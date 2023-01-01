Определение момента прокрутки страницы до конца в браузере#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Чтобы проверить, проскроллена ли страница до конца с помощью JavaScript, следует использовать условие:
window.innerHeight + window.scrollY >= document.documentElement.scrollHeight. Если оно вернет
true, это значит, что вы находитесь в конце страницы. Такую проверку удобно разместить в обработчике события
scroll:
window.addEventListener('scroll', () => {
if (window.innerHeight + window.pageYOffset >= document.documentElement.scrollHeight) {
console.log('Прокрутка достигла конца страницы!');
}
});
В данной части кода мы отслеживаем достижение конца страницы, сравнивая высоту видимой части окна и пройденое расстояние прокрутки с общей высотой документа.
Совместимость с различными браузерами
Работая с разными браузерами, важно использовать
window.pageYOffset вместо
window.scrollY, чтобы избежать проблем совместимости:
window.addEventListener('scroll', () => {
if (window.innerHeight + (window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop) >= document.documentElement.offsetHeight) {
console.log('Нижняя граница достигнута!');
}
});
Следует помнить, что
window.scrollY не поддерживается в Internet Explorer, в то время как
window.pageYOffset работает без сбоев.
Учет различий в пользовательском интерфейсе
Если в интерфейсе вашего сайта присутствуют элементы как панели инструментов, фиксированные внизу, или футеры, их следует учитывать при проверке достижения нижней части страницы:
const OFFSET_TOLERANCE = 10; // пиксели, значение которое можно настроить под интерфейс вашего сайта
window.addEventListener('scroll', () => {
if (window.innerHeight + window.pageYOffset >= document.documentElement.scrollHeight – OFFSET_TOLERANCE) {
console.log('Вы близки к цели! Осталось совсем немного.');
}
});
Добавление значения
OFFSET_TOLERANCE обеспечивает более точную работу механизма определения окончания прокрутки.
Визуализация
Представьте себе процесс прокрутки страницы как поездку в лифте:
| Лифт 🛗 | Позиция |
| ---------------------------- | ------------------ |
| Позиция окна при прокрутке | 🏙️🆙 (восхождение) |
| Конец страницы | 🏙️🔚 (конечная точка)|
Когда вы видите из окна лифта последний этаж:
if(window.innerHeight + window.scrollY >= document.body.offsetHeight) {
// Вы достигли 'низа'! Не переживайте, дальше только вверх.
}
Автопрокрутка: когда вручную скроллить 'бесконечно' не хочется
Если на вашем сайте динамически подгружается контент в конце страницы, упростите пользовательский интерфейс и реализуйте автоматическую прокрутку к новым данным, если пользователь уже находится внизу:
function isUserAtBottom() {
// Проверяем, достиг ли пользователь 'низа'
return window.innerHeight + window.pageYOffset >= document.documentElement.scrollHeight;
}
function scrollToBottom() {
// Проводим пользователя до 'низа', делаем это сглаженно!
window.scrollTo({ top: document.documentElement.scrollHeight, behavior: 'smooth' });
}
// ...в вашем коде, после добавления нового контента
if (isUserAtBottom()) {
scrollToBottom();
}
Обработка динамического контента и изменений макета
При динамическом добавлении контента на страничку или изменении макета обязательно пересчитайте высоту страницы, чтобы механизм отслеживания прокрутки работал корректно:
// Пересчитываем высоту страницы после добавления нового контента,
// это как перепланирование бюджета после непредвиденных растрат.
function reCalculatePageHeight() {
// Логика для перерасчета
}
window.addEventListener('resize', reCalculatePageHeight);
Учтите, что изменение размера шрифтов также может влиять на высоту содержимого страницы. Следите за необходимыми событиями и уведомлениями.
Полезные материалы
- Свойство Window: scrollY – Веб-API | MDN — подробное описание свойства
scrollY.
- API Intersection Observer – Веб-API | MDN — API для определения видимости элементов.
- javascript – Проверка, прокрутил ли пользователь до конца (не только окно, но и любой элемент) – Stack Overflow — советы по проверке, достигли ли вы конца прокрутки в различных контекстах.
- Debouncing и Throttling, объяснённые на примерах | CSS-Tricks — обзор концепции debouncing и throttling для оптимизации обработки событий прокрутки.
- Плавная прокрутка | CSS-Tricks — описание реализации плавной прокрутки.
Вероника Лисицына
фронтенд-инженер