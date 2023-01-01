Корректное получение даты и времени в JavaScript: getDay и getMonth#Разное
Быстрый ответ
Для получения текущей даты и времени создайте экземпляр объекта
Date при помощи
new Date(). Вот код-пример:
const now = new Date();
console.log(now); // Готово! В консоли выведется текущая дата и время.
Если требуется представить дату в локализованном или формате ISO, примените методы
now.toLocaleString() и
now.toISOString() для конвертации даты в строку нужного формата.
Извлечение компонентов даты методами get
Методы
now.getDate() и
now.getMonth() позволяют получить отдельные данные.
.getDate() возвращает день месяца, а
.getMonth() — номер месяца начиная с нуля (поэтому к результату всегда нужно присоединить
1).
Особенности индексации месяцев и правил форматирования
Остерегайтесь – индексы месяцев начинаются с нуля
В JavaScript отсчёт месяцев идёт с нуля. Поэтому, чтобы получить "обычный" номер месяца, следует увеличить значение на единицу:
const month = now.getMonth() + 1; // Так, январь будет 1, а не 0. Сюрприз!
Форматирование однозначных чисел с ведущими нулями
В случаях, когда однозначные числа нужно отобразить с ведущим нулем, пригодится следующая функция:
function padTo2Digits(num) {
return num.toString().padStart(2, '0'); // Преобразует 9 в 09, а 10 оставит без изменений
}
Упрощённая работа с форматом MySQL в JavaScript
Эта функция полезна тогда, когда необходим формат даты и времени, соответствующий MySQL:
function toMySQLFormat(date) {
/* Форматирует дату и время в формат "yyyy-mm-dd hh:mm:ss", который подходит для MySQL */
return date.getFullYear() + '-' +
padTo2Digits(date.getMonth() + 1) + '-' +
padTo2Digits(date.getDate()) + ' ' +
padTo2Digits(date.getHours()) + ':' +
padTo2Digits(date.getMinutes()) + ':' +
padTo2Digits(date.getSeconds());
}
Создание часов с обновлением по времени
С использованием функции
setInterval() можно создать часы, которые будут обновлять время каждую секунду:
setInterval(() => {
/* Аналогично реальной жизни, наблюдение за временем в JavaScript ровно столь же захватывающе.
Текущее время на веб-странице обновляется каждую секунду */
document.getElementById('clock').innerText = new Date().toLocaleString();
}, 1000);
Визуализация
Работу с текущей датой и временем в JavaScript можно сравнить с мгновенным снимком в неопределённом ходе времени:
🏃♂️💨 -> 📸 -> 🕒 [Текущий момент]
Наш фотоаппарат делает снимок момента "сейчас":
let now = new Date(); // 📸 Щёлк! Момент зафиксирован!
В результате у нас появляется отметка времени, которая указывает на "сейчас":
Снимок 📸: [🗓️ Дата: **21.04.2023**, ⏰ Время: **14:45:30**]
Вот так легко и мы уже можем зафиксировать точное время до секунды при помощи объекта
Date в JavaScript. 🎯
Расширение функциональности объекта Date при помощи прототипов
Создание собственных методов
Добавив методы к
Date.prototype, вы сможете обеспечить всем экземплярам
Date использование новых функций:
// Метод 'today' для экземпляров Date — не все успевают за быстрым течением времени!
Date.prototype.today = function() {
return `${this.getFullYear()}-${padTo2Digits(this.getMonth() + 1)}-${padTo2Digits(this.getDate())}`;
};
// Метод 'timeNow' для экземпляров Date — ничто не может быть более актуальным.
Date.prototype.timeNow = function() {
return `${padTo2Digits(this.getHours())}:${padTo2Digits(this.getMinutes())}:${padTo2Digits(this.getSeconds())}`;
};
const now = new Date();
console.log(now.today()); // Выводит сегодняшнюю дату в формате ГГГГ-ММ-ДД
console.log(now.timeNow()); // Выводит текущее время в формате ЧЧ:ММ:СС
Локализация и настройка отображения
Методы
toLocaleDateString() и
toLocaleTimeString() позволяют установить локализацию и настроить формат даты и времени:
const options = { year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric', hour: '2-digit', minute: '2-digit', second: '2-digit' };
console.log(now.toLocaleDateString('ru-RU', options)); // "Сегодня так в Америке – 21 апреля 2023 года"
console.log(now.toLocaleTimeString('ru-RU', options)); // "14:45:30 – Время для чая!"
Форматирование данных без лишних знаков пунктуации
Чтобы не допустить появление запятых в выводе функции
toLocaleString(), можно использовать следующую функцию:
function toLocaleStringNoCommas(date) {
return date.toLocaleString().replace(/,/g, ''); // Сегодня запятые не в тренде!
}
Полезные материалы
- Date – JavaScript | MDN — исчерпывающее руководство по объекту
Dateот Mozilla Developer Network.
- Справочник методов объекта Date в JavaScript — обзор и примеры использования методов объекта
Date.
- Всё, что следует знать о датах в JavaScript | CSS-Tricks — полезные советы по работе с датами от CSS-Tricks.
- Как форматировать даты в JavaScript? — обсуждение на Stack Overflow о различных способах форматирования дат.
- Дата и время — подробное пособие о работе с датой и временем в JavaScript от JavaScript.Info.
- Moment.js | Официальный сайт — библиотека для работы с датами в JavaScript.
- Вам не нужен Momentjs — подборка альтернативных решений функциям moment.js на GitHub.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы