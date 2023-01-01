Отложенное срабатывание .keyup() после остановки ввода в JS#Работа с DOM #События в браузере #jQuery
Быстрый ответ
Чтобы задержать обработку событий, связанных с нажатием клавиш, вы можете воспользоваться методом "debounce". Этот метод позволяет задать интервал времени, по истечении которого функция будет выполнена после окончания ввода пользователем. В jQuery это можно сделать с помощью функций
setTimeout и
clearTimeout:
let timeout;
$('#input-field').keyup(function() {
clearTimeout(timeout);
timeout = setTimeout(function() {
// Выполнение действий через 300 миллисекунд после окончания ввода пользователем
}, 300);
});
Этот код обнуляет таймер после каждого события
keyup, откладывая выполнение функции на 300 мс после последнего нажатия клавиши.
Функция дебаунсинга: принципы работы
Дебаунсинг — это метод, позволяющий ограничивать количество вызовов функции в JavaScript. Он снижает нагрузку на браузер, пропуская часть вызовов. Разберемся подробнее с применением и тонкостями данного подхода.
Дебаунсинг в ES6
Со вводом стандарта ES6 применение функции дебаунсинга выглядит еще более элегантно:
const debounce = (callback, delay) => {
let timeoutId;
return (...args) => {
clearTimeout(timeoutId);
timeoutId = setTimeout(() => {
callback.apply(this, args);
}, delay);
};
};
$('#input-field').keyup(debounce((event) => {
// Обработка события
}, 300));
Оператор
apply гарантирует корректность контекста и аргументов функции.
Встреча AJAX и дебаунсинга
Дебаунсинг особенно эффективен, когда необходимо отправить AJAX-запрос после того, как пользователь завершил ввод:
$('#input-field').keyup(debounce(() => {
$.ajax({
url: '/search',
data: { query: $('#input-field').val() },
});
}, 500));
Использование underscore.js
Если вы работаете без jQuery, вы можете использовать библиотеку underscore.js, предлагающую функцию
_.debounce():
const inputField = document.getElementById('input-field');
inputField.addEventListener('keyup', _.debounce(() => {
// Ваш код
}, 300));
Время – наше все
Время задержки выбирается исходя из конкретно задачи. Например, для выполнения сложных операций поиска потребуется большее время, чем для тривиальных функций, вносящих изменения в интерфейс.
Улучшение поиска с помощью дебаунсинга
Оптимальной задержкой для поисковой строки будет примерно 1 секунда, что сделает взаимодействие пользователя с формой более плавным.
$('#search-field').keyup(debounce(() => {
// Логика поиска
}, 1000));
Дебаунсинг применяется не только к .keyup
Дебаунсинг также эффективен для различных других событий, в том числе, при изменении размеров окна
resize:
$(window).resize(debounce(() => {
// Код, который адаптирует дизайн под новый размер окна
}, 200));
Это помогает избежать ненужных операций перерисовки и улучшает производительность интерфейса.
Тестирование реализации дебаунсинга
Тестирование реализации дебаунсинга обеспечивает его надежное и корректное функционирование. В этом помогают библиотеки, такие как Jest или Mocha.
Визуализация работы с задержкой
Можно представить процесс ввода и работы метода дебаунсинга следующим образом:
👩💻 Печатаем: 💧💧💧🔜🥤...💧💧💧
.keyup(): 🕒🔜🕒...🕒
Наша задача — подождать, пока пользователь полностью завершит ввод:
Механизм задержки: ⏳🕒🚫🔜🤖👂
И только после завершения последней паузы в вводе срабатывает обработчик .keyup():
[💧💧 – Ввод...]
[⏳...]
[💧 – Пауза]
[⭐️ – .keyup() сработал!]
Тщательная реализация: детали важны
С помощью функции дебаунсинга мы легко избегаем лишних перерисовок. При этом правильный выбор элементов для привязки и тщательное тестирование обеспечивают корректную работу вашего кода.
Правильный выбор элемента для привязки
Точность определения элемента, к которому привязывается событие, необходима, чтобы избежать непредвиденного поведения:
$('#specific-input').keyup(debounce(() => {
// Код, который выполняется для этого конкретного поля ввода
}, 300));
AJAX с дебаунсингом для улучшения работы поиска
Грамотно настроенный дебаунсинг для запросов AJAX обеспечивает комфортную и удобную работу с интерфейсом:
$('#search-input').keyup(debounce(() => {
// Логика обработки результатов поиска
}, 500));
Полезные материалы
- Событие keyup | Документация по jQuery API
- Debouncing и Throttling: подробное объяснение с примерами | CSS-Tricks
- Документация Lodash
- Событие keyup элемента – Web APIs | MDN
- javascript – Как отложить обработку события .keyup() до того, как пользователь окончит набор текста? – Stack Overflow
- Debounce: как задержать выполнение функции в JavaScript (на примере в ES6)
Тимур Голубев
веб-разработчик