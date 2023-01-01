Обработка клика вне элемента в Vue.js: подходы и решения

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Быстрый ответ

Чтобы отследить клики вне определённого элемента, потребуется настроить обработку событий на уровне всего документа. Ниже представлен пример кода JavaScript, иллюстрирующего этот процесс:

JS Скопировать код // Элемент, за которым мы следим const elem = document.getElementById('elem'); // Настраиваем обработку кликов document.addEventListener('click', (e) => { if (!elem.contains(e.target)) { // Клик произошёл вне элемента console.log('Совершён клик за пределами elem!'); } });

Здесь используются глобальная обработка событий и метод .contains() для проверки наличия событий вне элемента.

Vue.js: Реактивный подход

В рамках проектов на Vue.js рекомендуется использовать более реактивные и декларативные методы, такие как пользовательские директивы Vue, позволяющие их повторное использование в различных компонентах.

Vue 2: Создание пользовательской директивы

Создать пользовательскую директиву в Vue 2 возможно при помощи хуков bind и unbind для добавления и удаления обработчиков событий:

JS Скопировать код Vue.directive('click-outside', { bind: function (el, binding, vnode) { el.clickOutsideEvent = function (event) { if (!(el == event.target || el.contains(event.target))) { // Если клик был за пределами элемента, вызываем специфичную функцию vnode.context[binding.expression](event); } }; document.body.addEventListener('click', el.clickOutsideEvent) }, unbind: function (el) { // Удаляем обработчик события document.body.removeEventListener('click', el.clickOutsideEvent) }, });

Применение этой директивы в шаблонах выглядит так:

HTML Скопировать код <template> <div v-click-outside="outsideClickHandler"> <!-- Ваш HTML-код --> </div> </template>

Vue 3: Управление жизненным циклом

В Vue 3 появился Composition API, который внёс изменения в регистрацию директив. Теперь соответствующие хуки жизненного цикла именуются beforeMount и unmounted :

JS Скопировать код const clickOutsideDirective = { beforeMount(el, binding) { // Аналог хука `bind` из Vue 2 }, unmounted(el) { // Аналог хука `unbind` из Vue 2 } }; app.directive('click-outside', clickOutsideDirective);

Применение событий фокусировки

События @focus и @focusout могут быть использованы для обнаружения клика вне элемента, в частности при использовании атрибута tabindex .

Готовые решения

Если вы ограничены во времени, то можно обратиться к готовым пакетам, таким как vue-clickaway, v-click-outside или vue3-click-outside. Они обеспечат кроссбраузерную совместимость и ускорят весь процесс.

Сохраните свою кодовую базу чистой!

Не забывайте удалять обработчики событий после их использования, чтобы предотвратить утечку памяти. Это особенно важно для одностраничных приложений.

Визуализация

Можно представить процесс обнаружения клика за пределами элемента как создание невидимой ограды вокруг элемента:

Коробка = 📦 Клики пользователя = 👆 Ограда = 🔳

Клик внутри коробки:

Markdown Скопировать код 🔳🔳🔳 🔳📦👆🔳 🔳🔳🔳

Клик за пределами коробки активирует функцию detectOutsideClick() :

Markdown Скопировать код 🔳🔳🔳 🔳📦🔳👆 🔳🔳🔳

Сложные сценарии и их решения

Динамическое содержимое

Для обеспечения корректной работы обработчиков в условиях динамически изменяющегося контента необходимо использовать делегирование событий.

Берегитесь распространения событий

Использование event.stopPropagation() требует осторожности, поскольку может привести к нежелательным эффектам и ошибкам.

Вложенные интерактивные элементы

Будьте внимательны с интерактивными элементами: клик на дочернем элементе не должен считаться кликом за пределами.

Сенсорные устройства и доступность

Блокноту высокую совместимость с сенсорными устройствами и относитесь с особой внимательностью к доступности для пользователей, использующих навигацию с клавиатуры или считывание с экрана.

Полезные материалы