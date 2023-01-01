Как защитить сайт с SRI: пошаговое внедрение хеш-атрибутов

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Для кого эта статья:

Разработчики веб-приложений

Специалисты по веб-безопасности

Администраторы и технические руководители веб-сайтов

Представьте: ваш сайт внезапно начинает красть данные пользователей. Не потому что вас взломали напрямую, а потому что CDN, с которого вы загружаете jQuery, был скомпрометирован. Звучит как кошмар? Именно такие атаки предотвращает SRI — технология, позволяющая гарантировать неизменность загружаемых ресурсов с помощью криптографических хешей. В 2022 году было зафиксировано свыше 300 000 атак с использованием подмены JavaScript-файлов. Внедрение Subresource Integrity становится не просто рекомендацией, а необходимостью для тех, кто серьезно относится к безопасности своего веб-ресурса. 🛡️

Что такое SRI и зачем нужна защита веб-ресурсов

Subresource Integrity (SRI) — механизм безопасности, позволяющий браузеру проверять, что загружаемые с внешних источников ресурсы (JavaScript, CSS) не были подменены или модифицированы. Суть технологии заключается в добавлении криптографических хешей к тегам <script> и <link> , что гарантирует загрузку только валидных, неизмененных файлов.

SRI решает фундаментальную проблему современной веб-разработки: как использовать сторонние ресурсы, не подвергая пользователей риску? Большинство сайтов загружает скрипты с CDN (Content Delivery Networks), что увеличивает скорость загрузки, но создает потенциальную уязвимость.

Сергей Ковалев, руководитель отдела веб-безопасности Мой клиент, крупный финансовый портал, столкнулся с атакой через подмену jQuery на CDN. Злоумышленники модифицировали библиотеку так, что она собирала данные банковских карт и отправляла на сторонний сервер. Посетители ни о чем не подозревали — сайт работал как обычно. Проблему обнаружили только через неделю, когда пользователи начали сообщать о подозрительных транзакциях. Внедрение SRI заняло всего час работы, но полностью исключило возможность повторения инцидента. Теперь любая попытка загрузить модифицированную библиотеку автоматически блокируется браузером.

Риски отсутствия SRI-защиты включают:

Атаки на цепочку поставок — когда взламывается не ваш сайт, а источник ваших зависимостей

— когда взламывается не ваш сайт, а источник ваших зависимостей Man-in-the-middle атаки — перехват и модификация ресурсов при передаче

— перехват и модификация ресурсов при передаче Компрометация CDN — взлом серверов доставки контента

— взлом серверов доставки контента Внедрение вредоносного кода — включая скиммеры кредитных карт, майнеры криптовалют и трояны

Тип уязвимости Метод атаки Защита через SRI Атака на CDN Изменение файлов на серверах CDN Полная (браузер блокирует измененные файлы) DNS-спуфинг Перенаправление на поддельный сервер Полная (контент не соответствует хешу) MITM-атаки Перехват и модификация трафика Полная (измененный контент отклоняется) Локальные модификации Вредоносное ПО на клиенте Ограниченная (зависит от браузера)

Критически важные сценарии применения SRI:

Финансовые сервисы, работающие с платежными формами

Системы с аутентификацией и обработкой конфиденциальных данных

Корпоративные порталы и интранет-системы

Сайты электронной коммерции с функциями корзины и оформления заказа

Любые ресурсы, загружающие скрипты и стили из внешних источников

Принципы работы Subresource Integrity в веб-безопасности

SRI функционирует на основе криптографических хешей — уникальных "отпечатков" файлов. Любое, даже минимальное изменение содержимого приводит к полному изменению хеша. Процесс проверки целостности происходит на стороне браузера и включает следующие этапы:

Браузер получает HTML-документ с тегами, содержащими атрибут integrity При обнаружении тега с внешним ресурсом и атрибутом integrity , браузер запрашивает файл После загрузки файла браузер вычисляет его хеш-сумму Полученный хеш сравнивается с указанным в атрибуте integrity При совпадении хешей ресурс используется, при несовпадении — блокируется

SRI поддерживает несколько алгоритмов хеширования, различающихся по уровню безопасности и производительности:

