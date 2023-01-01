Отображение установленных npm-пакетов в проекте: без глобальных#Node.js #npm и зависимости
Быстрый ответ
Чтобы увидеть глобальные пакеты npm, используйте команду
npm list -g --depth=0. Для просмотра локальных пакетов воспользуйтесь командой
npm list --depth=0 в каталоге проекта.
Поиск глобальных установок
Чтобы узнать, какие глобальные пакеты установлены, выполните следующую команду:
npm list -g --depth=0
Флаг
-g обеспечивает просмотр глобальных пакетов, в то время как
--depth=0 позволяет не отображать вложенные зависимости.
Определение директории пакета
Если вы хотите узнать, где хранятся глобальные пакеты, используйте команду
npm root -g. Она покажет путь к глобальной директории node_modules.
Обновление глобальных пакетов
Если вы хотите обновить определённый глобальный пакет, введите
npm update -g <имя_пакета>. Для массового обновления глобальных пакетов примените команду
npm update -g.
Поиск устаревших пакетов
С помощью команды
npm outdated -g --depth=0 можно узнать, какие глобальные пакеты необходимо обновить.
Визуализация
Представьте себе свой проект как сад, где каждый пакет — это цветок:
🌳🌱🌿 Ваш JavaScript-сад 🌿🌱🌳
Для просмотра только установленных вами пакетов используйте:
npm list --depth=0
В выводе вы увидите что-то похожее на:
🌼 pkg-a@1.0.0
🌸 pkg-b@2.3.4
🌹 pkg-c@3.2.1
Опция
--depth=0 помогает сфокусировать вывод, показывая только основные зависимости.
Использование визуального интерфейса
Интерфейс
npm-gui значительно облегчает управление пакетами. Запустите приложение на порту
localhost:9000, чтобы получить доступ к GUI вашего проекта.
Поиск конкретных модулей
Если вам нужно найти конкретный модуль, используйте команду
npm list в сочетании с
grep:
npm list -g | grep <имя_модуля>
Проверка версий на лету
С помощью команды
npm view <имя_модуля> version можно узнать последнюю доступную версию пакета, а с использованием
npm view <имя_модуля> versions — все ранее опубликованные версии.
Управление пакетами локального проекта
Список установленных пакетов
Чтобы получить список локально установленных пакетов выполните команду:
npm list --depth=0
Выбор между локальными и глобальными пакетами
Выбирайте между глобальной и локальной установкой исходя из ваших потребностей: глобальные пакеты подходят для инструментов, используемых во многих проектах, локальные подойдут для отдельных проектных зависимостей.
Удаление ненужных пакетов
Для удаления пакета используйте следующую команду:
npm uninstall <имя_пакета>
Если требуется удалить глобальный пакет, добавьте флаг
-g.
Полезные материалы
- npm-ls | npm Docs — официальная документация по команде npm list.
- javascript – How to list npm user-installed packages – Stack Overflow — обсуждение способов просмотра пользовательских пакетов npm на Stack Overflow.
- javascript – Where does npm install packages? – Stack Overflow — информация о месте размещения пакетов npm на Stack Overflow.
- GitHub – nvm-sh/nvm: Node Version Manager — инструмент для управления несколькими версиями Node.js.
- npm-check – npm — утилита для определения устаревших и ненужных зависимостей.
- Uninstalling npm packages with
npm uninstall— руководство по удалению пакетов npm.
Никита Титов
разработчик Node.js