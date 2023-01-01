Отличия и преимущества использования .mjs и .js в Node.js#Основы JavaScript #Node.js #Модули (ESM)
Быстрый ответ
Файлы с расширением
.js относятся к системе модулей CommonJS, которая применяется в Node.js и предполагает использование
require и
module.exports. Файлы с расширением
.mjs в свою очередь, связаны с системой модулей ECMAScript Modules (ESM), в основе которой лежат директивы
import и
export. Система ESM позволяет всесторонне применять статический анализ и приемы оптимизации, такие как tree shaking.
// В каких-то ситуациях CommonJS может быть нужным
const lib = require('library'); // использование файла с расширением .js
// Но когда мы используем ESM, открываются новые возможности
import lib from 'library.mjs'; // использование файла с расширением .mjs
Если мы определим параметр "type": "module" в
package.json, и
.js файлы начнут обрабатываться как ESM, что делает этот формат дополнительно привлекательным благодаря удобству и высокой эффективности применения ESM.
Основные различия между CommonJS и ESM
Для успешной работы современного JavaScript-разработчика критически важно разбираться в разнице между CommonJS и ESM. Движок V8, используемый в Node.js, имеет встроенные улучшения, специфические для
.mjs, что делает этот формат особенно актуальным.
Визуализация
Представьте файлы с расширениями
.js и
.mjs на уровне разницы между зелёным и желтым сигналами светофора:
Светофор (Расширение файла)
------------------------------
.js : 🟢 (Используйте `require`!)
.mjs : 🟡 (Переходите на `import` и `export`)
Отличия в расширениях файлов указывают на разные подходы к программированию:
| Расширение | Формат |
| ---------- | ------------------------------------ |
| .js | 🟢 `require` / `module.exports` |
| .mjs | 🟡 `import` / `export` |
Файлы с расширением
.mjs явно говорят Node.js о желании использовать ESM, что обеспечивает лучшую оптимизацию модулей в соответствии со современными стандартами.
Переход между .js и .mjs
Node.js позволяет расценивать
.js файлы как ESM, если в
package.json указана соответствующая настройка. Но одновременно это может привести к сложностям при импорте модулей CommonJS, и потребует продуманного подхода к организации импорта.
С 2018 года браузеры поддерживают нативный импорт ES модулей, позволяя использовать их как в клиентской, так и в серверной разработке, и значительно упрощая процесс задачи кодирования и деплоя.
Переход на ESM ведет к изменениям в порядке выполнения кода, в частности, появляется понятие "временной мертвой зоны" (TDZ). В отличие от CommonJS, ESM запрещает использование импортированных компонентов до их определения. Это требует корректировки стиля кодирования, но в целом способствует более гладкой организации кода и его предсказуемости.
Путем к модульному будущему с файлами .mjs
В долгосрочной перспективе Node.js будет все больше основываться на ES модулях, и использование
.mjs будет только укреплять эту направленность. Файлы с расширением
.mjs способствуют лучшей организации JavaScript кода, упрощают процесс поддержки и обновления Node.js проектов благодаря четкому определению используемой системы модулей.
ES6 модули стимулируют создание небольших и максимально переиспользуемых компонентов, что улучшает тестируемость и удобство чтения кода. Этот подход отражает активное внедрение современных практик разработки программного обеспечения.
Полезные материалы
- Модули: Модули ECMAScript | Документация Node.js v21.6.1 — подробная информация об использовании ESM в Node.js.
- Модули JavaScript – JavaScript | MDN — всестороннее руководство по .mjs от Mozilla.
- Нативное использование ES модулей в Node.js — глубокий обзор и введение в использование нативных ESM в Node.js.
- Medium — забавное и доступное погружение в тему ESM через анимированные иллюстрации.
- Medium — официальная информация о позиции Node.js по использованию файлов .mjs.
- javascript – В чем разница между файлами .js и .mjs? – Stack Overflow — обсуждение о разнице между .js и .mjs на форуме для программистов.
- Рабочая группа модулей Node.js — официальное предложение для внедрения и использования .mjs.
Никита Титов
разработчик Node.js