Алгоритм Длина хеша Уровень защиты Рекомендации по применению SHA-256 256 бит Высокий Стандартный выбор для большинства случаев SHA-384 384 бит Очень высокий Для критически важных ресурсов SHA-512 512 бит Максимальный Для особо чувствительных систем

Для полноценной работы SRI требуется соблюдение нескольких условий:

Ресурс должен загружаться по HTTPS (для предотвращения MITM-атак)

Оба домена (основной и домен ресурса) должны использовать защищенное соединение

При использовании атрибута integrity рекомендуется также добавлять атрибут crossorigin="anonymous"

рекомендуется также добавлять атрибут Браузер должен поддерживать SRI (все современные браузеры поддерживают)

Важно понимать, что SRI не заменяет другие меры безопасности, а дополняет их. В частности, SRI не защищает от:

XSS-атак в вашем собственном коде

Уязвимостей в легитимных скриптах (даже если их целостность подтверждена)

Атак на саму инфраструктуру вашего сервера

Максим Петров, технический директор Когда мы внедряли SRI на крупном новостном портале, столкнулись с неожиданной проблемой. Наши аналитики заметили резкое падение числа загрузок скриптов. Расследование показало, что CDN, который мы использовали для jQuery, начал автоматически обновлять библиотеку до новейшей патч-версии. Хеши не совпадали, и браузеры блокировали загрузку. Это выявило интересный побочный эффект SRI: он не только защищает от атак, но и фактически "замораживает" версии используемых библиотек. Мы модифицировали процесс деплоя, добавив автоматический пересчет хешей при обновлении зависимостей. После этого система стала не только безопасной, но и более предсказуемой — никаких "сюрпризов" с внезапными обновлениями библиотек.

Генерация хеш-атрибутов для файлов CSS и JavaScript

Для внедрения SRI первым шагом является генерация криптографических хешей для внешних ресурсов. Существует несколько способов получения хешей, от ручных методов до автоматизированных решений. 🔐

Рассмотрим основные методы генерации хеш-атрибутов:

Использование командной строки (OpenSSL, встроенные утилиты Linux/macOS) Онлайн-генераторы SRI-хешей Инструменты сборки (webpack, gulp и др.) Серверные скрипты на PHP, Node.js и других языках

Для генерации хеша с помощью OpenSSL выполните следующие шаги:

Скачайте файл, для которого требуется создать хеш Используйте команду OpenSSL для генерации base64-кодированного хеша

Пример команды для генерации SHA-384 хеша:

cat filename.js | openssl dgst -sha384 -binary | openssl base64 -A

Для SHA-256:

cat filename.js | openssl dgst -sha256 -binary | openssl base64 -A

В Windows через PowerShell процесс выглядит так:

Get-FileHash -Algorithm SHA384 -Path filename.js | Select-Object Hash | ForEach-Object { [System.Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($_.Hash)) }

Автоматизация генерации хешей при сборке проекта значительно упрощает процесс. Для webpack существует специальный плагин webpack-subresource-integrity :

Установите плагин: npm install webpack-subresource-integrity --save-dev Добавьте в конфигурацию webpack:

const SriPlugin = require('webpack-subresource-integrity'); module.exports = { output: { crossOriginLoading: 'anonymous' }, plugins: [ new SriPlugin({ hashFuncNames: ['sha384'], enabled: process.env.NODE_ENV === 'production' }) ] };

Для динамической генерации хешей на сервере можно использовать следующие решения:

Node.js пример:

const crypto = require('crypto'); const fs = require('fs'); function generateSriHash(filePath, algorithm = 'sha384') { const fileBuffer = fs.readFileSync(filePath); const hashSum = crypto.createHash(algorithm); hashSum.update(fileBuffer); return algorithm + '-' + hashSum.digest('base64'); }

PHP пример:

function generateSriHash($filePath, $algorithm = 'sha384') { $fileContent = file_get_contents($filePath); $hash = hash($algorithm, $fileContent, true); return $algorithm . '-' . base64_encode($hash); }

Важные рекомендации при генерации хешей:

Используйте как минимум SHA-256 для обеспечения достаточного уровня безопасности

Для критически важных ресурсов предпочтительнее SHA-384

Генерируйте хеши заново при любом изменении файла

Сохраняйте хеши для быстрого доступа в процессе разработки

Автоматизируйте процесс в производственной среде

Для работы с несколькими алгоритмами хеширования можно указывать несколько хешей через пробел:

integrity="sha256-hash1 sha384-hash2"

Такой подход обеспечивает совместимость с различными браузерами и позволяет сделать плавный переход на более стойкие алгоритмы в будущем.

