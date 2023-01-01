Отключение CSS-переходов для плавного изменения размеров DOM

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Быстрый ответ

Если вам необходимо немедленно приостановить CSS-переходы для элемента, просто установите значение свойства transition в none через JavaScript. После внесения ваших изменений, верните переходы обратно. Вот соответствующий код:

JS Скопировать код const el = document.querySelector('.element'); // Выбираем интересующий нас элемент const originalTransition = getComputedStyle(el).transition; // Запоминаем исходное состояние перехода el.style.transition = 'none'; // Выключаем переход // Здесь расположен ваш код для модификации элемента... el.style.transition = originalTransition; // Возвращаем переход

Сперва измените transition на none , затем произведите модификации DOM, и после всего верните значение originalTransition . Вот и всё!

Управление переходами с помощью отдельного CSS-класса

Более удобный и надёжный способ — использовать CSS-класс .notransition , который будет отключать переходы:

CSS Скопировать код .notransition { transition: none !important; // Переходы тут не проживут! }

Когда появляется необходимость отключить переходы, просто примените этот класс:

JS Скопировать код el.classList.add('notransition'); // Применяем класс el.offsetHeight; // Вызываем перерасчет браузером el.classList.remove('notransition'); // Удаляем класс

Запрос к свойству offsetHeight заставляет браузер обновить DOM. А изменения произойдут мгновенно, без анимации.

Особенности использования переходов

Переходы в CSS могут наследоваться, подобно семейным обрядам. Используя класс .notransition , помните о его влиянии на все дочерние элементы или применяйте его к их предку.

Вот как можно приостановить все переходы на странице путем добавления .notransition к body :

JS Скопировать код document.body.classList.add('notransition'); // Останавливаем все переходы на странице // Проведите любые изменения DOM... document.body.offsetHeight; // Вызваем обновление DOM document.body.classList.remove('notransition'); // Возвращаем всё в исходное состояние

Частные сценарии и решения

Управление плавными переходами при использовании jQuery

Если вы используете плагины jQuery для изменения размеров элементов, у вас есть возможность контролировать "шаткие" анимации следующим образом:

JS Скопировать код $('.resize-element').addClass('notransition'); // Отключаем переходы $(window).resize(); $('.resize-element').get(0).offsetHeight; $('.resize-element').removeClass('notransition'); // Возвращаем анимацию

Мгновенное выключение переходов с динамическими стилями

Для того чтобы немедленно удалить все переходы, можно динамически добавить тег <style> :

JS Скопировать код const styleTag = document.createElement('style'); styleTag.innerHTML = '* { transition: none !important; }'; // Отключаем переходы на всех элементах document.head.appendChild(styleTag); // Производим необходимые действия... document.head.removeChild(styleTag); // Удаляем добавленный стиль

Специфические сценарии для вашего фреймворка

Поклонники фреймворков, таких как Vue, React или Angular, могут использовать v-bind:class , className и [ngClass] для управления стилями и классами.

Визуализация

Представьте себе жд вокзал, где все поезда движутся. Приостановка CSS-переходов напоминает киносцену, где все вдруг замирают:

Markdown Скопировать код Вокзал 🚉: [🚄💨, 🚅💨, 🚈💨]

Как только мы приостанавливаем переходы:

JS Скопировать код station.pauseAllTrains(); // Останавливаем все поезда

На вокзале воцаряется тишина:

Markdown Скопировать код Вокзал 🚉: [🚄🛑, 🚅🛑, 🚈🛑]

А затем мы снова запускаем поезда в путь:

JS Скопировать код station.resumeAllTrains(); // И снова в путь

"Заморозка" переходов при помощи .notransition — это весьма аналогичный процесс.

Избегайте проблем со старыми браузерами

Необходимость в Reflow

Каждый браузер имеет свои особенности. offsetHeight заставит большинство из них пересчитать DOM, но лучше всего прочитайте документацию конкретного браузера для уверенности.

Осторожность при использовании !important

Держите в уме мощь !important и используйте это свойство с осторожностью. Оно решает большое количество проблем, но его нужно использовать обдуманно, чтобы не создать новые.

Браузер тоже заслуживает уважения

Неумеренное использование notransition может отрицательно сказаться на производительности браузера. Убедитесь, что добавление и удаление классов не приводят к замедлению работы вашего сайта.

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