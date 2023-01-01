Как просмотреть ключи объекта FormData в JavaScript

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Быстрый ответ

Для быстрого просмотра ключей и значений в FormData используйте метод entries() :

JS Скопировать код // Предположим, что у нас имеется FormData, наполненный данными. const formData = new FormData(); for (let [key, value] of formData.entries()) { console.log(`${key}: ${value}`); // Простой и наглядный способ логирования. }

Для преобразования FormData в стандартный объект примените оператор расширения и функцию Object.fromEntries . Этот способ прост и быстр:

JS Скопировать код const formDataObj = Object.fromEntries(formData.entries()); console.log(formDataObj); // И вот перед вами объект данных, и не было нужды прибегать к магии!

Подробности касательно проверки

Предварительное ознакомление с данными это хорошо, но осмотримся глубже и рассмотрим подробные способы анализа FormData .

Продвинутые методы проверки

Использование 'console.table'

Для структурированного отображения данных существует функция console.table() :

JS Скопировать код // Опрятная визуализация содержимого FormData. console.table([...formData.entries()]);

Прямая инспекция: как выглядит FormData при отправке

Хотите узнать, как FormData выглядит перед отправкой на сервер? Загляните внутрь с помощью API Response :

JS Скопировать код // Техническое осмотрение FormData. new Response(formData).text().then(console.log);

Просмотр AJAX-запросов

При отправке FormData с использованием XMLHttpRequest или Fetch вы можете просмотреть его содержимое в вкладке Сеть (Network) в инструментах разработки браузера:

JS Скопировать код const xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.open("POST", "/submit-form"); xhr.send(formData); // Подготовьтесь к исследованию во вкладке "Сеть".

Учет подводных камней

Обработка FormData с файлами

Когда дело доходит до файлов, их сложнее обнаружить. Разместили файл следующим образом:

JS Скопировать код formData.append("file", fileInput.files[0]); [...formData].forEach(([key, value]) => { console.log(key, value instanceof Blob ? value.name : value); // Так можно заметить скрытые файлы. });

Совместимость: Ограничения FormData

Пожалуйста, проверьте совместимость с браузерами перед тем, как воспользоваться методами FormData. Internet Explorer напоминает родственника, который всегда недоволен нововведениями.

Сложные структуры данных

Для комплексных структур данных бывает полезно преобразовать FormData в JSON, словно вы адаптируете данные для интеграции с API:

JS Скопировать код const jsonFormData = JSON.stringify(Object.fromEntries(formData));

Анализ крайних случаев

Работа с ключами, связанными с множеством значений

Если в FormData один ключ связан с несколькими значениями, метод getAll(key) поможет вам их извлечь.

Межплатформенное взаимодействие

Онлайн-среды для программирования, такие как Stackblitz или CodePen, превосходно подходят для отладки и обмена кодом в режиме реального времени.

Работа с TypeScript

Используете TypeScript ? Не забудьте аккуратно настроить типизацию перед работой с FormData .

Отладка на профессиональном уровне

Новые возможности Console.log

Для более комфортной отладки опробуйте console.log.apply , который позволяет вам записывать логи с переменным числом параметров:

JS Скопировать код console.log.apply(console, [...formData.entries()]); // Великолепный "однострочник"!

Возможности ES6

Используйте возможности ES6, такие как оператор расширения и стрелочные функции, для удобной работы с данными.

Визуализация

Представим процесс проверки FormData как заглядывание в обычный конверт с прозрачным окошком:

FormData (📨): Хранит пары ключ/значение.

Сначала конверт непрозрачен:

JS Скопировать код const formData = new FormData(); // 📨 (Содержимое пока скрыто от вас)

Но процесс проверки – это как взглянуть через специальную линзу:

JS Скопировать код for(let [key, value] of formData.entries()) { console.log(`${key}: ${value}`); // Изучение каждой пары открывает секреты. }

И теперь в содержимое можно увидеть, как в приведенную ниже таблицу:

Ключ Значение name Джон age 30 language JavaScript

Так что console.log(formData) теперь не составит труда!

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