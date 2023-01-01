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Как скопировать объект из инспектора Chrome в код JavaScript
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Как скопировать объект из инспектора Chrome в код JavaScript

#Основы JavaScript  #Объекты и прототипы  #Отладка DevTools  
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Быстрый ответ

Чтобы клонировать объект с использованием инструментов разработки Chrome, воспользуйтесь функцией copy():

  1. Откройте консоль разработчика, нажав клавишу F12.
  2. Переходите на вкладку "Консоль".
  3. Выполните команду copy(myObject).
  4. Вставьте скопированный фрагмент туда, где это необходимо.

Пример:

JS
Скопировать код
const data = { user: "Coder", score: 100 }; 
copy(data);
Пошаговый план для смены профессии

Управление циклическими ссылками

Для работы с объектами, имеющими циклические ссылки, что вызывает проблемы при использовании JSON.stringify(), вы можете использовать функцию замены.

Пример:

JS
Скопировать код
function replacer(key, value) {
  if (value === window) return "window";
  return value;
}

const data = { user: "Coder", score: 100 };
data.self = data; 

copy(JSON.stringify(data, replacer));

Тонкости с глобальной переменной

Чтобы упростить доступ к объекту, его можно сохранить в качестве глобальной переменной в инструментах разработки:

  1. Найдите объект на вкладке "Элементы" или "Консоль".
  2. Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить как глобальную переменную".
  3. Теперь объект доступен под автоматически присвоенным именем, например temp1.

Визуализация

Преобразуем выбранный объект в код:

  1. Выберите объект.
  2. Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать" → "Копировать как JS".
  3. Объект теперь доступен в буфере обмена для повторного использования в формате кода.

Пример преобразования:

Исходный объект:

Markdown
Скопировать код
{
  name: "Инспектор Гаджет",
  gadgets: ["вертолетная шляпа", "пружинистые ботинки", "выдвижные руки"]
}

После использования "Копировать как JS":

JS
Скопировать код
const gadgetObj = {
  name: "Инспектор Гаджет",
  gadgets: ["вертолетная шляпа", "пружинистые ботинки", "выдвижные руки"]
};

Вкладка Сеть: Ответы AJAX и API

Процесс копирования данных из AJAX или API выглядит следующим образом:

  1. Перейдите на вкладку "Сеть" в инструментах разработчика.
  2. Затем инициируйте сетевой запрос.
  3. Найдите и выберите соответствующий запрос, затем перейдите на вкладку "Ответ" или "Предпросмотр".
  4. Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Скопировать" → "Скопировать ответ".

Пример:

JS
Скопировать код
copy(response);

Chrome 89+: Команда "Скопировать объект"

С версии Chrome 89 возможно использовать команду "Скопировать объект" для копирования объекта в формате JS.

Вставка данных

Чтобы использовать скопированный объект, просто вставьте его в ваши редактор кода или консоль через CTRL+V/CMD+V.

Полезные материалы

  1. Руководство Stack Overflow о клонировании объектов в JavaScript.
  2. Официальная документация Chrome DevTools о работе с консолью.
  3. API справочник объекта console на сайте MDN Web Docs.
  4. Введение в Chrome DevTools и их API для работы с командными интерфейсами.
  5. Использование точек останова для отладки JavaScript в Chrome DevTools.
  6. Обзор нововведений консоли в инструментах разработки Chrome 59 на видеоресурсе.
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Кристина Крылова

JavaScript-инженер

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