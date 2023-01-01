Копирование папки рекурсивно в Node.js: fs.cp и fs.cpSync#Основы JavaScript #Node.js
Быстрый ответ
Для рекурсивного копирования директории и её содержимого в Node.js рекомендуется модуль
fs-extra и его функция
copySync. Сначала выполните установку модуля при помощи
npm install fs-extra, затем вы можете воспользоваться следующим кодом:
const fs = require('fs-extra');
// Инициируем процесс копирования
fs.copySync('/source/folder', '/destination/folder', { overwrite: true });
Этот скрипт рекурсивно скопирует все файлы и вложенные папки из исходной директории в целевую.
Если вас больше устраивают асинхронные операции, можете использовать функцию
copy. Для облегчения вашего кода вы также можете использовать
async/await:
const fs = require('fs-extra');
// Асинхронное копирование с использованием коллбека
fs.copy('/source/folder', '/destination/folder', err => {
if (err) console.error(err);
else console.log('Директория успешно скопирована!');
});
// Асинхронное копирование при помощи async/await
async function copyFolder() {
try {
await fs.copy('/source/folder', '/destination/folder');
console.log('Директория успешно скопирована!');
} catch (err) {
console.error(err);
}
}
copyFolder();
Код начинается с понимания
Всё становится значительно проще, когда вы разбираетесь в спецификах. До версии Node v16.7.0 рекурсивное копирование папок было сложно реализуемой задачей, требующей ручной обработки файлов. Однако всё изменилось с добавлением методов
fs.cp и
fs.cpSync, предоставляющих нативные и производительные решения.
Эти функции были внедрены в Node v16.7.0, полностью изменяя подход к копированию. Следите за обновлениями в Node.js, чтобы быть в курсе изменений и обеспечить стабильность вашего кода.
Обратите внимание, что асинхронные функции требуют правильной обработки ошибок. Возможно, вам пригодятся коллбеки в
fs.cp и блоки
try/catch при использовании
async/await в
fs-extra. Это позволит вашему коду корректно обрабатывать все возникающие вопросы.
Эффективные практики
Работа с путями
Модуль
path предоставляет обеспеченный способ работы с путями файлов, особого выделения заслуживает его эффективность при кроссплатформенной разработке:
const path = require('path');
let sourcePath = path.join('source', 'folder'); // 'source/folder'
let destPath = path.join('destination', 'folder'); // 'destination/folder'
Проверка наличия директории
Перед созданием новых папок или копированием файлов убедитесь, что целевой путь не занят:
const fs = require('fs-extra');
const dir = '/path/to/a/shiny/new/directory';
if (!fs.existsSync(dir)) {
fs.mkdirSync(dir);
}
Сохранение метаданных
Если вы хотите сохранить атрибуты файлов, такие как временнЫе метки, исключительно полезной будет функция
fs.copyFileSync:
const fs = require('fs');
fs.copyFileSync('/source/file.txt', '/destination/file.txt');
Обработка поддиректорий
Прежде чем современные рекурсивные функции были разработаны, при копировании требовалось делать различия между файлами и директориями, для этого применяли
fs.lstatSync().isDirectory().
Визуализация
Процесс копирования папки в Node.js напоминает игру в сборку блоков, где все части необходимо аккуратно переложить на новое место без потерь.
Идем за пределы fs.cp
Дополнительные возможности: fs-extra
Модуль
fs-extra расширяет стандартный
fs, добавляя дополнительные методы и упрощая повседневное использование:
fs.copySync('/source/folder', '/destination/folder', { overwrite: false });
Альтернативные методы
Ранее для рекурсивных операций применяли модуль
wrench.js. Однако его время прошло, и заменил его собой
fs-extra.
Производительность
При копировании больших объемов данных или массивов важно обеспечить отслеживание производительности, чтобы гарантировать быстроту и эффективность процесса.
Безопасность и обслуживание
Следите за обновлениями
Обновления Node.js эквивалентны регулярной медицинской проверке: не пропускайте их и адаптируйте код под новые возможности.
Обращение с асинхронными операциями
При работе с асинхронностью важно применять безопасные практики, такие как
try/catch для
async/await.
Кроссплатформенность
Убедитесь, что ваш код корректно работает во всех операционных системах.
Полезные материалы
Никита Титов
разработчик Node.js