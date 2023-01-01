Открытие URL в новой вкладке через JavaScript или jQuery

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Быстрый ответ

Для того чтобы мгновенно открыть веб-страницу на новой вкладке, используйте функцию window.open() , указав URL и аргумент '_blank' :

JS Скопировать код window.open('https://www.example.com', '_blank');

Вызов этой функции моментально открывает новую вкладку с указанным веб-контентом.

Кроме того, window.open() можно привязать к различным событиям JavaScript для динамического создания вкладок. В jQuery функция удобна для использования в обработчиках событий клика. Однако, стоит помнить о политиках браузеров, которые могут блокировать всплывающие окна, если они не инициированы пользовательскими действиями.

Подробности реализации

Учёт политики браузеров по блокировке всплывающих окон

Браузеры обычно блокируют всплывающие окна для защиты пользователей от навязчивой рекламы. Поэтому, при использовании window.open() следует:

var newTab = window.open(); – Создать новую вкладку. if (!newTab) – Проверить, была ли вкладка успешно создана или вернулся null . alert('Пожалуйста, разрешите всплывающие окна для этого сайта.'); – Сообщить пользователю, если браузер заблокировал всплывающие окна.

Выполнение этих шагов поможет улучшить работу скрипта по открытию вкладок и обеспечить более приятный пользовательский опыт.

Фокусировка на новой вкладке

Когда пользователь открывает новую вкладку, он скорее всего захочет сразу перейти на неё:

JS Скопировать код var newTab = window.open('https://www.example.com', '_blank'); newTab.focus(); // 'Удели мне внимание!' – просит новая вкладка.

Метод .focus() позволяет сфокусироваться на новой вкладке, однако, браузеры могут дать приоритет пользовательсому переключению вкладок.

Установка обработчика кликов в jQuery

В jQuery для управления кликами по ссылкам следуют использовать такой подход:

JS Скопировать код $('a.new-tab').click(function(event) { event.preventDefault(); // 'Подожди, я сам этим управляю!' – сообщает скрипт. window.open(this.href, '_blank').focus(); // 'Открываю новую табу!' });

Здесь метод .preventDefault() предотвращает стандартный ответ браузера на клик по ссылке, а window.open() в комбинации с '_blank' открывает новую вкладку.

Визуализация

Ваш JavaScript-путешественник готов к отправлению:

JS Скопировать код function goToNewDestination(url) { window.open(url, '_blank'); // 'Собирай вещи, мы отправляемся в путешествие!' }

Инициирование путешествия:

Markdown Скопировать код Текущее местоположение: 🏠 (текущая вкладка) Направление: 🌐 ('https://example.com') Перелёт из 🏠 в 🌐 на ✈️ (новая вкладка)

Таким образом ваш URL отправится в запланированное путешествие в новой вкладке. 🌟

Важно всегда учесть ожидания пользователей и обеспечить их выполнение. Если ожидается открытие новой вкладки, результат должен быть соответствующим. В случае действий, инициированных не пользователем, всегда сразу сообщайте о них и просите явное разрешение.

Совместимость и варианты решения проблем

Отличия в поведении браузеров

Браузеры интерпретируют window.open() по-своему:

Некоторые браузеры открывают новое окно вместо вкладки.

Другие могут ограничивать размер или функциональность окна.

Поэтому, для обеспечения совместимости с различными браузерами, советуем провести тестирование.

Альтернативные способы

Если JavaScript отключён, в качестве запасного варианта можно использовать HTML-форму:

HTML Скопировать код <form action="https://www.example.com" target="_blank" method="get"> <input type="submit" value="Открыть сайт в новой вкладке"> </form>

Этот простой метод представляет собой серверную алтернативу скриптам.

Ответственное использование вкладок

Открытие новой вкладки — это мощный инструмент, но его непродуманное использование может испортить опыт пользователя. Применяйте эту функцию разумно и помните, что удобство пользователей — это главный приоритет.

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