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Отображение установленных npm-пакетов в проекте: без глобальных
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Отображение установленных npm-пакетов в проекте: без глобальных

#Node.js  #npm и зависимости  
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Быстрый ответ

Чтобы увидеть глобальные пакеты npm, используйте команду npm list -g --depth=0. Для просмотра локальных пакетов воспользуйтесь командой npm list --depth=0 в каталоге проекта.

Пошаговый план для смены профессии

Поиск глобальных установок

Чтобы узнать, какие глобальные пакеты установлены, выполните следующую команду:

shell
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npm list -g --depth=0

Флаг -g обеспечивает просмотр глобальных пакетов, в то время как --depth=0 позволяет не отображать вложенные зависимости.

Определение директории пакета

Если вы хотите узнать, где хранятся глобальные пакеты, используйте команду npm root -g. Она покажет путь к глобальной директории node_modules.

Обновление глобальных пакетов

Если вы хотите обновить определённый глобальный пакет, введите npm update -g <имя_пакета>. Для массового обновления глобальных пакетов примените команду npm update -g.

Поиск устаревших пакетов

С помощью команды npm outdated -g --depth=0 можно узнать, какие глобальные пакеты необходимо обновить.

Визуализация

Представьте себе свой проект как сад, где каждый пакет — это цветок:

Markdown
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🌳🌱🌿 Ваш JavaScript-сад 🌿🌱🌳

Для просмотра только установленных вами пакетов используйте:

shell
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npm list --depth=0

В выводе вы увидите что-то похожее на:

Markdown
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🌼 pkg-a@1.0.0
🌸 pkg-b@2.3.4
🌹 pkg-c@3.2.1

Опция --depth=0 помогает сфокусировать вывод, показывая только основные зависимости.

Использование визуального интерфейса

Интерфейс npm-gui значительно облегчает управление пакетами. Запустите приложение на порту localhost:9000, чтобы получить доступ к GUI вашего проекта.

Поиск конкретных модулей

Если вам нужно найти конкретный модуль, используйте команду npm list в сочетании с grep:

shell
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npm list -g | grep <имя_модуля>

Проверка версий на лету

С помощью команды npm view <имя_модуля> version можно узнать последнюю доступную версию пакета, а с использованием npm view <имя_модуля> versions — все ранее опубликованные версии.

Управление пакетами локального проекта

Список установленных пакетов

Чтобы получить список локально установленных пакетов выполните команду:

shell
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npm list --depth=0

Выбор между локальными и глобальными пакетами

Выбирайте между глобальной и локальной установкой исходя из ваших потребностей: глобальные пакеты подходят для инструментов, используемых во многих проектах, локальные подойдут для отдельных проектных зависимостей.

Удаление ненужных пакетов

Для удаления пакета используйте следующую команду:

shell
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npm uninstall <имя_пакета>

Если требуется удалить глобальный пакет, добавьте флаг -g.

Полезные материалы

  1. npm-ls | npm Docs — официальная документация по команде npm list.
  2. javascript – How to list npm user-installed packages – Stack Overflow — обсуждение способов просмотра пользовательских пакетов npm на Stack Overflow.
  3. javascript – Where does npm install packages? – Stack Overflow — информация о месте размещения пакетов npm на Stack Overflow.
  4. GitHub – nvm-sh/nvm: Node Version Manager — инструмент для управления несколькими версиями Node.js.
  5. npm-check – npm — утилита для определения устаревших и ненужных зависимостей.
  6. Uninstalling npm packages with npm uninstall — руководство по удалению пакетов npm.
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Никита Титов

разработчик Node.js

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