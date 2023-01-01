Ошибка Ajax при ответе 200 OK: корректное удаление записи#Разное
Быстрый ответ
Если сервер вернул статус 200 OK, а ваш Ajax-запрос вызвал ошибку, скорее всего, причина в несоответствии типов данных или некорректном формате ответа. Укажите в запросе параметр
dataType таким образом, чтобы его значение совпадало с форматом данных, возвращаемых сервером. Для JSON применяется следующий код:
$.ajax({
url: "your-url",
dataType: "json", // Проверьте, соответствует ли этот параметр формату данных, возвращаемых сервером
success: function(data) {
console.log("Успех! Мы это сделали! ✋✋");
},
error: function(xhr) {
console.error("Ошибка! Что-то пошло не так.", xhr.responseText);
}
});
Понимание ответов сервера
Будьте внимательны! Если вы ожидаете получить HTML в ответе, а не JSON, вам не следует использовать
dataType: 'json', поскольку ваш HTML попробуют проанализировать как JSON, что, естественно, вызовет ошибку. Поэтому используйте:
dataType: 'html'
Просто и понятно, не правда ли?
Что, если ответ сервера пуст и/или JSON сформирован не корректно?
Пустой ответ следует возвращать как объект null или в виде пустого JavaScript объекта
{}. Некорректно сформированный JSON вызовет ошибку. Проверьте корректность вашего JSON — ваше будущее "я" обязательно скажет вам спасибо за это.
// Псевдокод для серверной части
if (dataIsEmpty) {
response.write('{}'); // Пустой объект не вызовет проблем
}
Заголовок Content-Type — это наш секретный код
Заголовок Content-Type в ответе сервера — это своего рода рукопожатие 🤝, которое передает клиенту информацию о том, как обрабатывать полученные данные:
dataType: 'json' // Ожидания клиента
Content-Type: application/json; charset=utf-8 // Реальность сервера
Вот это уже похоже на командную работу!
CORS: междоменные запросы
При работе с кросс-доменными запросами, убедитесь, что ваш сервер отвечает с нужными CORS заголовками (
Access-Control-Allow-Origin). В противном случае, запрос будет заблокирован быстрее, чем вы успеете сказать «запрещено».
Как обрабатывать ошибки на профессиональном уровне
Будьте готовы к неожиданным ситуациям и реализуйте функции для обработки ошибок:
error: function(xhr, status, error) {
console.error("Произошла AJAX-ошибка со статусом:" + status);
}
Отладка — ваш главный инструмент
Обнаруживайте и исправляйте ошибки, отлаживая Ajax-запросы. Для этого используйте вкладку «Сеть» в инструментах разработчика вашего браузера 🔎.
Визуализация
Вероятно, вы чувствуете себя так, как будто получили коробку (📦✅), но её содержимое не соответствует ожидаемому (📦❌). Именно такое ощущение возникает, когда ответ Ajax-запроса —
200 OK, но событие генерирует ошибку.
Обеспечьте 100% совместимость данных
Чтобы сделать ваши Ajax-запросы более универсальными, установите в
dataType значение
'text json'. Таким образом, ответ будет сначала обработан как текст, а затем преобразован в JSON:
$.ajax({
url: "ваш-url",
dataType: "text json", // Работает сначала как текст, затем преобразуется в JSON
// ...
});
Правильное преобразование JSON
Если вы работаете с ASP.NET, не забывайте использовать
JavaScriptSerializer для корректного преобразования JSON. Этот совет также актуален и для других серверных языков — правильное преобразование — ваш надежный союзник.
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Владимир Титов
редактор про сервисные сферы