Определение типа события React в TypeScript: update, submit#React #TypeScript #События в браузере
Быстрый ответ
Мощь TypeScript глубже ощущается, когда используются напрямую типы событий React, например
React.MouseEvent. Привязывая их к конкретным элементам, таким как
<button>, вы получаете все преимущества строгой типизации в TypeScript. Вот образец кода:
const handleClick = (event: React.MouseEvent<HTMLButtonElement>) => {
// Реализация обработки клика размещается здесь
};
<button onClick={handleClick}>Нажмите на меня... если осмелитесь</button>
Обратите внимание на
<HTMLButtonElement>, он важен для четкого определения типа события обработчика.
Применение типов событий в TypeScript
Благодаря TypeScript у вас есть возможность работать с типизированными обработчиками событий, что существенно улучшает качество кода и дает возможность предсказывать поведение ваших компонентов React.
Управление ChangeEvent
Для элементов ввода, которые представлены тегом
<input>, следует использовать
React.ChangeEvent<HTMLInputElement>. Этот подход позволяет TypeScript связывать соответствующие свойства и методы, например
value и
onChange, как если бы вы прописали маршрут в навигаторе!
const handleChange = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
const { name, value } = event.target;
// Управление изменениями в поле ввода производится здесь
};
Управление MouseEvent
С помощью
React.MouseEvent<HTMLButtonElement>, вы можете получить доступ к свойствам, связанным с мышью, например
clientX или
clientY, что позволит вам получить больше информации о событии.
Обработка KeyboardEvent в подробностях
React.KeyboardEvent станет надежным инструментом для работы с событиями клавиатуры, предоставляя полный контроль над действиями пользователя с клавишами.
Отказ от использования 'any'
Не используйте тип
any для параметров событий, так как это подрывает преимущества статической типизации в TypeScript, что в свою очередь приводит к сложностям в отлове ошибок.
Более глубокое управление событиями
Теперь, овладев основами, можно приступить к решению более сложных задач.
Работа с целями событий
В случаях, когда нужно работать с универсальными обработчиками, активными для разных элементов, определение цели события становится необходимым.
const handleEvent = (event: React.SyntheticEvent) => {
const target = event.target as HTMLInputElement; // Происходит преобразование типов!
const value = target.value;
// Сложная логика обработки событий реализуется здесь
};
Особенности типов событий
В случае настройки обработчиков форм, используйте
event.currentTarget, чтобы гарантировать обновление цели формы, что особенно важно при наличии нескольких форм.
const updateField = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
this.setState({ [event.currentTarget.name]: event.currentTarget.value }); // Точно и надежно!
};
Универсальность SyntheticEvent
SyntheticEvent<T> — это гибкий интерфейс, позволяющий привязать тип события к DOM-элементу, событие которого обрабатывается.
const handleGenericEvent = <T extends HTMLElement>(event: React.SyntheticEvent<T>) => {
// Работаем со свойствами конкретного типа T!
};
Визуализация
Стоит представлять типы событий React в TypeScript как специализированный набор инструментов:
| Тип События | Инструмент |
| --------------- | ---------- |
| ClipboardEvent | ✂️ |
| DragEvent | 🧲 |
| ChangeEvent | ✏️ |
| KeyboardEvent | ⌨️ |
| MouseEvent | 🖱️ |
| TouchEvent | 👆 |
| WheelEvent | 🎡 |
Как каждый инструмент предназначен для своей задачи, так и каждый тип события предназначен для своего вида взаимодействия.
// При действиях пользователя:
👆→ ✏️ Идеальное сочетание (ChangeEvent)
🖱️→ ⌨️ Совместная работа (MouseEvent + KeyboardEvent)
🧰 TypeScript предлагает соответствующий инструмент для решения каждой задачи в React!
Погружение в типы событий React
Для детального понимания типов событий React, существующих в TypeScript, необходимо углубиться в изучение этой темы.
Источник необходимых знаний
Файлы с описанием типов в TypeScript (
lib.dom.d.ts) и документация React могут стать вашим источником подробной информации о типах событий. Ознакомление с этими материалами откроет перед вами новые горизонты.
Парадигма пересечений
Понимание, что
currentTarget — это точка пересечения между типами ограничений и
EventTarget, позволит вам углубиться в знания о TypeScript и React.
Управления событиями формы: чему отдать предпочтение?
Несмотря на общепринятое мнение, используйте
React.ChangeEvent для контроля изменений в полях ввода, а
React.FormEvent<EventTarget> для обработки отправки формы. Такой подход позволит вам держать ситуацию под контролем.
Ольга Шадрина
React-разработчик