Отделение десятичной части числа в JavaScript: Math.floor и %

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для выделения десятичной части числа нужно вычесть из него его целую часть. Используйте Math.floor() для положительных чисел и Math.ceil() для отрицательных. Вот несколько примеров:

JS Скопировать код const num = 123.456; const decimalPart = num – Math.floor(num); console.log(decimalPart); // Выведет: 0.456 const negativeNum = -123.456; const negativeDecimalPart = Math.abs(negativeNum) – Math.floor(Math.abs(negativeNum)); console.log(negativeDecimalPart); // Выведет: 0.456

Детально о выделении десятичной части

Формула num – Math.floor(num) обеспечивает высокую точность и является более предпочтительной, чем метод num % 1 . Однако необходима осторожность: в работе с вещественными числами возможны ошибки из-за их неточного представления.

Отрицательные числа: как с ними обращаться

Работая с отрицательными числами, важно делимое изначально привести к абсолютному значению при помощи Math.abs(negativeNum) . Вот так:

JS Скопировать код const negativeNum = -123.456; const decimalPart = Math.abs(negativeNum) – Math.floor(Math.abs(negativeNum)); console.log(decimalPart); // Выведет: 0.456

Строковый метод для магов JS

Можно к числу применить метод toString() , затем разделить строку по точке с помощью метода split(".") :

JS Скопировать код const num = 123.456; const decimalsAsString = (num.toString().split(".")[1] || "0"); console.log(decimalsAsString); // Выведет: "456"

Контроль точности: Берегите вещественные числа

Метод toFixed() позволяет ограничить количество десятичных знаков. Но он возвращает значение в виде строки, поэтому требуется преобразование обратно в число:

JS Скопировать код const num = 123.456; const fixedDecimals = Number((num % 1).toFixed(2)); console.log(fixedDecimals); // Выведет: 0.46

Учтите возможное округление результата.

Избегайте спотыкания об неявные ошибки

Вещественные числа могут подвести:

JS Скопировать код const num = 0.1 + 0.2; const decimalPart = num – Math.floor(num); console.log(decimalPart); // Здесь что-то не так...

Для работы с высокой точностью рекомендуется использовать специализированные библиотеки, например, BigDecimal.

Визуализация

Попробуем представить дробные числа простым и понятным образом:

JS Скопировать код let decimalSlice = (3.14159 – Math.floor(3.14159)).toFixed(5); console.log(decimalSlice); // Выведет: "0.14159"

Вот так мы отрезали от пиццы кусочек, равный десятичной части числа!

Дополнительные навыки

Держите свои математические инструменты в готовности!

Math.trunc() также эффективно обрезает десятичную часть числа:

JS Скопировать код const num = 123.456; const decimalPart = num – Math.trunc(num); console.log(decimalPart); // Выведет: 0.456

Обработка частных случаев

Особенные ситуации, типа числа 0.9999999999999 , требуют особого внимания:

JS Скопировать код const num = 0.9999999999999; const decimalPart = num – Math.floor(num); console.log(decimalPart.toPrecision(12)); // Здесь что-то не так...

Работа с числами – это не всегда весело

При выполнении сложных финансовых операций, где важна высокая точность, применяйте целочисленную арифметику, предварительно масштабируя дробные числа.

Полезные материалы