Как запустить несколько Next.js приложений на разных портах#DevOps/Deploy #Node.js #SSR и Next.js
Быстрый ответ
Чтобы указать собственный порт в приложении Next.js, воспользуйтесь переменной окружения
PORT. Внесите соответствующие изменения в раздел
scripts файла
package.json:
"scripts": {
"start": "PORT=3001 next start"
}
Альтернативно, вы можете создать файл
.env.local в корневом каталоге проекта и указать там:
PORT=3001
С помощью переменных окружения вы сможете переопределить настройки по умолчанию и запустить приложение на выбранном вами порту.
Установка порта через командную строку
Для того чтобы изменить порт незамедлительно, без изменения конфигурационных файлов, добавьте ключ
-p в командную строку.
В файле
package.json укажите свой порт как для режима разработки, так и для продакшена:
"scripts": {
"dev": "next dev -p 3001",
"start": "next start -p 3001"
}
Такой подход особенно удобен для быстрого переключения портов и проведения тестирования.
Проверка занятости порта
Перед тем, как указать порт, убедитесь, что он не занят, выполнив команду:
lsof -i tcp:<ваш порт>
Если команда вернула какой-либо результат, это означает, что порт занят. В таком случае выберите другой порт или закройте процесс, который его использует.
Визуализация
Можно представить процесс настройки порта как выбор места для парковки автомобиля, где приложение Next.js это автомобиль (🚗), а порт — это место для парковки (🅿️).
Автомобиль (🚗): Ваше приложение Next.js
Парковочное место (🅿️): Порт для приложения
Процесс перехода на другой порт можно сравнить со сменой места на парковке:
Занятое место: 3000 (🅿️ 🚗 🚗 🚗 🚗)
Свободное место: 8080 (🅿️)
Чтобы "перепарковать автомобиль":
// Открываете `package.json` вашего проекта
"scripts": {
"dev": "next dev -p 8080" // 🚗 ставите на порту 8080
}
Не забывайте: порт — это место для вашего приложения на "парковке".
Настройка менеджера пакетов
В случае использования Yarn или NPM как менеджеров пакетов, нужно немного изменить команды:
// Для Yarn
"scripts": {
"dev": "yarn dev -p 3001"
}
// Для NPM
"scripts": {
"dev": "npm run dev -- -p 3001"
}
Управление конфликтами портов
Если порт находится в использовании, действующий процесс можно завершить через диспетчер задач в Windows:
Диспетчер задач -> Процессы -> [Процесс Node.js] -> Завершить задачу
В Unix-системах остановка процесса выполняется командой:
kill $(lsof -t -i:<ваш порт>)
Указание собственного имени хоста
Для удалённого тестирования, можно указать собственное имя хоста с помощью ключа
-H в команде запуска:
"scripts": {
"dev": "next dev -H <ваше имя хоста> -p <ваш порт>"
}
Вместо
<ваше имя хоста> подставьте имя хоста вашей локальной сети.
Полезные материалы
- Настройка: Пользовательский сервер | Next.js — Руководство по настройке пользовательского сервера, включая установку портов.
- Опции next.config.js: env | Next.js — Сведения о переменных окружения и их использовании при задании порта.
- Развертывание Next.js с помощью Vercel — Инструкции по настройке и развертыванию приложений Next.js с учетом портов.
- Создание приложения Next.js | Обучение Next.js — Основы создания приложений на Next.js, включая настройку портов.
- Развертывание вашего приложения | Next.js — Углубленное исследование процесса развертывания приложений Next.js и настройки портов.
Никита Титов
разработчик Node.js