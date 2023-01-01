Отображение установленных npm-пакетов в проекте: без глобальных

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Быстрый ответ

Чтобы увидеть глобальные пакеты npm, используйте команду npm list -g --depth=0 . Для просмотра локальных пакетов воспользуйтесь командой npm list --depth=0 в каталоге проекта.

Поиск глобальных установок

Чтобы узнать, какие глобальные пакеты установлены, выполните следующую команду:

shell Скопировать код npm list -g --depth=0

Флаг -g обеспечивает просмотр глобальных пакетов, в то время как --depth=0 позволяет не отображать вложенные зависимости.

Определение директории пакета

Если вы хотите узнать, где хранятся глобальные пакеты, используйте команду npm root -g . Она покажет путь к глобальной директории node_modules.

Обновление глобальных пакетов

Если вы хотите обновить определённый глобальный пакет, введите npm update -g <имя_пакета> . Для массового обновления глобальных пакетов примените команду npm update -g .

Поиск устаревших пакетов

С помощью команды npm outdated -g --depth=0 можно узнать, какие глобальные пакеты необходимо обновить.

Визуализация

Представьте себе свой проект как сад, где каждый пакет — это цветок:

Markdown Скопировать код 🌳🌱🌿 Ваш JavaScript-сад 🌿🌱🌳

Для просмотра только установленных вами пакетов используйте:

shell Скопировать код npm list --depth=0

В выводе вы увидите что-то похожее на:

Markdown Скопировать код 🌼 pkg-a@1.0.0 🌸 pkg-b@2.3.4 🌹 pkg-c@3.2.1

Опция --depth=0 помогает сфокусировать вывод, показывая только основные зависимости.

Использование визуального интерфейса

Интерфейс npm-gui значительно облегчает управление пакетами. Запустите приложение на порту localhost:9000 , чтобы получить доступ к GUI вашего проекта.

Поиск конкретных модулей

Если вам нужно найти конкретный модуль, используйте команду npm list в сочетании с grep :

shell Скопировать код npm list -g | grep <имя_модуля>

Проверка версий на лету

С помощью команды npm view <имя_модуля> version можно узнать последнюю доступную версию пакета, а с использованием npm view <имя_модуля> versions — все ранее опубликованные версии.

Управление пакетами локального проекта

Список установленных пакетов

Чтобы получить список локально установленных пакетов выполните команду:

shell Скопировать код npm list --depth=0

Выбор между локальными и глобальными пакетами

Выбирайте между глобальной и локальной установкой исходя из ваших потребностей: глобальные пакеты подходят для инструментов, используемых во многих проектах, локальные подойдут для отдельных проектных зависимостей.

Удаление ненужных пакетов

Для удаления пакета используйте следующую команду:

shell Скопировать код npm uninstall <имя_пакета>

Если требуется удалить глобальный пакет, добавьте флаг -g .

Полезные материалы