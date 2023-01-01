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Отложенное срабатывание .keyup() после остановки ввода в JS
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Отложенное срабатывание .keyup() после остановки ввода в JS

#Работа с DOM  #События в браузере  #jQuery  
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Быстрый ответ

Чтобы задержать обработку событий, связанных с нажатием клавиш, вы можете воспользоваться методом "debounce". Этот метод позволяет задать интервал времени, по истечении которого функция будет выполнена после окончания ввода пользователем. В jQuery это можно сделать с помощью функций setTimeout и clearTimeout:

JS
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let timeout;
$('#input-field').keyup(function() {
  clearTimeout(timeout);
  timeout = setTimeout(function() {
          // Выполнение действий через 300 миллисекунд после окончания ввода пользователем
  }, 300); 
});

Этот код обнуляет таймер после каждого события keyup, откладывая выполнение функции на 300 мс после последнего нажатия клавиши.

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Функция дебаунсинга: принципы работы

Дебаунсинг — это метод, позволяющий ограничивать количество вызовов функции в JavaScript. Он снижает нагрузку на браузер, пропуская часть вызовов. Разберемся подробнее с применением и тонкостями данного подхода.

Дебаунсинг в ES6

Со вводом стандарта ES6 применение функции дебаунсинга выглядит еще более элегантно:

JS
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const debounce = (callback, delay) => {
  let timeoutId;
  return (...args) => {
    clearTimeout(timeoutId);
    timeoutId = setTimeout(() => {
      callback.apply(this, args);
    }, delay);
  };
};

$('#input-field').keyup(debounce((event) => {
  // Обработка события
}, 300));

Оператор apply гарантирует корректность контекста и аргументов функции.

Встреча AJAX и дебаунсинга

Дебаунсинг особенно эффективен, когда необходимо отправить AJAX-запрос после того, как пользователь завершил ввод:

JS
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$('#input-field').keyup(debounce(() => {
  $.ajax({
    url: '/search',
    data: { query: $('#input-field').val() },
  });
}, 500));

Использование underscore.js

Если вы работаете без jQuery, вы можете использовать библиотеку underscore.js, предлагающую функцию _.debounce():

JS
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const inputField = document.getElementById('input-field');
inputField.addEventListener('keyup', _.debounce(() => {
  // Ваш код
}, 300));

Время – наше все

Время задержки выбирается исходя из конкретно задачи. Например, для выполнения сложных операций поиска потребуется большее время, чем для тривиальных функций, вносящих изменения в интерфейс.

Улучшение поиска с помощью дебаунсинга

Оптимальной задержкой для поисковой строки будет примерно 1 секунда, что сделает взаимодействие пользователя с формой более плавным.

JS
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$('#search-field').keyup(debounce(() => {
  // Логика поиска
}, 1000));

Дебаунсинг применяется не только к .keyup

Дебаунсинг также эффективен для различных других событий, в том числе, при изменении размеров окна resize:

JS
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$(window).resize(debounce(() => {
  // Код, который адаптирует дизайн под новый размер окна
}, 200));

Это помогает избежать ненужных операций перерисовки и улучшает производительность интерфейса.

Тестирование реализации дебаунсинга

Тестирование реализации дебаунсинга обеспечивает его надежное и корректное функционирование. В этом помогают библиотеки, такие как Jest или Mocha.

Визуализация работы с задержкой

Можно представить процесс ввода и работы метода дебаунсинга следующим образом:

Markdown
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👩‍💻 Печатаем: 💧💧💧🔜🥤...💧💧💧
.keyup():   🕒🔜🕒...🕒

Наша задача — подождать, пока пользователь полностью завершит ввод:

Markdown
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Механизм задержки: ⏳🕒🚫🔜🤖👂

И только после завершения последней паузы в вводе срабатывает обработчик .keyup():

Markdown
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[💧💧 – Ввод...]
[⏳...]
[💧 – Пауза]
[⭐️ – .keyup() сработал!]

Тщательная реализация: детали важны

С помощью функции дебаунсинга мы легко избегаем лишних перерисовок. При этом правильный выбор элементов для привязки и тщательное тестирование обеспечивают корректную работу вашего кода.

Правильный выбор элемента для привязки

Точность определения элемента, к которому привязывается событие, необходима, чтобы избежать непредвиденного поведения:

JS
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$('#specific-input').keyup(debounce(() => {
  // Код, который выполняется для этого конкретного поля ввода
}, 300));

AJAX с дебаунсингом для улучшения работы поиска

Грамотно настроенный дебаунсинг для запросов AJAX обеспечивает комфортную и удобную работу с интерфейсом:

JS
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$('#search-input').keyup(debounce(() => {
  // Логика обработки результатов поиска
}, 500));

Полезные материалы

  1. Событие keyup | Документация по jQuery API
  2. Debouncing и Throttling: подробное объяснение с примерами | CSS-Tricks
  3. Документация Lodash
  4. Событие keyup элемента – Web APIs | MDN
  5. javascript – Как отложить обработку события .keyup() до того, как пользователь окончит набор текста? – Stack Overflow
  6. Debounce: как задержать выполнение функции в JavaScript (на примере в ES6)
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Тимур Голубев

веб-разработчик

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