайте файлы, загруженные в $_FILES , проводите валидацию и очистку, чтобы избежать загрузки вредоносных файлов.

Лучшие практики Ajax POST

Защитите свое приложение:

Используйте HTTPS для безопасной передачи данных.

для безопасной передачи данных. Защитите приложение от атак, используя CSRF токены .

. Для простых запросов предпочтительнее использовать метод $.post() .

. Применяйте кэширование для улучшения пользовательского опыта.

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