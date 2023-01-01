Как вызвать метод компонента Child из Parent в React#Веб-разработка #React
Быстрый ответ
Для вызова метода компонента-потомка из компонента-родителя в React используется механизм refs. Создайте ссылку при помощи
React.createRef(), присвойте её потомку и вызовите его метод через эту ссылку.
class Parent extends React.Component {
childRef = React.createRef();
callChildMethod = () => {
this.childRef.current.childMethod();
};
render() {
return (
<>
<Child ref={this.childRef} />
<button onClick={this.callChildMethod}>Вызвать метод потомка</button>
</>
);
}
}
class Child extends React.Component {
childMethod = () => {
console.log("Метод потомка вызван!");
};
render() {
return <div>Я компонент-потомок</div>;
}
}
Если компонент-потомок является функциональным, используйте хуки forwardRef и useImperativeHandle:
const Child = React.forwardRef((props, ref) => {
useImperativeHandle(ref, () => ({
childMethod: () => console.log("Метод потомка вызван!")
}));
return <div>Я компонент-потомок</div>;
});
Использование refs и forwardRef
Refs позволяют получить доступ к функциональному компоненту-потомку из компонента-родителя. С помощью forwardRef возможно передать ссылку внутрь компонента-потомка. useImperativeHandle дает возможность определить методы, которые сможет вызвать компонент-родитель.
Расширение функциональности через коллбеки
Передача коллбеков в компоненты-потомки позволяет реагировать на различные действия и события. Особенно актуально это для реагирования на взаимодействие с пользователем и обеспечивания обработки стадий жизненного цикла.
Контроль над монтажом и демонтажом
Хук useEffect обеспечивает надежное взаимодействие компонентов на различных стадиях жизненного цикла, предотвращая утечки памяти и ошибки при обновлении состояния.
Визуализация
Представьте родителя и ребенка, где ребенок говорит о новом трюке, а родитель просит показать его:
👦: "Я научился новому трюку!"
👨: "Покажи мне его!"
// Ребенок выполняет трюк.
Переход по коду: функциональные компоненты
Функциональные компоненты не имеют экземпляров. С помощью
forwardRef и
useImperativeHandle обеспечивается взаимодействие между родительскими и дочерними компонентами.
Эффективная коммуникация: использование props
Передача данных через props между компонентами облегчает коммуникацию и поддерживает однонаправленный поток данных в React.
Ответственная обработка побочных эффектов: useEffect
Правильное использование хука
useEffect позволяет управлять побочными эффектами с учетом массива зависимостей.
Исследование альтернатив: Context API & HOCs
Использование Context API и компонентов высокого порядка (HOCs) расширяет возможности контроля над данными и состоянием.
Дизайн и рефакторинг с учетом инкапсуляции данных
Пересмотрите прямое взаимодействие с refs. Каждый компонент должен быть самодостаточным, прямое использование refs должно быть ограничено и основательно продумано.
Полезные материалы
- super – JavaScript | MDN — Как использовать
superдля вызова методов класса-родителя в ES6.
- Lifting State Up – React — Стратегии обработки общего состояния в компонентах React.
- Classes in JavaScript – Learn web development | MDN — Руководство по использованию классов и наследования в JavaScript.
- Class inheritance — Работа с наследованием и переопределением методов в классах JavaScript.
- javascript – How to extend a class without having to use super in ES6? – Stack Overflow — Обсуждение способов расширения класса без использования
superв ES6.
- Refs and the DOM – React — Доступ к методам дочерних компонентов в React с помощью refs.
- Presentational and Container Components | by Dan Abramov | Medium — Идеи организации взаимодействия между компонентами в React.
Ольга Шадрина
React-разработчик