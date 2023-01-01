Определение длины строки через jQuery: методы и примеры#Веб-разработка #Основы JavaScript #jQuery
Быстрый ответ
Для определения длины строки в JavaScript используйте свойство
.length, которое подсчитывает количество символов:
let length = "Пример текста".length; // Выдаст: 13
При работе с юникодными символами задача усложняется. В таких случаях применяйте оператор расширения для корректного подсчета:
let unicodeStringLength = [..."𠮷"].length; // Выведет: 1 вместо 2
Нахождение функции типа
uniLen(s) будет весьма полезно при работе с такого рода "юникодными нюансами".
Что ты делаешь, Юникод?
Юникод и JavaScript
Подсчет символов в юникоде может быть хитроумным. Вот пример такого подхода:
const uniLen = s => [...s].length;
console.log(uniLen("𠮷𠮷")); // Выведет: 2
Когда эффективность имеет значение
Использование оператора расширения вызывает дополнительные вычислительные затраты. Для ASCII-строк лучше придерживаться проверенных методов:
let length = "Введите вашу строку здесь".length; // Просто и быстро.
jQuery – История любви
Определение длины подстроки в jQuery
С jQuery все немного иначе, для определения длины строки достаточно выполнить следующее:
let textLength = $('#selector').text().length; // Какая длина у твоей строки! 🕶️
Определение длины строки значения ввода
Значения ввода могут быть немного сложнее, однако, мы найдем решение и здесь:
let inputLength = $('#selector').val().length; // Я вижу твою длину, строка ввода! 😉
Не забывайте о важности точных селекторов для получения корректного результата.
Внимайте подводным камням
Пробелы и переводы строк также учитываются
.length учитывает пробелы и переводы строк, чтобы исключить их, используйте
trim():
let trimmedLength = " Коварная строка\n".trim().length; // Ловкое обращение с пробелами и переводами строк. Во!
Пустые и нулевые строки – призраки
В случае пустой строки
.length вернет 0. Использование
.length с
null или
undefined приведет к ошибке TypeError.
Визуализация
Представьте себе, что как портной, вы измеряете ткань, так в JavaScript мы определяем длину строки.
"Нить".length ➡️ 📏 5
Суть процесса – наша строка – это лента, а
.length – измерительная шкала, которая подсчитывает каждый символ:
Лента: "🧵🌟🎈🎀🔔✨"
Измеряем: 1 2 3 4 5 6
Свойство
.length подсчитывает все символы, аналогично тому, как происходит отсчет на измерительной ленте.
Советы от мастера
Доверяйте исконному JS
Если задача состоит в определении длины строки, то использование jQuery слишком избыточное. Исконный JavaScript с его
.length будет прекраснее и эффективнее.
Внимание: Избегайте злоупотребления
alert()
Применение
alert() для вывода длины строки подойдет для базовой отладки, но несомненно эффективнее будет вывод в консоль или обновление DOM для взаимодействия с пользователем.
Полезные материалы
- String: length – JavaScript | MDN — Основной источник информации о свойстве
lengthв строках.
- JavaScript String length Property — Понятное объяснение длины строк.
- Строки — Детальный обзор строк в JavaScript, включая вопросы длины.
- JavaScript string.length – GeeksforGeeks — Глубокое понимание свойства
lengthсо «стороны гиков».
- ECMA-262 – Ecma International — Официальный ресурс спецификаций JavaScript для тех, кто стремится знать все без исключения.
Элина Баранова
разработчик Android