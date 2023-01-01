Обновление значения в массиве объектов JavaScript и Lodash#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Массивы и методы
Быстрый ответ
Чтобы обновить значения в массиве объектов, можно воспользоваться методом
.map(), который создает новый массив, включающий изменённые элементы. Ниже приведен пример функции:
const updateItems = (arr, prop, match, newVal) =>
arr.map(item => item[prop] === match ? { ...item, [prop]: newVal } : item);
// Пример применения функции:
const users = [{ id: 1, name: 'Alice' }, { id: 2, name: 'Bob' }];
const updatedUsers = updateItems(users, 'name', 'Bob', 'Robert'); // Bob теперь Robert!
В результате выполнения этой функции значение свойства
name изменится с 'Bob' на 'Robert', при этом все остальные свойства останутся без изменений.
Прямой подход: использование findIndex
Если вам необходимо внести изменения непосредственно в исходный массив, можно применить метод
.findIndex():
const index = users.findIndex(user => user.name === 'Alice');
if (index !== -1) {
users[index].name = 'Alison'; // Alice становится Alison
}
Примечание: Этот метод изменяет исходный массив
users. Используйте его только в том случае, если вам это приемлемо.
Работа с дубликатами: forEach
Если в массиве присутствуют объекты с одинаковыми значениями, вы можете использовать метод
.forEach(), чтобы обновить все соответствующие объекты:
users.forEach(user => {
if(user.name === 'Alice') {
user.name = 'Alison';
}
});
Будьте внимательны к уникальности идентификаторов
Уникальные идентификаторы критически важны для обеспечения корректности результатов. Если у вас нет уникальности, вы можете случайно обновить данные неправильного объекта.
Удачная практика с Object.assign
Чтобы сохранить исходные ссылки без изменений, используйте
Object.assign. Этот метод объединяет свойства объектов:
const usersCopy = users.map(user =>
user.name === 'Bob' ? Object.assign({}, user, { name: 'Robert' }) : user
); // Bob становится Robert
Соблюдайте реактивность: Переприсваивание обновленных массивов
В реактивных фреймворках важно переприсваивать обновленные массивы обратно в исходную переменную:
this.setState({ users: updatedUsers }); // React обновит состояние
Увеличиваем производительность: Использование словарей
Доступ к элементам с помощью словарных объектов обычно происходит быстрее, чем итерационный доступ, особенно при работе с большими массивами:
const userDict = { '1': { name: 'Alice' }, '2': { name: 'Bob' }};
userDict['2'].name = 'Robert'; // Быстрое обновление для Robert
Визуализация
Вставьте рабочего библиотекаря, ваши задачи подобны упорядочиванию книг:
Массив библиотеки: [{Title: "Основы JS", ID: 101, CheckedOut: false}, ...]
Обновление статуса книги — это как найти нужный том на полке:
libraryArray.find(book => book.ID === 101).CheckedOut = true;
Как выглядела и как стала полка:
До: [📘📗📕, 📗(ID: 101), 📙]
После: [📘📗📕, 📗✅(ID: 101, CheckedOut: true), 📙] // Книга обновлена, штраф отменяется
Введение в оператор распространения
Воспользуйтесь оператором распространения для безопасного обновления объектов:
users.map(user =>
user.id === targetId ? { ...user, ...newProps } : user
);
Сторонняя помощь: библиотека lodash
Если вам необходимы дополнительные возможности, библиотека lodash предлагает удобные функции:
_.set(users, '[0].name', 'Alison'); // с помощью lodash Alice меняет имя на Alison
Аккуратная работа с реактивными фреймворками
При использовании реактивных фреймворков важно проводить обновление состояния корректно:
Пример для Vue:
this.$set(this.users, index, updatedUser) // Vue обрабатывает изменения правильно
Поддерживаем читаемость и здоровую кодовую базу
В рамках больших проектов рекомендуется создавать вспомогательные функции для работы с объектами и хранить их в отдельных модулях. Это повышает читаемость кода и соблюдает принцип DRY (Don’t Repeat Yourself).
Гармония с функциональным программированием
Если вы придерживаетесь функционального программирования, отдайте предпочтение немутабельным обновлениям вместо прямого изменения. Это сведет к минимуму побочные эффекты и сделает ваш код более безопасным и предсказуемым.
Полезные материалы
- Array.prototype.find() – JavaScript | MDN — мощный метод для поиска элементов.
- Array.prototype.findIndex() – JavaScript | MDN — поиск индексов элементов.
- Array.prototype.map() – JavaScript | MDN — руководство MDN по трансформации массивов.
- Array.prototype.forEach() – JavaScript | MDN — итерация через каждый элемент массива.
- Array.prototype.filter() – JavaScript | MDN — отбор элементов для создания нового массива.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер