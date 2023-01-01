Как скопировать объект из инспектора Chrome в код JavaScript#Основы JavaScript #Объекты и прототипы #Отладка DevTools
Быстрый ответ
Чтобы клонировать объект с использованием инструментов разработки Chrome, воспользуйтесь функцией
copy():
- Откройте консоль разработчика, нажав клавишу F12.
- Переходите на вкладку "Консоль".
- Выполните команду
copy(myObject).
- Вставьте скопированный фрагмент туда, где это необходимо.
Пример:
const data = { user: "Coder", score: 100 };
copy(data);
Управление циклическими ссылками
Для работы с объектами, имеющими циклические ссылки, что вызывает проблемы при использовании
JSON.stringify(), вы можете использовать функцию замены.
Пример:
function replacer(key, value) {
if (value === window) return "window";
return value;
}
const data = { user: "Coder", score: 100 };
data.self = data;
copy(JSON.stringify(data, replacer));
Тонкости с глобальной переменной
Чтобы упростить доступ к объекту, его можно сохранить в качестве глобальной переменной в инструментах разработки:
- Найдите объект на вкладке "Элементы" или "Консоль".
- Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить как глобальную переменную".
- Теперь объект доступен под автоматически присвоенным именем, например
temp1.
Визуализация
Преобразуем выбранный объект в код:
- Выберите объект.
- Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать" → "Копировать как JS".
- Объект теперь доступен в буфере обмена для повторного использования в формате кода.
Пример преобразования:
Исходный объект:
{
name: "Инспектор Гаджет",
gadgets: ["вертолетная шляпа", "пружинистые ботинки", "выдвижные руки"]
}
После использования "Копировать как JS":
const gadgetObj = {
name: "Инспектор Гаджет",
gadgets: ["вертолетная шляпа", "пружинистые ботинки", "выдвижные руки"]
};
Вкладка Сеть: Ответы AJAX и API
Процесс копирования данных из AJAX или API выглядит следующим образом:
- Перейдите на вкладку "Сеть" в инструментах разработчика.
- Затем инициируйте сетевой запрос.
- Найдите и выберите соответствующий запрос, затем перейдите на вкладку "Ответ" или "Предпросмотр".
- Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Скопировать" → "Скопировать ответ".
Пример:
copy(response);
Chrome 89+: Команда "Скопировать объект"
С версии Chrome 89 возможно использовать команду "Скопировать объект" для копирования объекта в формате JS.
Вставка данных
Чтобы использовать скопированный объект, просто вставьте его в ваши редактор кода или консоль через CTRL+V/CMD+V.
Полезные материалы
- Руководство Stack Overflow о клонировании объектов в JavaScript.
- Официальная документация Chrome DevTools о работе с консолью.
- API справочник объекта
consoleна сайте MDN Web Docs.
- Введение в Chrome DevTools и их API для работы с командными интерфейсами.
- Использование точек останова для отладки JavaScript в Chrome DevTools.
- Обзор нововведений консоли в инструментах разработки Chrome 59 на видеоресурсе.
Кристина Крылова
JavaScript-инженер