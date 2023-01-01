Определение момента прокрутки страницы до конца в браузере

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Быстрый ответ

Чтобы проверить, проскроллена ли страница до конца с помощью JavaScript, следует использовать условие: window.innerHeight + window.scrollY >= document.documentElement.scrollHeight . Если оно вернет true , это значит, что вы находитесь в конце страницы. Такую проверку удобно разместить в обработчике события scroll :

JS Скопировать код window.addEventListener('scroll', () => { if (window.innerHeight + window.pageYOffset >= document.documentElement.scrollHeight) { console.log('Прокрутка достигла конца страницы!'); } });

В данной части кода мы отслеживаем достижение конца страницы, сравнивая высоту видимой части окна и пройденое расстояние прокрутки с общей высотой документа.

Совместимость с различными браузерами

Работая с разными браузерами, важно использовать window.pageYOffset вместо window.scrollY , чтобы избежать проблем совместимости:

JS Скопировать код window.addEventListener('scroll', () => { if (window.innerHeight + (window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop) >= document.documentElement.offsetHeight) { console.log('Нижняя граница достигнута!'); } });

Следует помнить, что window.scrollY не поддерживается в Internet Explorer, в то время как window.pageYOffset работает без сбоев.

Учет различий в пользовательском интерфейсе

Если в интерфейсе вашего сайта присутствуют элементы как панели инструментов, фиксированные внизу, или футеры, их следует учитывать при проверке достижения нижней части страницы:

JS Скопировать код const OFFSET_TOLERANCE = 10; // пиксели, значение которое можно настроить под интерфейс вашего сайта window.addEventListener('scroll', () => { if (window.innerHeight + window.pageYOffset >= document.documentElement.scrollHeight – OFFSET_TOLERANCE) { console.log('Вы близки к цели! Осталось совсем немного.'); } });

Добавление значения OFFSET_TOLERANCE обеспечивает более точную работу механизма определения окончания прокрутки.

Визуализация

Представьте себе процесс прокрутки страницы как поездку в лифте:

Markdown Скопировать код | Лифт 🛗 | Позиция | | ---------------------------- | ------------------ | | Позиция окна при прокрутке | 🏙️🆙 (восхождение) | | Конец страницы | 🏙️🔚 (конечная точка)|

Когда вы видите из окна лифта последний этаж:

JS Скопировать код if(window.innerHeight + window.scrollY >= document.body.offsetHeight) { // Вы достигли 'низа'! Не переживайте, дальше только вверх. }

Автопрокрутка: когда вручную скроллить 'бесконечно' не хочется

Если на вашем сайте динамически подгружается контент в конце страницы, упростите пользовательский интерфейс и реализуйте автоматическую прокрутку к новым данным, если пользователь уже находится внизу:

JS Скопировать код function isUserAtBottom() { // Проверяем, достиг ли пользователь 'низа' return window.innerHeight + window.pageYOffset >= document.documentElement.scrollHeight; } function scrollToBottom() { // Проводим пользователя до 'низа', делаем это сглаженно! window.scrollTo({ top: document.documentElement.scrollHeight, behavior: 'smooth' }); } // ...в вашем коде, после добавления нового контента if (isUserAtBottom()) { scrollToBottom(); }

Обработка динамического контента и изменений макета

При динамическом добавлении контента на страничку или изменении макета обязательно пересчитайте высоту страницы, чтобы механизм отслеживания прокрутки работал корректно:

JS Скопировать код // Пересчитываем высоту страницы после добавления нового контента, // это как перепланирование бюджета после непредвиденных растрат. function reCalculatePageHeight() { // Логика для перерасчета } window.addEventListener('resize', reCalculatePageHeight);

Учтите, что изменение размера шрифтов также может влиять на высоту содержимого страницы. Следите за необходимыми событиями и уведомлениями.

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