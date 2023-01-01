Определение типа события React в TypeScript: update, submit

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Быстрый ответ

Мощь TypeScript глубже ощущается, когда используются напрямую типы событий React, например React.MouseEvent . Привязывая их к конкретным элементам, таким как <button> , вы получаете все преимущества строгой типизации в TypeScript. Вот образец кода:

typescript Скопировать код const handleClick = (event: React.MouseEvent<HTMLButtonElement>) => { // Реализация обработки клика размещается здесь }; <button onClick={handleClick}>Нажмите на меня... если осмелитесь</button>

Обратите внимание на <HTMLButtonElement> , он важен для четкого определения типа события обработчика.

Применение типов событий в TypeScript

Благодаря TypeScript у вас есть возможность работать с типизированными обработчиками событий, что существенно улучшает качество кода и дает возможность предсказывать поведение ваших компонентов React.

Управление ChangeEvent

Для элементов ввода, которые представлены тегом <input> , следует использовать React.ChangeEvent<HTMLInputElement> . Этот подход позволяет TypeScript связывать соответствующие свойства и методы, например value и onChange , как если бы вы прописали маршрут в навигаторе!

typescript Скопировать код const handleChange = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => { const { name, value } = event.target; // Управление изменениями в поле ввода производится здесь };

Управление MouseEvent

С помощью React.MouseEvent<HTMLButtonElement> , вы можете получить доступ к свойствам, связанным с мышью, например clientX или clientY , что позволит вам получить больше информации о событии.

Обработка KeyboardEvent в подробностях

React.KeyboardEvent станет надежным инструментом для работы с событиями клавиатуры, предоставляя полный контроль над действиями пользователя с клавишами.

Отказ от использования 'any'

Не используйте тип any для параметров событий, так как это подрывает преимущества статической типизации в TypeScript, что в свою очередь приводит к сложностям в отлове ошибок.

Более глубокое управление событиями

Теперь, овладев основами, можно приступить к решению более сложных задач.

Работа с целями событий

В случаях, когда нужно работать с универсальными обработчиками, активными для разных элементов, определение цели события становится необходимым.

typescript Скопировать код const handleEvent = (event: React.SyntheticEvent) => { const target = event.target as HTMLInputElement; // Происходит преобразование типов! const value = target.value; // Сложная логика обработки событий реализуется здесь };

Особенности типов событий

В случае настройки обработчиков форм, используйте event.currentTarget , чтобы гарантировать обновление цели формы, что особенно важно при наличии нескольких форм.

typescript Скопировать код const updateField = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => { this.setState({ [event.currentTarget.name]: event.currentTarget.value }); // Точно и надежно! };

Универсальность SyntheticEvent

SyntheticEvent<T> — это гибкий интерфейс, позволяющий привязать тип события к DOM-элементу, событие которого обрабатывается.

typescript Скопировать код const handleGenericEvent = <T extends HTMLElement>(event: React.SyntheticEvent<T>) => { // Работаем со свойствами конкретного типа T! };

Визуализация

Стоит представлять типы событий React в TypeScript как специализированный набор инструментов:

Markdown Скопировать код | Тип События | Инструмент | | --------------- | ---------- | | ClipboardEvent | ✂️ | | DragEvent | 🧲 | | ChangeEvent | ✏️ | | KeyboardEvent | ⌨️ | | MouseEvent | 🖱️ | | TouchEvent | 👆 | | WheelEvent | 🎡 |

Как каждый инструмент предназначен для своей задачи, так и каждый тип события предназначен для своего вида взаимодействия.

// При действиях пользователя: 👆→ ✏️ Идеальное сочетание (ChangeEvent) 🖱️→ ⌨️ Совместная работа (MouseEvent + KeyboardEvent)

🧰 TypeScript предлагает соответствующий инструмент для решения каждой задачи в React!

Погружение в типы событий React

Для детального понимания типов событий React, существующих в TypeScript, необходимо углубиться в изучение этой темы.

Источник необходимых знаний

Файлы с описанием типов в TypeScript ( lib.dom.d.ts ) и документация React могут стать вашим источником подробной информации о типах событий. Ознакомление с этими материалами откроет перед вами новые горизонты.

Парадигма пересечений

Понимание, что currentTarget — это точка пересечения между типами ограничений и EventTarget , позволит вам углубиться в знания о TypeScript и React.

Управления событиями формы: чему отдать предпочтение?