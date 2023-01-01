Как скопировать объект из инспектора Chrome в код JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы клонировать объект с использованием инструментов разработки Chrome, воспользуйтесь функцией copy() :

Откройте консоль разработчика, нажав клавишу F12. Переходите на вкладку "Консоль". Выполните команду copy(myObject) . Вставьте скопированный фрагмент туда, где это необходимо.

Пример:

JS Скопировать код const data = { user: "Coder", score: 100 }; copy(data);

Управление циклическими ссылками

Для работы с объектами, имеющими циклические ссылки, что вызывает проблемы при использовании JSON.stringify() , вы можете использовать функцию замены.

Пример:

JS Скопировать код function replacer(key, value) { if (value === window) return "window"; return value; } const data = { user: "Coder", score: 100 }; data.self = data; copy(JSON.stringify(data, replacer));

Тонкости с глобальной переменной

Чтобы упростить доступ к объекту, его можно сохранить в качестве глобальной переменной в инструментах разработки:

Найдите объект на вкладке "Элементы" или "Консоль". Кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Сохранить как глобальную переменную". Теперь объект доступен под автоматически присвоенным именем, например temp1 .

Визуализация

Преобразуем выбранный объект в код:

Выберите объект. Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Копировать" → "Копировать как JS". Объект теперь доступен в буфере обмена для повторного использования в формате кода.

Пример преобразования:

Исходный объект:

Markdown Скопировать код { name: "Инспектор Гаджет", gadgets: ["вертолетная шляпа", "пружинистые ботинки", "выдвижные руки"] }

После использования "Копировать как JS":

JS Скопировать код const gadgetObj = { name: "Инспектор Гаджет", gadgets: ["вертолетная шляпа", "пружинистые ботинки", "выдвижные руки"] };

Вкладка Сеть: Ответы AJAX и API

Процесс копирования данных из AJAX или API выглядит следующим образом:

Перейдите на вкладку "Сеть" в инструментах разработчика. Затем инициируйте сетевой запрос. Найдите и выберите соответствующий запрос, затем перейдите на вкладку "Ответ" или "Предпросмотр". Кликните правой кнопкой мыши и выберите "Скопировать" → "Скопировать ответ".

Пример:

JS Скопировать код copy(response);

Chrome 89+: Команда "Скопировать объект"

С версии Chrome 89 возможно использовать команду "Скопировать объект" для копирования объекта в формате JS.

Вставка данных

Чтобы использовать скопированный объект, просто вставьте его в ваши редактор кода или консоль через CTRL+V/CMD+V.

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