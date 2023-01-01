Как просмотреть ключи объекта FormData в JavaScript#Основы JavaScript #Web API
Быстрый ответ
Для быстрого просмотра ключей и значений в
FormData используйте метод
entries():
// Предположим, что у нас имеется FormData, наполненный данными.
const formData = new FormData();
for (let [key, value] of formData.entries()) {
console.log(`${key}: ${value}`); // Простой и наглядный способ логирования.
}
Для преобразования
FormData в стандартный объект примените оператор расширения и функцию
Object.fromEntries. Этот способ прост и быстр:
const formDataObj = Object.fromEntries(formData.entries());
console.log(formDataObj); // И вот перед вами объект данных, и не было нужды прибегать к магии!
Подробности касательно проверки
Предварительное ознакомление с данными это хорошо, но осмотримся глубже и рассмотрим подробные способы анализа
FormData.
Продвинутые методы проверки
Использование 'console.table'
Для структурированного отображения данных существует функция
console.table():
// Опрятная визуализация содержимого FormData.
console.table([...formData.entries()]);
Прямая инспекция: как выглядит FormData при отправке
Хотите узнать, как
FormData выглядит перед отправкой на сервер? Загляните внутрь с помощью API
Response:
// Техническое осмотрение FormData.
new Response(formData).text().then(console.log);
Просмотр AJAX-запросов
При отправке
FormData с использованием XMLHttpRequest или Fetch вы можете просмотреть его содержимое в вкладке Сеть (Network) в инструментах разработки браузера:
const xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open("POST", "/submit-form");
xhr.send(formData);
// Подготовьтесь к исследованию во вкладке "Сеть".
Учет подводных камней
Обработка FormData с файлами
Когда дело доходит до файлов, их сложнее обнаружить. Разместили файл следующим образом:
formData.append("file", fileInput.files[0]);
[...formData].forEach(([key, value]) => {
console.log(key, value instanceof Blob ? value.name : value);
// Так можно заметить скрытые файлы.
});
Совместимость: Ограничения FormData
Пожалуйста, проверьте совместимость с браузерами перед тем, как воспользоваться методами FormData. Internet Explorer напоминает родственника, который всегда недоволен нововведениями.
Сложные структуры данных
Для комплексных структур данных бывает полезно преобразовать
FormData в JSON, словно вы адаптируете данные для интеграции с API:
const jsonFormData = JSON.stringify(Object.fromEntries(formData));
Анализ крайних случаев
Работа с ключами, связанными с множеством значений
Если в
FormData один ключ связан с несколькими значениями, метод
getAll(key) поможет вам их извлечь.
Межплатформенное взаимодействие
Онлайн-среды для программирования, такие как Stackblitz или CodePen, превосходно подходят для отладки и обмена кодом в режиме реального времени.
Работа с TypeScript
Используете
TypeScript? Не забудьте аккуратно настроить типизацию перед работой с
FormData.
Отладка на профессиональном уровне
Новые возможности Console.log
Для более комфортной отладки опробуйте
console.log.apply, который позволяет вам записывать логи с переменным числом параметров:
console.log.apply(console, [...formData.entries()]);
// Великолепный "однострочник"!
Возможности ES6
Используйте возможности ES6, такие как оператор расширения и стрелочные функции, для удобной работы с данными.
Визуализация
Представим процесс проверки
FormData как заглядывание в обычный конверт с прозрачным окошком:
FormData (📨): Хранит пары ключ/значение.
Сначала конверт непрозрачен:
const formData = new FormData(); // 📨 (Содержимое пока скрыто от вас)
Но процесс проверки – это как взглянуть через специальную линзу:
for(let [key, value] of formData.entries()) {
console.log(`${key}: ${value}`);
// Изучение каждой пары открывает секреты.
}
И теперь в содержимое можно увидеть, как в приведенную ниже таблицу:
|Ключ
|Значение
|name
|Джон
|age
|30
|language
|JavaScript
Так что
console.log(formData) теперь не составит труда!
Полезные материалы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик