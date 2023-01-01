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Отличия и преимущества использования .mjs и .js в Node.js
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Отличия и преимущества использования .mjs и .js в Node.js

#Основы JavaScript  #Node.js  #Модули (ESM)  
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Быстрый ответ

Файлы с расширением .js относятся к системе модулей CommonJS, которая применяется в Node.js и предполагает использование require и module.exports. Файлы с расширением .mjs в свою очередь, связаны с системой модулей ECMAScript Modules (ESM), в основе которой лежат директивы import и export. Система ESM позволяет всесторонне применять статический анализ и приемы оптимизации, такие как tree shaking.

JS
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// В каких-то ситуациях CommonJS может быть нужным
const lib = require('library'); // использование файла с расширением .js

// Но когда мы используем ESM, открываются новые возможности
import lib from 'library.mjs'; // использование файла с расширением .mjs

Если мы определим параметр "type": "module" в package.json, и .js файлы начнут обрабатываться как ESM, что делает этот формат дополнительно привлекательным благодаря удобству и высокой эффективности применения ESM.

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Основные различия между CommonJS и ESM

Для успешной работы современного JavaScript-разработчика критически важно разбираться в разнице между CommonJS и ESM. Движок V8, используемый в Node.js, имеет встроенные улучшения, специфические для .mjs, что делает этот формат особенно актуальным.

Визуализация

Представьте файлы с расширениями .js и .mjs на уровне разницы между зелёным и желтым сигналами светофора:

Светофор (Расширение файла)
------------------------------
.js    : 🟢 (Используйте `require`!)
.mjs   : 🟡 (Переходите на `import` и `export`)

Отличия в расширениях файлов указывают на разные подходы к программированию:

Markdown
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| Расширение | Формат                                |
| ---------- | ------------------------------------ |
| .js        | 🟢 `require` / `module.exports`       |
| .mjs       | 🟡 `import` / `export`                |

Файлы с расширением .mjs явно говорят Node.js о желании использовать ESM, что обеспечивает лучшую оптимизацию модулей в соответствии со современными стандартами.

Переход между .js и .mjs

Node.js позволяет расценивать .js файлы как ESM, если в package.json указана соответствующая настройка. Но одновременно это может привести к сложностям при импорте модулей CommonJS, и потребует продуманного подхода к организации импорта.

С 2018 года браузеры поддерживают нативный импорт ES модулей, позволяя использовать их как в клиентской, так и в серверной разработке, и значительно упрощая процесс задачи кодирования и деплоя.

Переход на ESM ведет к изменениям в порядке выполнения кода, в частности, появляется понятие "временной мертвой зоны" (TDZ). В отличие от CommonJS, ESM запрещает использование импортированных компонентов до их определения. Это требует корректировки стиля кодирования, но в целом способствует более гладкой организации кода и его предсказуемости.

Путем к модульному будущему с файлами .mjs

В долгосрочной перспективе Node.js будет все больше основываться на ES модулях, и использование .mjs будет только укреплять эту направленность. Файлы с расширением .mjs способствуют лучшей организации JavaScript кода, упрощают процесс поддержки и обновления Node.js проектов благодаря четкому определению используемой системы модулей.

ES6 модули стимулируют создание небольших и максимально переиспользуемых компонентов, что улучшает тестируемость и удобство чтения кода. Этот подход отражает активное внедрение современных практик разработки программного обеспечения.

Полезные материалы

  1. Модули: Модули ECMAScript | Документация Node.js v21.6.1 — подробная информация об использовании ESM в Node.js.
  2. Модули JavaScript – JavaScript | MDN — всестороннее руководство по .mjs от Mozilla.
  3. Нативное использование ES модулей в Node.js — глубокий обзор и введение в использование нативных ESM в Node.js.
  4. Medium — забавное и доступное погружение в тему ESM через анимированные иллюстрации.
  5. Medium — официальная информация о позиции Node.js по использованию файлов .mjs.
  6. javascript – В чем разница между файлами .js и .mjs? – Stack Overflow — обсуждение о разнице между .js и .mjs на форуме для программистов.
  7. Рабочая группа модулей Node.js — официальное предложение для внедрения и использования .mjs.
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Никита Титов

разработчик Node.js

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