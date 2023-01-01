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Определение типа события React в TypeScript: update, submit
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Определение типа события React в TypeScript: update, submit

#React  #TypeScript  #События в браузере  
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Быстрый ответ

Мощь TypeScript глубже ощущается, когда используются напрямую типы событий React, например React.MouseEvent. Привязывая их к конкретным элементам, таким как <button>, вы получаете все преимущества строгой типизации в TypeScript. Вот образец кода:

typescript
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const handleClick = (event: React.MouseEvent<HTMLButtonElement>) => {
  // Реализация обработки клика размещается здесь
};

<button onClick={handleClick}>Нажмите на меня... если осмелитесь</button>

Обратите внимание на <HTMLButtonElement>, он важен для четкого определения типа события обработчика.

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Применение типов событий в TypeScript

Благодаря TypeScript у вас есть возможность работать с типизированными обработчиками событий, что существенно улучшает качество кода и дает возможность предсказывать поведение ваших компонентов React.

Управление ChangeEvent

Для элементов ввода, которые представлены тегом <input>, следует использовать React.ChangeEvent<HTMLInputElement>. Этот подход позволяет TypeScript связывать соответствующие свойства и методы, например value и onChange, как если бы вы прописали маршрут в навигаторе!

typescript
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const handleChange = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  const { name, value } = event.target; 
  // Управление изменениями в поле ввода производится здесь
};

Управление MouseEvent

С помощью React.MouseEvent<HTMLButtonElement>, вы можете получить доступ к свойствам, связанным с мышью, например clientX или clientY, что позволит вам получить больше информации о событии.

Обработка KeyboardEvent в подробностях

React.KeyboardEvent станет надежным инструментом для работы с событиями клавиатуры, предоставляя полный контроль над действиями пользователя с клавишами.

Отказ от использования 'any'

Не используйте тип any для параметров событий, так как это подрывает преимущества статической типизации в TypeScript, что в свою очередь приводит к сложностям в отлове ошибок.

Более глубокое управление событиями

Теперь, овладев основами, можно приступить к решению более сложных задач.

Работа с целями событий

В случаях, когда нужно работать с универсальными обработчиками, активными для разных элементов, определение цели события становится необходимым.

typescript
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const handleEvent = (event: React.SyntheticEvent) => {
  const target = event.target as HTMLInputElement; // Происходит преобразование типов!
  const value = target.value;
  // Сложная логика обработки событий реализуется здесь
};

Особенности типов событий

В случае настройки обработчиков форм, используйте event.currentTarget, чтобы гарантировать обновление цели формы, что особенно важно при наличии нескольких форм.

typescript
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const updateField = (event: React.ChangeEvent<HTMLInputElement>) => {
  this.setState({ [event.currentTarget.name]: event.currentTarget.value }); // Точно и надежно!
};

Универсальность SyntheticEvent

SyntheticEvent<T> — это гибкий интерфейс, позволяющий привязать тип события к DOM-элементу, событие которого обрабатывается.

typescript
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const handleGenericEvent = <T extends HTMLElement>(event: React.SyntheticEvent<T>) => {
  // Работаем со свойствами конкретного типа T!
};

Визуализация

Стоит представлять типы событий React в TypeScript как специализированный набор инструментов:

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| Тип События     | Инструмент |
| --------------- | ---------- |
| ClipboardEvent  | ✂️         |
| DragEvent       | 🧲         |
| ChangeEvent     | ✏️         |
| KeyboardEvent   | ⌨️         |
| MouseEvent      | 🖱️         |
| TouchEvent      | 👆         |
| WheelEvent      | 🎡         |

Как каждый инструмент предназначен для своей задачи, так и каждый тип события предназначен для своего вида взаимодействия.

// При действиях пользователя:
👆→ ✏️ Идеальное сочетание (ChangeEvent)
🖱️→ ⌨️ Совместная работа (MouseEvent + KeyboardEvent)

🧰 TypeScript предлагает соответствующий инструмент для решения каждой задачи в React!

Погружение в типы событий React

Для детального понимания типов событий React, существующих в TypeScript, необходимо углубиться в изучение этой темы.

Источник необходимых знаний

Файлы с описанием типов в TypeScript (lib.dom.d.ts) и документация React могут стать вашим источником подробной информации о типах событий. Ознакомление с этими материалами откроет перед вами новые горизонты.

Парадигма пересечений

Понимание, что currentTarget — это точка пересечения между типами ограничений и EventTarget, позволит вам углубиться в знания о TypeScript и React.

Управления событиями формы: чему отдать предпочтение?

Несмотря на общепринятое мнение, используйте React.ChangeEvent для контроля изменений в полях ввода, а React.FormEvent<EventTarget> для обработки отправки формы. Такой подход позволит вам держать ситуацию под контролем.

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Ольга Шадрина

React-разработчик

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