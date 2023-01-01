Мокирование конкретного метода класса в Jest: руководство

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Быстрый ответ

Чтобы застабить выборный метод класса в Jest, превосходно подходит комбинация функций jest.spyOn() и mockImplementation() либо mockReturnValue() . Все просто:

JS Скопировать код import MyClass from './MyClass'; // Начинаем стабировать метод const mockMyMethod = jest.spyOn(MyClass.prototype, 'myMethod'); // Устанавливаем стабовое возвращаемое значение mockMyMethod.mockReturnValue('стабированное значение');

В результате переопределяем метод myMethod , который, без оказания влияния на другие методы, присваивает возвращаемое значение 'стабированное значение' при каждом экземпляре MyClass .

Рассмотрим методы по отдельности

Стабирование конкретного экземпляра метода

Для стабирования метода конкретного экземпляра:

JS Скопировать код let instance = new MyClass(); jest.spyOn(instance, 'myMethod').mockReturnValue('Это уникально стабированный метод');

Остальные экземпляры MyClass будут продолжать работать в обыкновенном режиме, без стаба.

Как быть со статическими методами?

Со статическими методами поступаем аналогично:

JS Скопировать код jest.spyOn(MyClass, 'staticMyMethod').mockReturnValue('Статический метод застабирован');

Здесь мы обращаемся прямо к классу, а не к его прототипу.

Доделки после прохождения тестов

Для очистки всех стабов после прохождения тестов используется:

JS Скопировать код afterAll(() => { jest.restoreAllMocks(); });

Если нужно восстановить работу только одного стабированного метода:

JS Скопировать код mockMyMethod.mockRestore();

Частичное стабирование

Для исключения стабирования всех методов с использованием jest.mock() , сохранив при этом остальные методы в их оригинальном состоянии:

JS Скопировать код jest.mock('./MyClass', () => { const originalModule = jest.requireActual('./MyClass'); return { ...originalModule, myMethod: jest.fn().mockReturnValue('стабированное значение'), }; });

Управление стрелочными функциями

Если потребуется застабировать стрелочную функцию, то проще её переписать в обычный метод класса для упрощения тестирования:

JS Скопировать код class MyClass { myMethod = function() { return 'реальное значение'; } }

Переопределение методов? Есть такое!

Создание подкласса с переопределением метода — еще один вариант стабирования:

JS Скопировать код class MockedClass extends MyClass { myMethod() { return 'стабированное значение'; } }

Теперь MockedClass использовать в тестах.

Подсказки для TypeScript

В TypeScript придется внимательно работать с приведением типов при стабировании:

typescript Скопировать код jest.mock('./MyClass'); const { MyClass } = jest.requireActual('./MyClass'); const mockedMyClass = new MyClass() as jest.Mocked<MyClass>; mockedMyClass.myMethod.mockReturnValue('стабированное значение');

Визуализация

Рассмотрим ваш класс как набор инструментов, где каждый метод — отдельный инструмент. Нам требуется застабировать лишь молоток, не влияя на работоспособность остальных инструментов.

JS Скопировать код class Toolbox { hammer() { return 'бах!'; } wrench() { return 'вертим!'; } screwdriver() { return 'поворот!'; } } // Стабируем метод hammer jest.spyOn(Toolbox.prototype, 'hammer').mockImplementation(() => 'стабировано-бах!');

До: Все инструменты полностью функциональны.

Markdown Скопировать код 🧰: [🔨 ➜ 'бах!', 🔧 ➜ 'вертим!', 🪛 ➜ 'поворот!']

После: Молоток стабирован, остальные инструменты снова функционируют в обыкновенном режиме.

Markdown Скопировать код 🧰: [🔨 ➜ 'стабировано-бах!', 🔧 ➜ 'вертим!', 🪛 ➜ 'поворот!']

Проверка стабов на работоспособность

Проверим, работают ли стабы посредством проверки возвращаемого значения и количества вызовов:

JS Скопировать код expect(mockedMyClass.myMethod()).toBe('стабированное значение'); expect(mockedMyClass.myMethod).toHaveBeenCalledTimes(1);

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