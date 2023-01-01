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Отправка данных формы через jQuery и Ajax с PHP
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Отправка данных формы через jQuery и Ajax с PHP

#Веб-разработка  #Web API  #jQuery  
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Быстрый ответ

Для формирования jQuery Ajax POST запроса сконфигурируйте $.ajax(), определив такие свойства как type: 'POST', проконсультировавшись с URL серверного скрипта и объектом data для передачи данных. Чтобы обработать ответ сервера, используйте функции обратного вызова success и error.

Пример кода:

JS
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$.ajax({
    url: 'submit.php',
    type: 'POST',
    data: { name: 'John', age: 30 },
    success: function(res) { console.log(res); },
    error: function(err) { console.error(err); }
});

Обратите внимание:

  • Замените name и age на соответствующие ваши типы данных.
  • Доступ к переданным данным на сервере осуществляется с помощью $_POST['name'] и $_POST['age'].
Пошаговый план для смены профессии

Отправка данных формы: кто говорил о том, что это требует перезагрузки страницы?

Традиционно отправка формы происходит с перезагрузкой страницы, что не является удобным. Воспользуйтесь event.preventDefault() вместе с $form.serialize(), чтобы собрать данные бе перезагрузки страницы. Включение блокировки для ввода данных во время выполнения запроса ($inputs.prop("disabled", true)) считается полезной практикой для предотвращения многократной отправки.

JS
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$('form').on('submit', function(event) {
    event.preventDefault();
    var $form = $(this);
    var $inputs = $form.find('input, select, button, textarea');
    var serializedData = $form.serialize();

    $inputs.prop('disabled', true);

    $.ajax({
        url: $form.attr('action'),
        type: 'POST',
        data: serializedData,
        success: function(response) {
            // Обрабатываем результат в случае успешного выполнения
        },
        complete: function() {
            $inputs.prop('disabled', false); // Разблокировка полей ввода
        }
    });
});

Не забывайте очищать и проверять свои данные на сервере, используя filter_input_array(), чтобы предотвратить SQL-инъекции.

Взаимодействие с сервером

Динамическое взаимодействие требует обмена данными. Метод $.ajax() предоставляет возможность использовать функции .done(), .fail() и .always() для сценариев различных вариантов выполнения запроса.

JS
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$.ajax({
    // Обычные настройки здесь
}).done(function(response) {
    // Если сервер вернул успешный ответ
}).fail(function(jqXHR, textStatus, errorThrown) {
    // Если возникла ошибка
}).always(function() {
    // Выполняется в любом случае после запроса
});

Для обмена данными лучше всего использовать формат JSON. Важно помнить: валидация на стороне клиента – это хорошая практика, но серверная валидация – это необходимость.

Визуализация

Метафора обмена данными напоминает работу почтового голубя:

Markdown
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Голубь (Ajax POST) 📬: {"message": "Привет, PHP!"}

PHP получает и возвращает ответ:

php
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echo "Получил ваше сообщение: " . $_POST['message'];

Представим процесс следующим образом:

Markdown
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🏰🚀💻: Инициируется POST запрос 📜
🕊️ -> Переносит данные через интернет
💻📥🏰: PHP получает данные 📬, обрабатывает 📜 и отвечает 👍

Результат в журнале:

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|  Действие       | Описание                     |
| -------------   | --------------------------   |
| Исходящее       | 📜 "Привет, PHP!" отправлено |
| Входящее        | 👍 "Сообщение получено"       |

Отправка файлов с помощью POST

Для отправки файлов используйте FormData и настройки $.ajax(): processData: false, contentType: false. Это можно сравнить с отправкой посылки и записки вместе.

JS
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$('form').on('submit', function(event) {
    event.preventDefault();
    var formData = new FormData(this);

    $.ajax({
        url: 'upload.php',
        type: 'POST',
        data: formData,
        processData: false,
        contentType: false,
        success: function(data) {
            // Файл успешно загружен 🎉
        },
        error: function(data) {
            // Во время загрузки файла произошла ошибка
        }
    });
});

В вашем PHP-скрипте обрабатывайте файлы, загруженные в $_FILES, проводите валидацию и очистку, чтобы избежать загрузки вредоносных файлов.

Лучшие практики Ajax POST

Защитите свое приложение:

  • Используйте HTTPS для безопасной передачи данных.
  • Защитите приложение от атак, используя CSRF токены.
  • Для простых запросов предпочтительнее использовать метод $.post().
  • Применяйте кэширование для улучшения пользовательского опыта.

Полезные материалы

  1. jQuery.ajax() | Официальная документация jQuery API — описание метода Ajax в jQuery.
  2. Использование Fetch API – Веб API | MDN — справочная информация по Fetch API для HTTP-запросов.
  3. PHP: $_POST – Руководство — руководство по обработке массива $_POST в PHP.
  4. Функция jQuery Ajax: Примеры асинхронных HTTP-запросов — статья о применении функции Ajax в jQuery.
  5. Простая реализация JSON ответа для PHP — примеры кода для создания POST запросов через jQuery Ajax к PHP.
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Элина Баранова

разработчик Android

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