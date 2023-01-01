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Определение длины строки через jQuery: методы и примеры
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Определение длины строки через jQuery: методы и примеры

#Веб-разработка  #Основы JavaScript  #jQuery  
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Быстрый ответ

Для определения длины строки в JavaScript используйте свойство .length, которое подсчитывает количество символов:

JS
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let length = "Пример текста".length; // Выдаст: 13

При работе с юникодными символами задача усложняется. В таких случаях применяйте оператор расширения для корректного подсчета:

JS
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let unicodeStringLength = [..."𠮷"].length; // Выведет: 1 вместо 2

Нахождение функции типа uniLen(s) будет весьма полезно при работе с такого рода "юникодными нюансами".

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Что ты делаешь, Юникод?

Юникод и JavaScript

Подсчет символов в юникоде может быть хитроумным. Вот пример такого подхода:

JS
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const uniLen = s => [...s].length;
console.log(uniLen("𠮷𠮷")); // Выведет: 2

Когда эффективность имеет значение

Использование оператора расширения вызывает дополнительные вычислительные затраты. Для ASCII-строк лучше придерживаться проверенных методов:

JS
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let length = "Введите вашу строку здесь".length; // Просто и быстро.

jQuery – История любви

Определение длины подстроки в jQuery

С jQuery все немного иначе, для определения длины строки достаточно выполнить следующее:

JS
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let textLength = $('#selector').text().length; // Какая длина у твоей строки! 🕶️

Определение длины строки значения ввода

Значения ввода могут быть немного сложнее, однако, мы найдем решение и здесь:

JS
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let inputLength = $('#selector').val().length; // Я вижу твою длину, строка ввода! 😉

Не забывайте о важности точных селекторов для получения корректного результата.

Внимайте подводным камням

Пробелы и переводы строк также учитываются

.length учитывает пробелы и переводы строк, чтобы исключить их, используйте trim():

JS
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let trimmedLength = " Коварная строка\n".trim().length; // Ловкое обращение с пробелами и переводами строк. Во!

Пустые и нулевые строки – призраки

В случае пустой строки .length вернет 0. Использование .length с null или undefined приведет к ошибке TypeError.

Визуализация

Представьте себе, что как портной, вы измеряете ткань, так в JavaScript мы определяем длину строки.

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"Нить".length ➡️ 📏 5

Суть процесса – наша строка – это лента, а .length – измерительная шкала, которая подсчитывает каждый символ:

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Лента:    "🧵🌟🎈🎀🔔✨"
Измеряем:  1  2  3  4  5  6

Свойство .length подсчитывает все символы, аналогично тому, как происходит отсчет на измерительной ленте.

Советы от мастера

Доверяйте исконному JS

Если задача состоит в определении длины строки, то использование jQuery слишком избыточное. Исконный JavaScript с его .length будет прекраснее и эффективнее.

Внимание: Избегайте злоупотребления alert()

Применение alert() для вывода длины строки подойдет для базовой отладки, но несомненно эффективнее будет вывод в консоль или обновление DOM для взаимодействия с пользователем.

Полезные материалы

  1. String: length – JavaScript | MDN — Основной источник информации о свойстве length в строках.
  2. JavaScript String length Property — Понятное объяснение длины строк.
  3. Строки — Детальный обзор строк в JavaScript, включая вопросы длины.
  4. JavaScript string.length – GeeksforGeeks — Глубокое понимание свойства length со «стороны гиков».
  5. ECMA-262 – Ecma International — Официальный ресурс спецификаций JavaScript для тех, кто стремится знать все без исключения.
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Элина Баранова

разработчик Android

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