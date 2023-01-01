Отличия и преимущества использования .mjs и .js в Node.js

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Быстрый ответ

Файлы с расширением .js относятся к системе модулей CommonJS, которая применяется в Node.js и предполагает использование require и module.exports . Файлы с расширением .mjs в свою очередь, связаны с системой модулей ECMAScript Modules (ESM), в основе которой лежат директивы import и export . Система ESM позволяет всесторонне применять статический анализ и приемы оптимизации, такие как tree shaking.

JS Скопировать код // В каких-то ситуациях CommonJS может быть нужным const lib = require('library'); // использование файла с расширением .js // Но когда мы используем ESM, открываются новые возможности import lib from 'library.mjs'; // использование файла с расширением .mjs

Если мы определим параметр "type": "module" в package.json , и .js файлы начнут обрабатываться как ESM, что делает этот формат дополнительно привлекательным благодаря удобству и высокой эффективности применения ESM.

Основные различия между CommonJS и ESM

Для успешной работы современного JavaScript-разработчика критически важно разбираться в разнице между CommonJS и ESM. Движок V8, используемый в Node.js, имеет встроенные улучшения, специфические для .mjs , что делает этот формат особенно актуальным.

Визуализация

Представьте файлы с расширениями .js и .mjs на уровне разницы между зелёным и желтым сигналами светофора:

Светофор (Расширение файла) ------------------------------ .js : 🟢 (Используйте `require`!) .mjs : 🟡 (Переходите на `import` и `export`)

Отличия в расширениях файлов указывают на разные подходы к программированию:

Markdown Скопировать код | Расширение | Формат | | ---------- | ------------------------------------ | | .js | 🟢 `require` / `module.exports` | | .mjs | 🟡 `import` / `export` |

Файлы с расширением .mjs явно говорят Node.js о желании использовать ESM, что обеспечивает лучшую оптимизацию модулей в соответствии со современными стандартами.

Переход между .js и .mjs

Node.js позволяет расценивать .js файлы как ESM, если в package.json указана соответствующая настройка. Но одновременно это может привести к сложностям при импорте модулей CommonJS, и потребует продуманного подхода к организации импорта.

С 2018 года браузеры поддерживают нативный импорт ES модулей, позволяя использовать их как в клиентской, так и в серверной разработке, и значительно упрощая процесс задачи кодирования и деплоя.

Переход на ESM ведет к изменениям в порядке выполнения кода, в частности, появляется понятие "временной мертвой зоны" (TDZ). В отличие от CommonJS, ESM запрещает использование импортированных компонентов до их определения. Это требует корректировки стиля кодирования, но в целом способствует более гладкой организации кода и его предсказуемости.

Путем к модульному будущему с файлами .mjs

В долгосрочной перспективе Node.js будет все больше основываться на ES модулях, и использование .mjs будет только укреплять эту направленность. Файлы с расширением .mjs способствуют лучшей организации JavaScript кода, упрощают процесс поддержки и обновления Node.js проектов благодаря четкому определению используемой системы модулей.

ES6 модули стимулируют создание небольших и максимально переиспользуемых компонентов, что улучшает тестируемость и удобство чтения кода. Этот подход отражает активное внедрение современных практик разработки программного обеспечения.

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