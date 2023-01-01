Отложенное срабатывание .keyup() после остановки ввода в JS

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы задержать обработку событий, связанных с нажатием клавиш, вы можете воспользоваться методом "debounce". Этот метод позволяет задать интервал времени, по истечении которого функция будет выполнена после окончания ввода пользователем. В jQuery это можно сделать с помощью функций setTimeout и clearTimeout :

JS Скопировать код let timeout; $('#input-field').keyup(function() { clearTimeout(timeout); timeout = setTimeout(function() { // Выполнение действий через 300 миллисекунд после окончания ввода пользователем }, 300); });

Этот код обнуляет таймер после каждого события keyup , откладывая выполнение функции на 300 мс после последнего нажатия клавиши.

Функция дебаунсинга: принципы работы

Дебаунсинг — это метод, позволяющий ограничивать количество вызовов функции в JavaScript. Он снижает нагрузку на браузер, пропуская часть вызовов. Разберемся подробнее с применением и тонкостями данного подхода.

Дебаунсинг в ES6

Со вводом стандарта ES6 применение функции дебаунсинга выглядит еще более элегантно:

JS Скопировать код const debounce = (callback, delay) => { let timeoutId; return (...args) => { clearTimeout(timeoutId); timeoutId = setTimeout(() => { callback.apply(this, args); }, delay); }; }; $('#input-field').keyup(debounce((event) => { // Обработка события }, 300));

Оператор apply гарантирует корректность контекста и аргументов функции.

Встреча AJAX и дебаунсинга

Дебаунсинг особенно эффективен, когда необходимо отправить AJAX-запрос после того, как пользователь завершил ввод:

JS Скопировать код $('#input-field').keyup(debounce(() => { $.ajax({ url: '/search', data: { query: $('#input-field').val() }, }); }, 500));

Использование underscore.js

Если вы работаете без jQuery, вы можете использовать библиотеку underscore.js, предлагающую функцию _.debounce() :

JS Скопировать код const inputField = document.getElementById('input-field'); inputField.addEventListener('keyup', _.debounce(() => { // Ваш код }, 300));

Время – наше все

Время задержки выбирается исходя из конкретно задачи. Например, для выполнения сложных операций поиска потребуется большее время, чем для тривиальных функций, вносящих изменения в интерфейс.

Улучшение поиска с помощью дебаунсинга

Оптимальной задержкой для поисковой строки будет примерно 1 секунда, что сделает взаимодействие пользователя с формой более плавным.

JS Скопировать код $('#search-field').keyup(debounce(() => { // Логика поиска }, 1000));

Дебаунсинг применяется не только к .keyup

Дебаунсинг также эффективен для различных других событий, в том числе, при изменении размеров окна resize :

JS Скопировать код $(window).resize(debounce(() => { // Код, который адаптирует дизайн под новый размер окна }, 200));

Это помогает избежать ненужных операций перерисовки и улучшает производительность интерфейса.

Тестирование реализации дебаунсинга

Тестирование реализации дебаунсинга обеспечивает его надежное и корректное функционирование. В этом помогают библиотеки, такие как Jest или Mocha.

Визуализация работы с задержкой

Можно представить процесс ввода и работы метода дебаунсинга следующим образом:

Markdown Скопировать код 👩‍💻 Печатаем: 💧💧💧🔜🥤...💧💧💧 .keyup(): 🕒🔜🕒...🕒

Наша задача — подождать, пока пользователь полностью завершит ввод:

Markdown Скопировать код Механизм задержки: ⏳🕒🚫🔜🤖👂

И только после завершения последней паузы в вводе срабатывает обработчик .keyup():

Markdown Скопировать код [💧💧 – Ввод...] [⏳...] [💧 – Пауза] [⭐️ – .keyup() сработал!]

Тщательная реализация: детали важны

С помощью функции дебаунсинга мы легко избегаем лишних перерисовок. При этом правильный выбор элементов для привязки и тщательное тестирование обеспечивают корректную работу вашего кода.

Правильный выбор элемента для привязки

Точность определения элемента, к которому привязывается событие, необходима, чтобы избежать непредвиденного поведения:

JS Скопировать код $('#specific-input').keyup(debounce(() => { // Код, который выполняется для этого конкретного поля ввода }, 300));

AJAX с дебаунсингом для улучшения работы поиска

Грамотно настроенный дебаунсинг для запросов AJAX обеспечивает комфортную и удобную работу с интерфейсом:

JS Скопировать код $('#search-input').keyup(debounce(() => { // Логика обработки результатов поиска }, 500));

Полезные материалы