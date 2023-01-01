Как запустить несколько Next.js приложений на разных портах

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Быстрый ответ

Чтобы указать собственный порт в приложении Next.js, воспользуйтесь переменной окружения PORT . Внесите соответствующие изменения в раздел scripts файла package.json :

json Скопировать код "scripts": { "start": "PORT=3001 next start" }

Альтернативно, вы можете создать файл .env.local в корневом каталоге проекта и указать там:

env Скопировать код PORT=3001

С помощью переменных окружения вы сможете переопределить настройки по умолчанию и запустить приложение на выбранном вами порту.

Установка порта через командную строку

Для того чтобы изменить порт незамедлительно, без изменения конфигурационных файлов, добавьте ключ -p в командную строку.

В файле package.json укажите свой порт как для режима разработки, так и для продакшена:

json Скопировать код "scripts": { "dev": "next dev -p 3001", "start": "next start -p 3001" }

Такой подход особенно удобен для быстрого переключения портов и проведения тестирования.

Проверка занятости порта

Перед тем, как указать порт, убедитесь, что он не занят, выполнив команду:

Bash Скопировать код lsof -i tcp:<ваш порт>

Если команда вернула какой-либо результат, это означает, что порт занят. В таком случае выберите другой порт или закройте процесс, который его использует.

Визуализация

Можно представить процесс настройки порта как выбор места для парковки автомобиля, где приложение Next.js это автомобиль (🚗), а порт — это место для парковки (🅿️).

Markdown Скопировать код Автомобиль (🚗): Ваше приложение Next.js Парковочное место (🅿️): Порт для приложения

Процесс перехода на другой порт можно сравнить со сменой места на парковке:

Markdown Скопировать код Занятое место: 3000 (🅿️ 🚗 🚗 🚗 🚗) Свободное место: 8080 (🅿️)

Чтобы "перепарковать автомобиль":

JS Скопировать код // Открываете `package.json` вашего проекта "scripts": { "dev": "next dev -p 8080" // 🚗 ставите на порту 8080 }

Не забывайте: порт — это место для вашего приложения на "парковке".

Настройка менеджера пакетов

В случае использования Yarn или NPM как менеджеров пакетов, нужно немного изменить команды:

json Скопировать код // Для Yarn "scripts": { "dev": "yarn dev -p 3001" } // Для NPM "scripts": { "dev": "npm run dev -- -p 3001" }

Управление конфликтами портов

Если порт находится в использовании, действующий процесс можно завершить через диспетчер задач в Windows:

Markdown Скопировать код Диспетчер задач -> Процессы -> [Процесс Node.js] -> Завершить задачу

В Unix-системах остановка процесса выполняется командой:

Bash Скопировать код kill $(lsof -t -i:<ваш порт>)

Указание собственного имени хоста

Для удалённого тестирования, можно указать собственное имя хоста с помощью ключа -H в команде запуска:

json Скопировать код "scripts": { "dev": "next dev -H <ваше имя хоста> -p <ваш порт>" }

Вместо <ваше имя хоста> подставьте имя хоста вашей локальной сети.

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