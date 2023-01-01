Манипуляции с HTML внутри iframe с помощью jQuery#Веб-разработка #jQuery #Встраивание (iframe)
Быстрый ответ
Для взаимодействия с содержимым
iframe через JavaScript или jQuery, они должны находиться на той же домене, что и родительская страница. Приведем примеры кода:
JavaScript:
var content = document.getElementById('myIframe').contentWindow.document;
jQuery:
var content = $('#myIframe').contents();
Для взаимодействия с
iframe на другом домене используйте
window.postMessage. Этот метод позволяет безопасно обмениваться сообщениями между доменами.
Профессиональные советы при работе с jQuery
Поиск элементов и изменение стилей
Для изменения определённых элементов внутри
iframe, воспользуйтесь следующей конструкцией:
$('#myIframe').contents().find('#someDiv').removeClass('hidden');
С помощью этого кода вы можете найти элемент
someDiv и удалить у него класс
hidden.
Управление событиями загрузки Iframe
Вы можете убедиться, что содержимое
iframe полностью загрузилось, добавив обработчик события загрузки:
$('#myIframe').on('load', function() {
var iframeBody = $(this).contents().find('body');
iframeBody.html('<p>Добавлено новое содержимое</p>');
});
В этом примере мы добавляем обработчик события
load к
myIframe, после которого мы можем вносить изменения в его содержимое.
Обход политики одного источника
В случае, если
iframe загружен с другого домена, следите за обработкой ошибок:
try {
var content = $('#myIframe').contents();
} catch (error) {
console.error('Доступ запрещён: разные домены');
}
Убедитесь, что
iframe и родительская страница размещены на одном домене, чтобы обеспечить доступ к содержимому.
Использование с PHP и setInterval
Вы можете воспользоваться серверным скриптом для отображения содержимого с других ресурсов на вашем веб-сайте:
echo file_get_contents('http://external-domain.com/somepage.html');
С помощью серверного скрипта вы можете отобразить контент с внешнего источника внутри вашего домена.
Визуализация
Вот визуальное представление основных концепций:
Главный офис (🏢): Родительский документ с `iframe`
Комната 1 (🚪🖥): `iframe`, с которым нужно взаимодействовать
Пропуск охраны (🔑): Политика одного источника, контролирующая доступ
Для доступа к содержимому
iframe:
🔑 Доступ открыт: 🏢 ➡️ 🚪🖥 // Вы можете свободно взаимодействовать с содержимым
🔑 Доступ закрыт: 🚪🖥 ❌ // Доступ к содержимому `iframe` невозможен
Когда работаем с кросс-доменными
iframe:
// Доступ к содержимому заблокирован
Примечание: Для некоторых кросс-доменных операций можно использовать
CORS или
postMessage.
Продвинутые приёмы
Задание контекста функции для документа Iframe
С помощью jQuery можно задать контекст выполнения функции внутри
iframe:
$(document).ready(function() {
var $iframeBody = $('#myIframe').contents().find('body');
$.getJSON('/get-data', function(data) {
$iframeBody.find('#data-container').html(data);
}.bind($iframeBody));
});
Работа с DOM через .contentWindow
Для манипуляции с DOM
iframe без использования jQuery:
var iframeDOM = document.getElementById('myIframe').contentWindow.document;
iframeDOM.getElementById('someElement').textContent = "Updated Content";
Наблюдение за динамическим содержимым
Если содержимое
iframe обновляется динамически:
setInterval(function() {
var content = $('#myIframe').contents().find('#dynamicContent');
// Содержимое изменено
}, 1000);
Функция
setInterval позволяет периодически проверять содержимое на наличие изменений.
Полезные материалы
- Политика одного источника – Безопасность в Интернете | MDN — информация о ограничениях доступа к ресурсам с других доменов.
- .contents() | Документация API jQuery — описание метода jQuery для работы с содержимым
iframe.
- HTML DOM элементы IFrame — руководство по управлению
iframeс помощью JavaScript.
- Обеспечение безопасности iframe | Статьи | web.dev — как обеспечить безопасность при работе с
iframe.
- Выполнение JavaScript-кода, хранящегося в строке – Stack Overflow — обсуждение способов выполнения JavaScript-кода из строки.
- Cross-Origin Resource Sharing (CORS) – HTTP | MDN — руководство по выполнению кросс-доменных запросов.
- GitHub – davidjbradshaw/iframe-resizer — инструмент для автоматического изменения размеров
iframe.
Элина Баранова
разработчик Android