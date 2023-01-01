Определение четности числа в JavaScript: полное руководство

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Быстрый ответ

Для выявления нечетности числа в JavaScript обычно применяется оператор остатка от деления ( % ). Число считается нечетным, если остаток от его деления на 2 равен 1 .

JS Скопировать код const isOdd = num => num % 2 == 1;

Пример использования этой функции:

JS Скопировать код console.log(isOdd(5)); // true console.log(isOdd(8)); // false

Эффективность и альтернативы

Оператор остатка от деления — это стандартный способ решения такого рода проблем. Однако в JavaScript существует и альтернативный метод с применением побитового оператора И ( & ). Он может быть более быстрой и не менее надежной альтернативой.

JS Скопировать код const isOdd = num => (num & 1) === 1; // "& 1" — проверка на нечетность

Внимательность к деталям

Проверка входных данных – это обязательная часть написания программ на JavaScript. Недостаточно внимательная проверка может привести к непредсказуемым результатам при работе с дробными числами:

JS Скопировать код console.log(isOdd(4.5)); // false... но разве 4.5 можно назвать ни четным, ни нечетным!

Для того чтобы корректно обработать такие ситуации, проверьте, действительно ли число является целым:

JS Скопировать код const isOdd = num => Number.isInteger(num) && num % 2 !== 0; // Так совершенно точно будет верно

Визуализация

Представьте себе набор чисел, наша задача состоит в том, чтобы отобрать среди них нечетные:

JS Скопировать код function isOdd(num) { return num % 2 !== 0; } // "Охранник", выбирающий нужные числа

И вот перед нами процессия цифр:

0️⃣ 1️⃣ 2️⃣ 3️⃣ 4️⃣ 5️⃣ 6️⃣ 7️⃣ 8️⃣ 9️⃣

Мы должны вручить им "значки нечетности":

[⁉️, 🎫, ⁉️, 🎫, ⁉️, 🎫, ⁉️, 🎫, ⁉️, 🎫]

Числа, получившие значки, и будут нечетными! Вот так наглядно выглядит принцип работы num % 2 !== 0 .

Важность производительности

Использование оператора остатка от деления обычно является интуитивно понятным, однако вопросы эффективности изредка становятся объектом обсуждения. Давайте сравним эффективность в реальных условиях:

Остаток от деления против побитовой операции

JS Скопировать код function isOddModulus(num) { // Традиционный подход return num % 2 !== 0; } function isOddBitwise(num) { // Современный подход return (num & 1) === 1; }

Хотя побитовая операция может оказаться совсем немного быстрее, разница обычно бывает незначительной для большинства задач.

Написание надежного кода

При создании функций важно, чтобы они надежно работали с различными входными данными и обеспечивали стабильную производительность:

JS Скопировать код function isOdd(num) { if (typeof num !== 'number' || !Number.isInteger(num)) { throw new Error('Аргумент должен быть целым числом'); // Выдаем исключение при неправильных данных } return (num & 1) === 1; }

Эта функция не только проверяет число на нечетность, но и производит его валидацию.

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