Интеграция атрибутов integrity в HTML-код сайта

После генерации хешей необходимо интегрировать их в HTML-код сайта, добавив атрибуты integrity к тегам <script> и <link> . Правильная реализация SRI требует соблюдения определённых правил и понимания нюансов работы с внешними ресурсами. 📝

Базовый синтаксис внедрения SRI выглядит следующим образом:

Для JavaScript-файлов:

<script src="https://cdn.example.com/script.js" integrity="sha384-oqVuAfXRKap7fdgcCY5uykM6+R9GqQ8K/uxy9rx7HNQlGYl1kPzQho1wx4JwY8wC" crossorigin="anonymous"></script>

Для CSS-файлов:

<link rel="stylesheet" href="https://cdn.example.com/styles.css" integrity="sha384-oqVuAfXRKap7fdgcCY5uykM6+R9GqQ8K/uxy9rx7HNQlGYl1kPzQho1wx4JwY8wC" crossorigin="anonymous">

Атрибут crossorigin является обязательным для корректной работы SRI. Он указывает, как браузер должен обрабатывать запросы CORS (Cross-Origin Resource Sharing). Для SRI используется значение anonymous , что означает отправку запроса без учетных данных.

Примеры интеграции для популярных библиотек:

<!-- jQuery с SRI --> <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity="sha384-vtXRMe3mGCbOeY7l30aIg8H9p3GdeSe4IFlP6G8JMa7o7lXvnz3GFKzPxzJdPfGK" crossorigin="anonymous"></script> <!-- Bootstrap CSS с SRI --> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFldvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous">

Большинство популярных CDN, включая jsDelivr, CDNJS и unpkg, предоставляют готовые хеши SRI для своих ресурсов. Например, на странице библиотеки на CDNJS можно найти кнопку "Copy SRI", которая копирует полный HTML-тег с атрибутом integrity.

Особенности работы с различными типами ресурсов:

Тип ресурса Особенности интеграции SRI Возможные проблемы Статические JS библиотеки Проста интеграция с фиксированным хешем Несовместимость при обновлении библиотеки CSS фреймворки Требует пересчета хеша при изменении темы Динамически генерируемые стили не проверяются Динамические ресурсы Сложность в автоматизации обновления хешей Частые изменения требуют механизма автообновления Собственные ресурсы Необходимость интеграции в процесс сборки Дополнительные этапы в CI/CD pipeline

Важные рекомендации при интеграции SRI:

Используйте SRI только для статических ресурсов, которые не меняются часто

Внедряйте механизм автоматического обновления хешей при изменении ресурсов

Помните, что ресурсы с неверным хешем не будут загружены браузером

Применяйте SRI в первую очередь для критически важных ресурсов (авторизация, платежи)

Контролируйте переход на HTTPS для всех подключаемых ресурсов

Для многостраничных сайтов целесообразно централизовать хранение хешей, например, в конфигурационном файле или базе данных, чтобы избежать дублирования и упростить обновление.

Интеграция SRI с системами управления контентом (CMS):

WordPress: используйте хуки script_loader_tag и style_loader_tag для модификации тегов

и для модификации тегов Drupal: создайте модуль, расширяющий функциональность Asset API

