Классы и конструкторы в JavaScript – полное руководство с примерами

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// Миксин с методами для работы с событиями const EventMixin = { on(eventName, handler) { if (!this._eventHandlers) this._eventHandlers = {}; if (!this._eventHandlers[eventName]) { this._eventHandlers[eventName] = []; } this._eventHandlers[eventName].push(handler); }, off(eventName, handler) { if (!this._eventHandlers || !this._eventHandlers[eventName]) return; this._eventHandlers[eventName] = this._eventHandlers[eventName].filter(h => h !== handler); }, trigger(eventName, ...args) { if (!this._eventHandlers || !this._eventHandlers[eventName]) return; this._eventHandlers[eventName].forEach(handler => handler.apply(this, args)); } }; // Миксин с методами для сериализации const SerializableMixin = { toJSON() { const json = {}; Object.keys(this).forEach(key => { if (key[0] !== '_') { // Не сериализуем приватные свойства json[key] = this[key]; } }); return json; }, fromJSON(json) { Object.keys(json).forEach(key => { this[key] = json[key]; }); } }; // Класс, использующий оба миксина class User { constructor(name, age) { this.name = name; this.age = age; } } // Применяем миксины Object.assign(User.prototype, EventMixin, SerializableMixin); const user = new User("John", 30); // Используем функциональность из EventMixin user.on('update', () => console.log('User updated!')); user.trigger('update'); // Используем функциональность из SerializableMixin const json = user.toJSON(); console.log(json); // {name: "John", age: 30} const newUser = new User("", 0); newUser.fromJSON(json); console.log(newUser.name); // "John"