Корректное получение даты и времени в JavaScript: getDay и getMonth

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Быстрый ответ

Для получения текущей даты и времени создайте экземпляр объекта Date при помощи new Date() . Вот код-пример:

JS Скопировать код const now = new Date(); console.log(now); // Готово! В консоли выведется текущая дата и время.

Если требуется представить дату в локализованном или формате ISO, примените методы now.toLocaleString() и now.toISOString() для конвертации даты в строку нужного формата.

Извлечение компонентов даты методами get

Методы now.getDate() и now.getMonth() позволяют получить отдельные данные. .getDate() возвращает день месяца, а .getMonth() — номер месяца начиная с нуля (поэтому к результату всегда нужно присоединить 1 ).

Особенности индексации месяцев и правил форматирования

Остерегайтесь – индексы месяцев начинаются с нуля

В JavaScript отсчёт месяцев идёт с нуля. Поэтому, чтобы получить "обычный" номер месяца, следует увеличить значение на единицу:

JS Скопировать код const month = now.getMonth() + 1; // Так, январь будет 1, а не 0. Сюрприз!

Форматирование однозначных чисел с ведущими нулями

В случаях, когда однозначные числа нужно отобразить с ведущим нулем, пригодится следующая функция:

JS Скопировать код function padTo2Digits(num) { return num.toString().padStart(2, '0'); // Преобразует 9 в 09, а 10 оставит без изменений }

Упрощённая работа с форматом MySQL в JavaScript

Эта функция полезна тогда, когда необходим формат даты и времени, соответствующий MySQL:

JS Скопировать код function toMySQLFormat(date) { /* Форматирует дату и время в формат "yyyy-mm-dd hh:mm:ss", который подходит для MySQL */ return date.getFullYear() + '-' + padTo2Digits(date.getMonth() + 1) + '-' + padTo2Digits(date.getDate()) + ' ' + padTo2Digits(date.getHours()) + ':' + padTo2Digits(date.getMinutes()) + ':' + padTo2Digits(date.getSeconds()); }

Создание часов с обновлением по времени

С использованием функции setInterval() можно создать часы, которые будут обновлять время каждую секунду:

JS Скопировать код setInterval(() => { /* Аналогично реальной жизни, наблюдение за временем в JavaScript ровно столь же захватывающе. Текущее время на веб-странице обновляется каждую секунду */ document.getElementById('clock').innerText = new Date().toLocaleString(); }, 1000);

Визуализация

Работу с текущей датой и временем в JavaScript можно сравнить с мгновенным снимком в неопределённом ходе времени:

Markdown Скопировать код 🏃‍♂️💨 -> 📸 -> 🕒 [Текущий момент]

Наш фотоаппарат делает снимок момента "сейчас":

JS Скопировать код let now = new Date(); // 📸 Щёлк! Момент зафиксирован!

В результате у нас появляется отметка времени, которая указывает на "сейчас":

Markdown Скопировать код Снимок 📸: [🗓️ Дата: **21.04.2023**, ⏰ Время: **14:45:30**]

Вот так легко и мы уже можем зафиксировать точное время до секунды при помощи объекта Date в JavaScript. 🎯

Расширение функциональности объекта Date при помощи прототипов

Создание собственных методов

Добавив методы к Date.prototype , вы сможете обеспечить всем экземплярам Date использование новых функций:

JS Скопировать код // Метод 'today' для экземпляров Date — не все успевают за быстрым течением времени! Date.prototype.today = function() { return `${this.getFullYear()}-${padTo2Digits(this.getMonth() + 1)}-${padTo2Digits(this.getDate())}`; }; // Метод 'timeNow' для экземпляров Date — ничто не может быть более актуальным. Date.prototype.timeNow = function() { return `${padTo2Digits(this.getHours())}:${padTo2Digits(this.getMinutes())}:${padTo2Digits(this.getSeconds())}`; }; const now = new Date(); console.log(now.today()); // Выводит сегодняшнюю дату в формате ГГГГ-ММ-ДД console.log(now.timeNow()); // Выводит текущее время в формате ЧЧ:ММ:СС

Локализация и настройка отображения

Методы toLocaleDateString() и toLocaleTimeString() позволяют установить локализацию и настроить формат даты и времени:

JS Скопировать код const options = { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit' }; console.log(now.toLocaleDateString('ru-RU', options)); // "Сегодня так в Америке – 21 апреля 2023 года" console.log(now.toLocaleTimeString('ru-RU', options)); // "14:45:30 – Время для чая!"

Форматирование данных без лишних знаков пунктуации

Чтобы не допустить появление запятых в выводе функции toLocaleString() , можно использовать следующую функцию:

JS Скопировать код function toLocaleStringNoCommas(date) { return date.toLocaleString().replace(/,/g, ''); // Сегодня запятые не в тренде! }

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