Joomla: используйте плагины для фильтрации вывода HTML

Пример WordPress-функции для добавления атрибутов integrity:

function add_sri_to_scripts($tag, $handle, $src) { // Массив с хешами для известных ресурсов $integrity_hashes = [ 'jquery-core' => 'sha384-vtXRMe3mGCbOeY7l30aIg8H9p3GdeSe4IFlP6G8JMa7o7lXvnz3GFKzPxzJdPfGK', 'bootstrap' => 'sha384-QJHtvGhmr9XOIpI6YVutG+2QOK9T+ZnN4kzFN1RtK3zEFEIsxhlmWl5/YESvpZ13' ]; if (isset($integrity_hashes[$handle])) { $tag = str_replace(' src=', ' integrity="' . $integrity_hashes[$handle] . '" crossorigin="anonymous" src=', $tag); } return $tag; }

Тестирование и мониторинг SRI-защиты веб-проекта

После внедрения SRI критически важно провести тщательное тестирование и настроить регулярный мониторинг. Это гарантирует не только правильную работу защиты, но и позволит избежать проблем с доступностью контента. 🔍

Для тестирования SRI-имплементации существует несколько эффективных методов:

Ручное тестирование на различных браузерах и устройствах Автоматизированное тестирование с использованием инструментов веб-безопасности Симуляция атак для проверки эффективности защиты Мониторинг производительности для отслеживания влияния SRI на скорость загрузки

Пошаговый процесс тестирования SRI:

Проверьте корректность загрузки ресурсов с валидными хешами Намеренно измените хеш для одного из ресурсов и убедитесь, что браузер блокирует его загрузку Проверьте консоль разработчика на наличие ошибок связанных с SRI Протестируйте поведение сайта при блокировке критических ресурсов Оцените влияние SRI на время загрузки страницы

Для симуляции атак и проверки эффективности SRI можно использовать локальные прокси, такие как OWASP ZAP или Burp Suite, которые позволяют модифицировать контент "на лету".

Типичные ошибки, связанные с SRI, и их решения:

Проблема Симптомы Решение Неверный хеш Ресурс не загружается, ошибка в консоли Перегенерировать хеш для текущей версии файла Отсутствие атрибута crossorigin SRI не работает для кросс-доменных ресурсов Добавить атрибут crossorigin="anonymous" Динамически обновляемые ресурсы Периодические сбои при обновлении CDN Автоматизировать обновление хешей, использовать версионированные URL Несовместимость с некоторыми CDN Проблемы с заголовками CORS Переключиться на CDN с полной поддержкой SRI

Для постоянного мониторинга SRI рекомендуется:

Настроить оповещения о блокировках ресурсов через системы мониторинга фронтенда (Sentry, LogRocket)

Включить логирование ошибок SRI на стороне клиента с отправкой отчетов

Регулярно проверять совпадение хешей с актуальными версиями используемых библиотек

Отслеживать изменения в CDN-политиках поставщиков контента

Интегрировать проверку SRI в процессы CI/CD

Для автоматизации проверки SRI можно использовать скрипт, который сравнивает текущие хеши файлов с указанными в HTML:

// Пример Node.js скрипта для проверки SRI хешей const cheerio = require('cheerio'); const axios = require('axios'); const crypto = require('crypto'); async function verifySRI(url) { try { const response = await axios.get(url); const $ = cheerio.load(response.data); const promises = []; $('script[integrity], link[integrity]').each(function() { const element = $(this); const resourceUrl = element.attr('src') || element.attr('href'); const integrity = element.attr('integrity'); promises.push(checkResourceIntegrity(resourceUrl, integrity)); }); return Promise.all(promises); } catch (error) { console.error('Error verifying SRI:', error); } } async function checkResourceIntegrity(url, integrityAttr) { // Реализация проверки соответствия ресурса хешу }

Важные рекомендации по мониторингу SRI в долгосрочной перспективе:

Внедрите процедуру ревизии внешних зависимостей, обновляя хеши при каждом обновлении

Создайте резервный план на случай недоступности CDN

Документируйте все изменения, связанные с SRI, для облегчения отладки в будущем

Обучите команду разработки правильной работе с SRI и процедурам обновления

Рассмотрите внедрение CSP (Content Security Policy) как дополнительного уровня защиты

Регулярный пентест с фокусом на возможные атаки через скрипты и стили должен стать частью общей стратегии безопасности сайта. Профессиональное тестирование на проникновение поможет выявить уязвимости, которые могут остаться незамеченными при стандартном тестировании.