Настройка CORS-заголовков для скриптов в Express.js

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для установки HTTP-заголовков для статических файлов в Express.js ключевым является использование промежуточного программного обеспечения (middleware). Оно должно применять метод res.set() непосредственно перед отправкой файла. Чтобы сконфигурировать пользовательские заголовки для всех запросов к статическим файлам, используйте следующий код:

JS Скопировать код app.use('/assets', (req, res, next) => { res.set('Give-Me', 'Cookies'); // Express желает получить печенья next(); }, express.static('public'));

Этот код добавит заголовок "Give-Me": "Cookies" к каждому ответу сервера при запросе файлов из директории 'public' .

Сценарии конфигурации заголовков

Иногда возникает необходимость установить специфические заголовки для определённых ситуаций. Вот какие инструменты помогут вам справиться с подобными задачами.

Облегчение работы с CORS

Для более эффективной работы с политикой CORS используйте middleware cors , которое предоставляет гибкие настройки нужных заголовков:

JS Скопировать код const corsOptions = { origin: 'https://my.favorite.site', // Ваш излюбленный сайт optionsSuccessStatus: 200, // Всегда ожидаем статус 200 }; app.use('/assets', cors(corsOptions), express.static('public'));

Контроль над кешированием

Регулирование кеширования статических файлов возможно с помощью настройки заголовков Cache-Control :

JS Скопировать код app.use('/assets', (req, res, next) => { res.set('Cache-Control', 'public, max-age=86400'); // Длительное кеширование next(); }, express.static('public'));

Повышение уровня безопасности с помощью заголовков

Усилите безопасность приложения, используя заголовки, нацеленные на безопасность, например Content-Security-Policy (CSP) . Пакет helmet будет полезным помощником в этом:

JS Скопировать код const helmet = require('helmet'); app.use(helmet.contentSecurityPolicy()); // Защищаемся с помощью helmet app.use('/assets', express.static('public'));

Визуализация

Допустим, приложение Express.js — это склад, а HTTP-заголовок — это инструкция, прикрепленная к каждой коробке:

Склад Express.js (🏭): Место для хранения статических файлов

Место для хранения статических файлов Получатель (📬): Браузер, запрашивающий файлы

Браузер, запрашивающий файлы Инструкция (📝): HTTP-заголовок

Переведем это в код с применением промежуточного программного обеспечения:

JS Скопировать код app.use(express.static('public', { setHeaders: (res, path) => { res.set('X-Package-Poster', 'Обращаться с осторожностью'); // Обратите внимание на хрупкость содержимого } }));

Теперь каждый файл, передаваемый вами, будет сопровождаться пользовательским заголовком ответа, сообщающим браузеру о конкретных инструкциях.

Заголовки для улучшения работы приложения

Производительность приложения имеет критическое значение, и контролирование заголовков может оказать серьезное влияние на неё. Вы должны оптимизировать настройку заголовков для разнообразных операций и запросов.

Массовая установка заголовков

Чтобы установить несколько заголовков одновременно, передайте объект в метод res.set :

JS Скопировать код app.use('/assets', (req, res, next) => { res.set({ 'Child-One': 'ValueOne', // Первый заголовок 'Child-One' 'Child-Two': 'ValueTwo', // Его брат 'Child-Two' // И многие другие }); next(); }, express.static('public'));

Динамическая установка заголовков

В динамично меняющемся окружении динамические заголовки незаменимы. Изменяйте заголовки в соответствии с характеристиками запроса:

JS Скопировать код app.use('/assets', (req, res, next) => { res.set('Super-Powered-By', 'Express'); // Сила Express скрыта здесь if (req.is('json')) { res.set('Content-Type', 'application/json'); // Для JSON-запросов } next(); }, express.static('public'));

Индивидуальная подборка файлов для пользователей

Выделяйте файлы индивидуально для каждого пользователя с помощью умного middleware, учитывая особенности их устройств:

JS Скопировать код app.use('/assets', (req, res, next) => { if (req.headers['user-agent'].includes('Mobile')) { res.set('Content-Type', 'text/css'); // Для мобильных пользователей express.static('public/mobile')(req, res, next); } else { express.static('public/desktop')(req, res, next); // Для пользователей ПК } });

Полезные материалы